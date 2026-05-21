FECOMA refuerza su presencia en las ferias de empleo municipales para acercar la Economía Social a la ciudadanía

La Federación ha participado en los últimos meses en encuentros celebrados en Coslada, Algete y San Sebastián de los Reyes, ofreciendo asesoramiento, información y talleres sobre emprendimiento colectivo y Economía Social La Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) continúa reforzando su presencia en los municipios madrileños mediante su participación en las ferias de empleo y emprendimiento organizadas por los ayuntamientos y las entidades empresariales de la región, con el objetivo de acercar la Economía Social a las personas que visitan dichas ferias y fomentar nuevas iniciativas de emprendimiento colectivo.

En los últimos meses, FECOMA ha participado en el Foro Emplea Coslada, organizado por dicho municipio; en la Feria de Empleo de Algete, donde además impartió un taller divulgativo; y recientemente en la feria celebrada en San Sebastián de los Reyes, organizada por la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, ACENOMA.

Durante estas jornadas, la federación ofrece información y asesoramiento a personas interesadas en acceder al mercado laboral que desean, también, explorar fórmulas de emprendimiento vinculadas a la Economía Social y al cooperativismo.

"El emprendimiento colectivo es una herramienta muy útil para generar empleo estable, arraigo territorial y proyectos empresariales más humanos y sostenibles", señala Vidal García, director general de FECOMA. "Nuestra presencia en estas ferias nos permite acercar la Economía Social a personas que muchas veces desconocen que existen otras maneras de emprender y de incorporarse al mercado laboral", añade.

Además de la atención directa al público, FECOMA mantiene una línea de trabajo específica con centros educativos y de Formación Profesional, promoviendo talleres y actividades dirigidas a alumnado y profesorado para dar a conocer las posibilidades profesionales y empresariales de la Economía Social. "Queremos estar cerca de los municipios madrileños y colaborar con los ayuntamientos en aquellas iniciativas que ayuden a impulsar el empleo, el emprendimiento y la innovación social. La Economía Social tiene mucho que aportar en el desarrollo económico local y creemos que este tipo de encuentros son una magnífica oportunidad para seguir construyendo alianzas", sigue Vidal García.

FECOMA destaca que la participación en este tipo de eventos facilita el contacto directo con la ciudadanía, los emprendedores, las entidades educativas y los agentes económicos locales, favoreciendo la creación de redes de colaboración y la difusión de modelos empresariales centrados en las personas.

La Federación ha mostrado además su disposición a participar en futuras ferias de empleo y emprendimiento que puedan celebrarse en municipios de la Comunidad de Madrid, poniendo a disposición de las entidades organizadoras su experiencia en asesoramiento, formación y divulgación de la Economía Social y el cooperativismo.

FECOMA representa desde 1997 a cooperativas y entidades de la Economía Social madrileña, promoviendo un modelo económico basado en la participación, el empleo de calidad y el compromiso con el territorio y realiza este tipo de acciones de fomento del cooperativismo y en emprendimiento colectivo en el marco del convenio de subvención que para tal fin suscribe dicha entidad con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

