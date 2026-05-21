Bolboreta Innova Group y Vrulé unen fuerzas para impulsar una Escuela de Hostelería orientada a la inclusión laboral de personas con discapacidad

El acuerdo pretende mejorar la formación y la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector hostelero La iniciativa combinará formación adaptada con experiencia práctica en un restaurante-escuela abierto al público, acercando al alumnado a un entorno laboral real.

El proyecto busca generar nuevas oportunidades de empleo para personas con discapacidad a fin de facilitar su preparación profesional y su conexión con empresas del sector.

La escuela aspira a convertirse en un espacio de aprendizaje accesible e inclusivo que contribuya a reforzar la autonomía y la empleabilidad del colectivo.

Bolboreta Innova Group, el ecosistema que conecta ciencia y mercado para transformar el conocimiento en soluciones reales, y Vrulé, una empresa de carácter social dedicada a la formación en hostelería para personas con discapacidad, han alcanzado un acuerdo para la creación de la Escuela de Hostelería Vrulé, un proyecto centrado en la capacitación y la inclusión laboral de este colectivo dentro del ámbito hostelero.

El acuerdo, permitirá impulsar un proyecto formativo en hostelería orientado a mejorar las oportunidades laborales de personas con discapacidad. Esta iniciativa se enmarca en Bolboreta Impacta, el área de RSC de la compañía orientada a promover proyectos con impacto social sostenible, por lo que la escuela combinará formación adaptada con experiencia práctica en un restaurante-escuela abierto al público, con el objetivo de acercar al alumnado a un entorno laboral real. A través de itinerarios formativos vinculados a la práctica profesional, la iniciativa busca facilitar el acceso al empleo en el sector hostelero y consolidarse como un espacio inclusivo de aprendizaje que contribuya a reforzar la autonomía y la empleabilidad del colectivo.

La inclusión laboral de personas con discapacidad sigue siendo un reto pendiente en hostelería

Según el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad elaborado por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), sólo 1 de cada 10 contratos registrados en 2024 (25.400) en el sector hostelero correspondieron a personas con discapacidad. Por ello, continúa siendo trascendental la puesta en marcha de itinerarios adaptados y experiencias prácticas vinculadas al trabajo para favorecer oportunidades laborales sostenibles.

Ante esta situación, Vrulé nace con la premisa de formar a personas con discapacidad en hostelería desde un enfoque profesional y exigente, orientado con la realidad del mercado. El modelo combina formación adaptada con práctica en un restaurante-escuela abierto al público, Vrutal Club, donde el alumnado aprende en un entorno laboral auténtico. La propuesta incluye, además, iniciativas que complementan la experiencia como Vrulé Catering y un Servicio de Apoyo al Empleo que acompaña la preparación laboral y la relación con empresas para facilitar incorporaciones duraderas.

En esa línea, la iniciativa se alinea con los principios que definen la filosofía de Bolboreta, cuya misión consiste en conectar conocimiento y proyectos que generen mejoras tangibles en la vida de las personas mediante iniciativas con impacto social. A través de Bolboreta Impacta, el grupo canaliza este tipo de proyectos, priorizando su contribución social frente a una lógica de inversión tradicional. A este respecto, el grupo destaca el valor del modelo de Vrulé por su orientación a la viabilidad y por integrar un impacto social positivo centrado en la formación y la inclusión laboral de personas con discapacidad.

"Este acuerdo permite impulsar un proyecto que combina exigencia profesional con un objetivo claro de empleabilidad en un sector con capacidad real de generar empleo. La intención es ayudar a construir un puente entre el talento y el mercado laboral desde una perspectiva rigurosa y con sentido social", ha declarado Itzal Arbide, CEO de Bolboreta Innova Group.

Por su parte, Sandra Cabezudo, cofundadora y CEO de Vrulé, ha señalado que "la colaboración con Bolboreta refuerza la ambición de consolidar un entorno de aprendizaje real, donde la formación adaptada convive con la práctica profesional. El propósito pasa por ampliar oportunidades y demostrar, con hechos, el valor del talento cuando encuentra el apoyo adecuado".

