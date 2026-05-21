La patronal del aluminio se reúne con el Ministro de Industria para abordar los desafíos del sector

La Asociación Española del Aluminio (AEA), entidad que representa a más de 650 empresas del sector, se ha reunido con el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y representantes de las principales compañías de la industria productora y transformadora del aluminio en España El objetivo del encuentro de alto nivel, celebrado ayer por la tarde, ha sido analizar la situación actual que atraviesa el sector en Europa y trasladar al Gobierno la creciente preocupación de la Asociación ante los riesgos que amenazan la seguridad de suministro y la competitividad industrial.

La reunión, que ha tenido lugar en el contexto de la Asamblea General de la Asociación que se acaba de celebrar, ha permitido ahondar a los participantes en los principales desafíos estratégicos que afectan a la cadena de valor del aluminio en un momento marcado por la inestabilidad geopolítica internacional, la dependencia europea de mercados exteriores y las cada vez mayores distorsiones comerciales.

Durante el encuentro, la AEA ha alertado de la vulnerabilidad en la que se encuentra actualmente la Unión Europea en materia de suministro de aluminio primario. Según los últimos datos de Eurostat, la UE-27 ha importado en 2024 un total de 5,82 millones de toneladas de aluminio primario, frente a una exportación marginal de 0,26 millones de toneladas, consolidando una altísima dependencia del exterior para abastecer a la industria transformadora europea.

En este sentido, la Asociación ha trasladado al Ministro el impacto que está teniendo sobre el mercado internacional el deterioro de la situación en Oriente Medio y, especialmente, la interrupción operativa de parte de los productores del Golfo Pérsico tras la escalada de hostilidades bélicas iniciada el pasado mes de marzo. La suspensión de rutas marítimas a través del Estrecho de Ormuz, la paralización de operaciones en Qatalum (Qatar), la declaración de Fuerza Mayor por parte de Aluminium Bahrain (ALBA) y las previsiones de Emirates Global Aluminium (EGA) de retrasar hasta un año la recuperación plena de su planta de Al Taweelah, sitúan actualmente bajo riesgo extremo más de seis millones de toneladas de capacidad vinculada al suministro internacional de aluminio primario.

La AEA ha advertido de que esta situación afecta de forma especialmente sensible a España. Actualmente, casi el 23% de las importaciones españolas de aluminio primario proceden del Golfo Pérsico, mientras que las restricciones derivadas del régimen sancionador sobre la Federación Rusa siguen condicionando otra parte elevada del suministro nacional. En total, el volumen de aluminio sometido a prohibiciones o riesgo de interrupción alcanza las 218.372 toneladas, lo que representa más del 32% del total de las importaciones españolas de aluminio primario.

El Presidente de la AEA, Felipe Quintá, ha señalado tras la reunión que "Europa no puede aspirar a una verdadera autonomía estratégica industrial mientras mantiene una dependencia como ésta de mercados exteriores sometidos a una creciente tensión geopolítica". "Estamos ante un problema de seguridad industrial y de resiliencia productiva. La industria transformadora europea necesita garantías de acceso estable y competitivo a materias primas estratégicas como el aluminio para preservar capacidad industrial, empleo e independencia económica", ha subrayado.

Durante el encuentro, la Asociación también ha trasladado su preocupación por el impacto que el actual diseño del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) puede tener sobre la competitividad de la industria transformadora europea del aluminio. La AEA ha alertado de que, en las actuales circunstancias geopolíticas, el mecanismo corre el riesgo de favorecer procesos de triangulación comercial y competencia desleal a través de terceros países. En particular, la Asociación ha puesto el foco sobre el incremento de las importaciones turcas de aluminio ruso e iraní. En este sentido, el Secretario General de la AEA, Gonzalo de Olabarria, ha enfatizado que "la industria española comparte plenamente los objetivos de descarbonización y transición energética de la Unión Europea, pero son necesarios instrumentos regulatorios que no generen efectos contraproducentes, ni faciliten prácticas de elusión comercial".

La Asociación ha pedido finalmente la adopción de medidas orientadas a reforzar la resiliencia industrial europea, garantizar el acceso competitivo a materias primas clave y evitar distorsiones regulatorias que agraven la situación de la industria transformadora española.

Así mismo, la Asociación Española del Aluminio agradece al Ministro Jordi Hereu y su equipo la disposición mostrada durante el encuentro y su voluntad de mantener un diálogo directo y permanente con el sector en un momento de especial complejidad para la industria. La AEA valora muy positivamente la escucha activa del Ministerio ante las preocupaciones trasladadas por las compañías participantes y destaca la importancia de reforzar los canales de colaboración de todos los agentes con la Administración para avanzar en soluciones que contribuyan a preservar la competitividad, la capacidad industrial y la seguridad de suministro del sector del aluminio en España. "Valoramos muy positivamente la disposición del Ministerio para mantener un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de la cadena de valor del aluminio", ha rematado el Presidente de la AEA.

