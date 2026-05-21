La plataforma GRC Formalize e ISO colaboran para llevar los estándares de compliance a la era digital
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Formalize y UNE anuncian una colaboración oficial para integrar directamente las normas ISO en la plataforma GRC de Formalize, simplificando y digitalizando el cumplimiento normativo. La alianza incluye Formalize IQ, una capacidad de IA que utiliza normas oficiales para ayudar a los equipos a interpretar estándares e identificar brechas de compliance
Formalize, la plataforma europea de GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento), ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de Normalización -UNE-, representante oficial de ISO e IEC en España. El acuerdo permite integrar directamente normas ISO oficiales en la plataforma de Formalize, ayudando a las empresas a reducir la carga administrativa asociada al cumplimiento de dichas normas, que tradicionalmente se ha venido gestionando mediante documentación fragmentada.
De la documentación fragmentada al cumplimiento operativo
A través de esta colaboración Formalize integra las normas ISO oficiales directamente en su plataforma. Esto elimina la fricción histórica asociada a la adquisición externa y a las auditorías de prueba de compra, permitiendo a las organizaciones acceder a marcos oficiales en un formato nativo, operativo y accionable.
"Si bien las normas en formato PDF son esenciales como fuente de información, no fueron diseñadas para la ejecución operativa diaria. La plataforma Formalize transforma los requisitos en acciones al garantizar que el sistema y la norma hablen el mismo lenguaje. Haber sido seleccionados para desarrollar herramientas avanzadas de GRC con la participación de un representante oficial de ISO/IEC es la confirmación más sólida posible de que vamos por el camino correcto", afirma Jakob Lilholm, CEO de Formalize.
Hacer que el compliance avanzado sea accesible para equipos mid-market
Esto significa que Formalize IQ accederá directamente a las normas oficiales, eliminando el riesgo de uso de datos no verificados. Esta solución tiene como objetivo asistir en la interpretación y aplicación de los estándares, ayudando a los equipos a identificar brechas de GRC con el respaldo de una base normativa sólida.
La colaboración convierte a Formalize en el primer proveedor de GRC en España en lograr una alianza estratégica directa para modernizar los flujos de trabajo relacionados con ISO, y refuerza su posición como pionera en la modernización de los flujos de cumplimiento normativo. Esta colaboración hace posible que el compliance avanzado sea accesible para todo tipo de equipos, incluso mid-market —que no cuentan con amplios recursos internos especializados en cumplimiento.
"La forma en que las organizaciones consumen e implementan los estándares debe evolucionar para responder a las exigencias de la era digital. Al integrar nuestros marcos oficiales en un sistema operativo como Formalize, garantizamos que los estándares globales sigan siendo accesibles y accionables para las empresas modernas", afirma Pablo A. Corróns Crespí, Director de Propiedad Intelectual y Distribución de Normas de UNE.
Sobre Formalize
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