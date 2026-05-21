Sara Esparza, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico: "Las ondas de choque han revolucionado el tratamiento del suelo pélvico con una técnica eficaz y no invasiva"

La fisioterapia y las nuevas técnicas no invasivas permiten prevenir, tratar y mejorar significativamente la función del suelo pélvico en todas las etapas de la vida El suelo pélvico, conjunto de músculos que sostiene los órganos pélvicos y participa en funciones esenciales como la continencia urinaria y fecal o la respuesta sexual, sigue siendo uno de los grandes olvidados en la salud de la mujer. Sin embargo, su deterioro puede derivar en múltiples problemas que afectan directamente a la calidad de vida.

Así lo explica Sara Esparza, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico de Policlínica Gipuzkoa, quien insiste en la importancia de no normalizar determinados síntomas. "Las pérdidas de orina, la dificultad para retener gases o heces, el dolor en las relaciones sexuales o sensaciones como picor, ardor o sequedad en la zona vulvovaginal no son normales y deben ser valoradas por un profesional", subraya.

Las alteraciones del suelo pélvico pueden tener diferentes causas. Entre las más frecuentes, destacan el embarazo, los partos y la menopausia que pueden tener un importante impacto físico sobre esta musculatura. A ello se suman otros factores como el deporte de impacto, el estreñimiento crónico —que obliga a realizar esfuerzos repetidos— o determinados trabajos que implican cargas y aumentos de presión abdominal.

En este contexto, la fisioterapia especializada se presenta como una herramienta fundamental tanto para la prevención como para el tratamiento. A través de técnicas específicas, es posible mejorar la fuerza y el tono muscular, así como el estado de los tejidos. "No solo trabajamos la musculatura, también mejoramos el trofismo de la zona genital, es decir, su lubricación, elasticidad y la salud de las mucosas", explica Esparza.

En los últimos años, además, se han incorporado nuevas tecnologías que permiten avanzar en los tratamientos de manera efectiva y no invasiva. Entre ellas destacan la radiofrecuencia, la neuromodulación, la electroestimulación y el biofeedback. Más recientemente, las ondas de choque focales extracorpóreas han ampliado las posibilidades terapéuticas, al permitir actuar en profundidad sobre los tejidos.

"Con las ondas de choque podemos trabajar a distintas profundidades hasta alcanzar 11 centímetros de profundidad a través de la piel, de fuera a dentro, algo que antes no era posible. Esto nos permite mejorar la calidad del colágeno y la elastina, aumentar la circulación y normalizar el tono tanto del periné como de la musculatura abdominal", detalla Sara Esparza. Este tratamiento, además, se realiza sin necesidad de introducir dispositivos, aplicándose desde el exterior y de forma indolora.

La prevención juega igualmente un papel clave. La especialista en suelo pélvico incide en la necesidad de empezar a cuidar esta zona desde edades tempranas, con hábitos adecuados y educación específica. Conocer cómo realizar correctamente ejercicios de contracción perineal, mantener una buena gestión de los esfuerzos físicos o evitar hábitos perjudiciales como retrasar la micción son medidas sencillas que pueden marcar la diferencia.

"Los ejercicios de contracción del suelo pélvico han demostrado ser eficaces tanto en la prevención como en el tratamiento de la incontinencia urinaria", apunta Esparza. Asimismo, insiste en la importancia de preparar el cuerpo durante el embarazo, realizar una adecuada recuperación posparto y prestar atención a etapas como la menopausia, donde también se producen cambios significativos.

Por otro lado, existen situaciones específicas que requieren especial atención, como el caso de mujeres que han superado o están en tratamiento por cáncer de mama. Los tratamientos anti hormonales asociados pueden provocar una menopausia precoz o intensificar sus síntomas, afectando al suelo pélvico y favoreciendo la aparición de molestias urinarias y vulvovaginales.

En estos casos, el trabajo fisioterapéutico orientado a mantener la musculatura perineal y mejorar el estado de los tejidos resulta fundamental para prevenir el denominado síndrome urogenital, una condición frecuente y especialmente incómoda.

En definitiva, el mensaje es claro: cuidar el suelo pélvico no debería ser una opción, sino una parte esencial de la salud integral de la mujer. "Visibilizar estos problemas, fomentar la prevención y facilitar el acceso a tratamientos especializados son pasos clave para mejorar el bienestar y la calidad de vida de millones de mujeres", concluye, Sara Esparza, fisioterapeuta responsable de la Unidad Suelo Pélvico de Policlínica Gipuzkoa.

