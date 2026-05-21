Pink’s!! y Pepsi acuerdan exclusividad a nivel nacional

Desde el 21 de mayo, Pepsi será la bebida oficial de todos los locales de Pink’s!! en España. La alianza se celebra con la inauguración del local número 21 de Pink’s!! en María de Molina Pink’s!! y Pepsi anuncian el inicio de su alianza oficial. Desde el 21 de mayo, la cadena de burgers reconocida por trabajar con una única burger en carta y 21 puntos de venta en España, incorpora de forma exclusiva el portfolio de bebidas Pepsi en todos sus locales en España, incluyendo Pepsi, Pepsi Zero, Pepsi Zero Lima, 7UP, Aquarade Naranja y Lipton Limón.

Para las dos compañías, este acuerdo pone de manifiesto una convicción compartida: las relaciones sólidas y duraderas se construyen a partir de una visión común sobre cómo hacer las cosas y de una colaboración basada en principios compartidos.

Pepsi ha identificado en Pink’s!! un proyecto diferencial dentro del sector de la restauración. La compañía apostó firmemente por un proyecto que, en solo cuatro años, ha construido una identidad propia dentro de la industria: una única burger, la obsesión por hacerla excelente, y la disciplina de mantener esa constancia en producto, calidad y precio incluso en un mercado que muchas veces empuja a hacer lo contrario.

Con más de un siglo de trayectoria, Pepsi es una de las marcas más reconocibles del mundo, caracterizada por una evolución constante sin perder su esencia. Pink’s!!, por su parte, construye desde la misma lógica: los mismos estándares en sus 21 locales, y la vista puesta en los próximos cien años. Ambas marcas entienden que la consistencia y coherencia tienen más valor que cualquier campaña.

Más allá de su posicionamiento, la afinidad entre ambas marcas radica en su forma de entender las colaboraciones. Tanto Pink’s!! como Pepsi apuestan por relaciones que van más allá de lo transaccional, priorizando proyectos con recorrido y valor compartido, lo que favorece un encaje natural entre ambas compañías.

"Pepsi entendió muy rápido lo que era Pink’s!!. Desde el principio apostaron fuerte por el proyecto y vieron la oportunidad antes que muchos otros. Para nosotros es un orgullo construir junto a una de las compañías más icónicas del mundo", comenta Grauly Luis, COO de Pink’s!!.

"Estamos muy orgullosos de comunicar nuestra colaboración con Pink’s!!, una marca con una personalidad única y auténtica. Desde el inicio reconocimos en Pink’s!! un partner con quien compartir la ambición de construir algo diferencial, creando propuestas culturalmente relevantes que conecten de forma genuina y nos ayuden a elevar la experiencia de la categoría", explica Núria Bombardó, directora de Marketing de Bebidas de PepsiCo Iberia.

Para celebrar esta unión, no había mejor escenario que una apertura. Hoy, 21 de mayo, Pink’s!! abre las puertas de su nuevo local en María de Molina. El espacio, especialmente significativo para la compañía, será el primero en incluir la 'Legacy Collection': una selección de los primeros objetos que formaron parte de la historia de Pink’s!!, incluyendo sus primeras camisetas, gorras y utensilios de cocina.

Como es tradición en cada apertura de Pink’s!!, las primeras 200 burgers correrán por cuenta de la casa. Pero esta vez, Pepsi también se suma: las primeras 200 personas que visiten el local recibirán sorpresas especiales de la marca. A partir hoy, Pepsi ya estará disponible en todos los locales de Pink’s!! en España. Así, dos marcas distintas se unen por una misma forma de hacer las cosas bien.

