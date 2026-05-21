Música bajo las estrellas: vuelve el Formentera Jazz Festival

La Plaça de la Constitució de Sant Francesc, Ses Roques, Sa Panxa o el Blue Bar son algunos de los escenarios en los que poder vivir noches absolutamente mágicas escuchando el mejor jazz del momento de la mano de artistas de primerísimo nivel, tanto emergentes como consagrados, del panorama local, nacional e internacional. En la pequeña de las Pitiusas se vive todo de forma diferente y la música en directo no podía ser menos. Todos los conciertos del programa son gratuitos y no requieren de reserva previa.



La energía, el arte y la música de artistas de todo el mundo se dan cita cada fin de primavera en la bella isla de Formentera. El Formentera Jazz Festival ha nacido de la inquietud artística que la isla siempre ha inspirado en sus habitantes y visitantes. A lo largo de su historia, la isla más pequeña de las Pitiusas siempre ha sido objeto de muchas leyendas, tanto escritas en novelas por escritores famosos —como Jules Verne, entre otros— como por aquellos que la experimentaron en su propia carne durante sus visitas a este rincón de las Islas Baleares (por ejemplo, Gilberto Gil, Pink Floyd o King Crimson en los años 60 y 70).

Con toda esta maravillosa historia artística a sus espaldas, solo era cuestión de tiempo que la isla tuviera su propio festival de música para dar voz a esa creatividad incesante que actúa como un imán para cualquiera que se acerque lo suficiente como para ser testigo de ella.

El Formentera Jazz Festival es, al fin y al cabo, un espacio musical único en un lugar único, con la elegancia y la libertad que significa la música jazz. Situada en un rincón privilegiado del Mediterráneo, será el marco perfecto para que fans del estilo y todos aquellos que quieran disfrutar de un plan diferente vibren cada nota sonora de una suave noche de principios de junio.

Todos los eventos son gratuitos y no requieren entradas ni reservas. Ten en cuenta, eso si, que, tanto en el Blue Bar como en Ses Roques, el acceso será hasta completar aforo.

Elana Sasson Quartet abre el festival en el icónico Blue Bar a las 20.30, en uno de esos escenarios que solo Formentera puede ofrecer: ante el mar, con el cielo tiñéndose de naranja y la brisa salada como fondo musical.

Noche triple en la Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Muriel Grossman Quartet ‘abre fuego’ a las 22.00 con su jazz de hondo calado espiritual. Le siguen Momi Maiga a las 23.30, con propuestas que fusionan el jazz con ritmos africanos, y cierra la noche Flow Da Lou a la 01.00, poniendo a bailar a todo el que quede en pie.

La jornada más larga del festival se celebrará el sábado 06. Al mediodía, en Sa Panxa, Maria Gil & Dee Jay Foster ofrecen un aperitivo jazz de lujo a las 13.00. Por la noche, de vuelta a la Plaça de la Constitució, el Vaquer, Fuster, Garcías Quartet abre la fiesta a las 22.00. El plato fuerte llega con el inconmensurable Richard Bona Trio a las 23.30, antes de que Ric Jazzbo & Enrique Malanga pongan el broche de oro a la medianoche.

El festival clausura esta edición con una Jam Session feat. Magdalini Giannikou en Ses Roques a las 20.30. Un cierre mágico tras varios días de música, improvisación y el inconfundible espíritu libre que solo Formentera sabe regalar. Si no tenías muy claro como dar inicio al mes de junio, el plan ya está servido… ¡Formentera Jazz Festival!