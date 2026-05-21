Debita Legal cancela más de 9.000.000€ de deuda en Cataluña gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad

El despacho especializado en cancelación de deudas y Ley de la Segunda Oportunidad refuerza su presencia en Barcelona y Tarragona tras superar los 9 millones de euros cancelados en Cataluña durante 2025 Cada vez son más las personas y autónomos que se ven atrapados en situaciones económicas difíciles derivadas de préstamos personales, tarjetas revolving, microcréditos, avales o deudas acumuladas que terminan siendo imposibles de afrontar. En este contexto, la Ley de la Segunda Oportunidad se ha convertido en una herramienta jurídica fundamental que permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia.

Debita Legal, despacho de abogados especializado en cancelación de deudas y Ley de la Segunda Oportunidad, ha conseguido durante 2025 la cancelación de más de 9.000.000€ de deuda en Cataluña, permitiendo que sus clientes puedan dejar atrás situaciones de sobreendeudamiento que afectaban gravemente a su estabilidad económica y personal.

La firma, que trabaja en toda Cataluña y cuenta con un importante foco de actuación en Barcelona y Tarragona, ofrece un servicio totalmente personalizado y cercano, apostando por el acompañamiento real y presencial del cliente durante todo el procedimiento como principal diferencia frente a modelos de gestión masivos y automatizados.

Uno de los aspectos diferenciales del despacho es precisamente su enfoque 100% presencial, manteniendo un contacto directo y continuo con el cliente desde la primera visita hasta la resolución final del procedimiento.

Desde el despacho explican que muchas personas llegan con miedo, desinformación y una gran carga emocional después de años conviviendo con llamadas constantes de recobro, embargos, reclamaciones y dificultades para llegar a final de mes.

"Nuestro trabajo no consiste únicamente en tramitar expedientes. Detrás de cada procedimiento hay una persona que necesita recuperar tranquilidad, estabilidad y confianza. La clave de este servicio es el trato humano y el acompañamiento constante", explica Felipe Serrano, abogado del despacho y uno de los profesionales con mayor experiencia del equipo.

Debita Legal nace como una firma joven, dinámica y comprometida, formada por profesionales especializados porque entienden tanto la parte jurídica como la dimensión personal que existe detrás de cada caso.

Además de procedimientos de Segunda Oportunidad, Debita Legal también asesora en asuntos relacionados con tarjetas revolving, microcréditos, reclamaciones bancarias y situaciones de sobreendeudamiento.

Con una presencia cada vez mayor en Cataluña, especialmente en Barcelona y Tarragona, Debita Legal continúa consolidándose como una firma comprometida con las personas y enfocada en ofrecer soluciones jurídicas eficaces con un trato humano y directo.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal dirigido a personas físicas y autónomos que se encuentran en una situación de insolvencia y no pueden hacer frente a sus deudas. Su objetivo es permitir la exoneración o cancelación total o parcial de determinadas deudas para que el afectado pueda recuperar su estabilidad económica y comenzar una nueva etapa sin una carga financiera imposible de asumir.

Este procedimiento se encuentra regulado dentro de la Ley Concursal y actualmente permite cancelar distintos tipos de deuda como:

Préstamos personales

Tarjetas de crédito y tarjetas revolving

Microcréditos

Avales personales

Determinadas deudas bancarias y financieras

Parte de algunas deudas públicas según los límites legales establecidos ¿Quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

De forma general, pueden acogerse a este mecanismo:

Personas particulares con varias deudas acumuladas.

Autónomos con problemas económicos o cierre de actividad.

Personas que se encuentren en situación de insolvencia actual o inminente.

Deudores que hayan actuado de buena fe. Cada caso requiere un análisis individual para determinar la viabilidad del procedimiento y la mejor estrategia jurídica.

El aumento del sobreendeudamiento en España

Los abogados especializados en cancelación de deudas observan un incremento progresivo de situaciones de sobreendeudamiento derivadas del aumento del coste de vida, la utilización continuada de financiación rápida y el uso frecuente de créditos y tarjetas.

Muchos afectados desconocen que existen soluciones legales para paralizar embargos, salir de ficheros de morosidad y recuperar su estabilidad financiera mediante procedimientos como la Ley de la Segunda Oportunidad.

Más información: Debita Legal

