Esther Alcocer Koplowitz recibe el Premio de Honor de la CNC a toda su trayectoria profesional

Se trata del máximo reconocimiento de la patronal de la construcción a una trayectoria empresarial de esfuerzo y proyección internacional Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC, ha recibido el Premio Especial de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a la Trayectoria Profesional, se trata del máximo reconocimiento honorífico de la patronal de la construcción que distingue una trayectoria empresarial marcada por el esfuerzo, la dedicación y la proyección internacional.

La presidenta recogió el premio de manos de Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, y, emocionada, destacó que "es un honor y un privilegio recibir un reconocimiento de esta organización empresarial, la casa de quienes con su trabajo diario construyen el futuro de nuestro país, y cuyo objetivo es dar voz al conjunto del sector de la construcción y visibilizar la contribución de sus empresas".

Asimismo, quiso agradecer de manera muy personal el apoyo de su familia, con una mención especial a su madre, Esther Koplowitz, a quien definió como un referente esencial en su vida y trayectoria profesional. Destacó también el respaldo constante de Carlos Slim, accionista de referencia del Grupo, por su cercanía y compromiso. Y quiso compartir, expresamente, este reconocimiento con todos los empleados del Grupo FCC, cuyo esfuerzo, dedicación y profesionalidad han sido clave para consolidar su posicionamiento como referente internacional.

Este galardón, concedido fuera de las once categorías oficiales de la gala, es otorgado directamente por el Jurado como homenaje a personas, empresas u organizaciones que han demostrado una carrera brillante y una aportación decisiva al sector.

El Premio Especial a la Trayectoria Profesional de CNC se suma a una extensa y sólida trayectoria avalada por múltiples distinciones, y representa, además, algo especialmente significativo: el reconocimiento de todo un sector hacia una mujer que preside un grupo con más de un siglo de historia y que se ha consolidado como un referente internacional en servicios medioambientales, en gestión del ciclo integral del agua, en construcción de infraestructuras y en el desarrollo de proyectos en régimen de concesiones.

