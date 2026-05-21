Real Madrid tiene 20 títulos y es el tercer máximo ganador de la Copa del Rey; mira el ranking y los últimos campeones

Imagen: Reproducción/RFEF

Cuando analizamos el calendario del fútbol español, queda claro que las copas nacionales tienen un peso histórico inmenso. El aficionado europeo respira la tradición de los torneos de eliminatoria, y en España no es diferente.

Entre sorpresas históricas, clásicos memorables y finales decididas en el último minuto, la competición de eliminación directa siempre está en boca de los aficionados, dando de qué hablar cada nueva temporada.

En este escenario, muchos se preguntan quién tiene más Copas del Rey y cómo se comportan los gigantes cuando el formato exige perfección en partidos únicos o eliminatorias tensas.

Sabemos que en La Liga el dominio merengue es notorio, pero en el torneo más antiguo del país, la historia toma un rumbo diferente. El Real Madrid, aun siendo un coloso mundial, ocupa la tercera posición entre los más laureados, viendo a rivales históricos dominar la parte alta de la tabla.

Para entender a fondo esta disputa, vamos a analizar: -Ranking detallado de títulos de la Copa del Rey -Momentos épicos y partidos memorables del torneo -Análisis del mayor campeón de la competición -Bastidores y sorpresas que agitaron el escenario deportivo -Proyecciones para la temporada 2026

Entendiendo la Copa del Rey

Organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la competición inició su rica trayectoria en 1903. A diferencia de la liga por puntos, su formato eliminatorio acoge la diversidad del país, permitiendo que 125 clubes, desde los gigantes de la élite hasta equipos modestos de divisiones inferiores, sueñen con la gloria.

A lo largo de más de 120 ediciones, el torneo se ha consolidado como un escenario para grandes revelaciones e intensas batallas tácticas. Para los equipos más pequeños, recibir a un gigante en su campo es el evento del año, moviendo incluso el panorama de pronósticos en las casas de apuestas holanda, que están atentas a posibles sorpresas. Para los grandes, es la oportunidad de rotar la plantilla, probar jóvenes promesas y asegurar un trofeo valioso en su palmarés.

El Ranking de los máximos campeones de la competición

Imagen: Reproducción/FC Barcelona

La carrera por los fichajes y la construcción de plantillas millonarias no siempre se refleja en la cima de esta lista. La tradición copera pesa más, y la pasión de las aficiones locales empuja a los equipos en noches mágicas de eliminación directa. Descubre ahora quién tiene más títulos y cómo se dibuja el podio. Barcelona: El soberano inalcanzable No se puede hablar del torneo sin reverenciar al club catalán. Considerado por muchos como el especialista absoluto en eliminatorias domésticas, el Barcelona es el máximo ganador de la Copa del Rey, sumando la increíble cifra de 32 conquistas. Su trayectoria hasta ahora está marcada por escuadras legendarias que convirtieron las finales en verdaderos espectáculos.

El equipo azulgrana ha construido una hegemonía difícil de romper en las próximas décadas. Figurando siempre como favorito en la clasificación de la Copa del Rey, la institución catalana utiliza la competición como un pilar de su temporada, valorando cada fase y tratando el título como una obligación histórica. Athletic Bilbao: La tradición vasca Justo detrás del líder, encontramos la fuerza y la garra del País Vasco. El Athletic Bilbao ostenta 24 títulos, demostrando que su filosofía única de utilizar solo jugadores formados en la región o con raíces vascas es extremadamente exitosa.

En la última temporada en la que levantaron el trofeo (2023/24), el equipo fue aguerrido, superando a rivales con gran imposición física y el apoyo incondicional de su Nación. Real Madrid: El tercero en el podio El Real Madrid posee 20 copas, un número expresivo, pero que lo sitúa en el tercer lugar general. Mientras que el equipo domina la Champions League (15 títulos) y La Liga (36 trofeos), la copa nacional a menudo ha servido como laboratorio o escenario para sorpresas no deseadas.

Recientemente, el club merengue vivió un episodio que generó titulares amargos. Bajo el mando de Álvaro Arbeloa, quien asumió interinamente tras la salida de Xabi Alonso, el equipo lleno de jóvenes y suplentes cayó ante el humilde Albacete.

La derrota por 3-2, con el joven Jefte Betancor marcando sobre la bocina, demostró que en el formato de eliminatoria no hay partido ganado de antemano. A pesar del golpe, el Real Madrid sigue siendo una fuerza temida y siempre entra en las competiciones mirando a la parte alta de la tabla. Otros clubes destacados en el ranking El fútbol español es rico en equipos tradicionales que ya han saboreado la victoria. La lucha por la copa desata pasiones por todo el país: Atlético de Madrid: Con 10 conquistas, el equipo de Diego Simeone es una figura constante en las fases decisivas, aunque arrastra una incómoda sequía desde el título de 2012/13. Valencia: Sumando 8 trofeos, es un adversario peligroso que suele sorprender a los favoritos. Real Zaragoza: Un club de inmensa tradición copera, con 6 títulos en su palmarés. Sevilla: El gigante de Andalucía ha levantado el trofeo en 5 ocasiones. Real Sociedad: Llegando sin hacer mucho ruido en muchas ediciones, los vascos alcanzaron recientemente la marca de 3 títulos, igualando a Betis y Real Unión. Expectativas para la siguiente edición La tabla de la copa del rey 2026 ya se espera con enorme ansiedad. Los analistas observan atentamente los movimientos del mercado y la configuración de los cruces. Entender la clasificación de la copa del rey inicial es vital para proyectar a los favoritos.

Los grandes equipos usarán las primeras rondas para ajustar piezas, mientras que los clubes más modestos buscarán dar la campanada. Seguir la tabla de la copa del rey es garantía de disfrutar de sorpresas, remontadas y el surgimiento de nuevos cracks que rápidamente entrarán en el radar de grandes clubes de ligas como la Premier League.