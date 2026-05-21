Medio centenar de profesionales participan en una jornada sobre VeriFactu y digitalización de la facturación organizada por Acelera Pyme Guadalajara

La sesión permitió resolver dudas sobre VeriFactu, los plazos de adaptación previstos para 2027, Ley Antifraude y las herramientas digitales que facilitan la transición hacia una gestión más eficiente y conectada La Oficina Acelera Pyme Guadalajara reunió este martes en la Hospedería Porta Coeli de Sigüenza a 50 profesionales, empresarios, autónomos y emprendedores de distintos sectores, tanto en modalidad presencial como online, en una jornada centrada en VeriFactu y la adaptación de los negocios a los nuevos requisitos de facturación digital y contabilidad online.

La actividad comenzó con la ponencia "VeriFactu", impartida por Víctor Pérez, de ADISS Software, junto a Jesús Moreno, director de Pedro Moreno e Hijos. Durante la sesión se abordaron los principales aspectos de la Ley Antifraude, aclarando el funcionamiento de VeriFactu, los requisitos técnicos que deberán cumplir los programas de facturación y los plazos previstos para su implantación. Los expertos explicaron la importancia de verificar que los sistemas utilizados incorporen mecanismos de trazabilidad, control de modificaciones y capacidad de comunicación con la Agencia Tributaria, así como la conveniencia de anticipar la adaptación tecnológica para evitar contratiempos cuando entren en vigor las nuevas obligaciones legales previstas para 2027.

Los asistentes pudieron resolver dudas relacionadas con la aplicación práctica de la normativa y conocer de primera mano cómo afectarán estos cambios a la gestión diaria de empresas y autónomos. Asimismo, se puso de manifiesto que la futura evolución hacia la factura electrónica obligatoria supondrá un nuevo impulso a la digitalización de los procesos administrativos y contables.

Como complemento a la ponencia, la jornada continuó con el taller práctico "Transforma tu manera de facturar sin complicarte: de Papel/Excel a la Factura Digital y de imprimir facturas a la Contabilidad Online", donde Jesús Moreno mostró las ventajas de tener una herramienta digital para simplificar la gestión empresarial.

Durante la demostración se explicó cómo los sistemas actuales permiten emitir facturas de forma rápida y segura, automatizar tareas administrativas, compartir documentación con la asesoría en tiempo real y acceder a la información contable desde cualquier dispositivo. También se presentaron plataformas que facilitan la digitalización automática de facturas y documentos, reduciendo tiempos de gestión y minimizando errores.

Uno de los mensajes más destacados de la jornada fue que la adaptación a VeriFactu no debe contemplarse únicamente como una obligación normativa, sino como una oportunidad para modernizar los procesos internos, mejorar la eficiencia y reforzar la competitividad de las empresas.

La Oficina Acelera Pyme Guadalajara recordó además que continúa ofreciendo asesoramiento gratuito en digitalización a pymes, autónomos y emprendedores de toda la provincia, con el objetivo de facilitar la adopción de nuevas tecnologías y acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital.

La Oficina Acelera Pyme Guadalajara está gestionada por ADEL Sierra Norte y forma parte de la red estatal de Oficinas Acelera Pyme, impulsada por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con financiación de fondos FEDER de la Unión Europea.

