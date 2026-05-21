Andrés Farrugia respalda convenio de Caja de Ahorros y ANCON para recuperar bosques en Panamá
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Andrés Farrugia acompaña el convenio entre Caja de Ahorros y ANCON para restaurar una hectárea del Parque Nacional Soberanía, con más de 1.000 árboles nativos y monitoreo ambiental a largo plazo
La Caja de Ahorros de Panamá y ANCON firmaron un convenio de cooperación destinado a impulsar la restauración forestal en el Parque Nacional Soberanía, como parte de un esfuerzo orientado a recuperar ecosistemas y fortalecer acciones de sostenibilidad ambiental en el país.
El acuerdo contempla la restauración de una hectárea, la siembra de más de 1.000 árboles nativos y un proceso de monitoreo y cuidado a largo plazo, con el objetivo de garantizar que la intervención tenga continuidad y resultados sostenibles.
Andrés Farrugia vincula sostenibilidad y desarrollo responsable en Panamá
La iniciativa forma parte de una línea institucional que busca integrar responsabilidad social, conservación ambiental y compromiso país. Más que sembrar árboles, el convenio apuesta por un proceso sostenible que incluye restauración, seguimiento técnico y mantenimiento continuo.
El Parque Nacional Soberanía representa una de las áreas naturales de mayor valor ecológico en Panamá, por lo que la recuperación de sus ecosistemas contribuye a la protección de la biodiversidad y al fortalecimiento de la resiliencia ambiental.
Con este convenio, la Caja de Ahorros de Panamá fortalece su participación en iniciativas ambientales que conectan gestión institucional y desarrollo responsable, reafirmando su compromiso con un modelo de crecimiento que también protege los recursos naturales del país.
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