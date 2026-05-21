Interior adelanta al 1 de junio el comienzo de la campaña estatal estival contra incendios forestales

La campaña estatal contra incendios forestales prevista para la etapa estival de 2026 se adelanta al próximo 1 de junio por decisión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales que, presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evaluado la evolución del riesgo de incendios de cara a este verano en reunión mantenida este jueves en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).



El CECOD, en el que han participado todas las instituciones y organismos miembros de este centro de coordinación, ha evaluado el balance de la campaña contra incendios de 2025, marcada por el incremento de los incendios y su mayor gravedad, examinado los medios disponibles para esta campaña y las previsiones meteorológicas para los próximos meses, tras lo que ha decidido adelantar el inicio de la campaña estatal por segundo año consecutivo.

Durante su intervención, Grande-Marlaska ha subrayado “la necesidad de anticipar la Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante un escenario marcado por el incremento de los incendios y su mayor complejidad, en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados”. En el CECOD han participado responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y de las direcciones generales de Coordinación y Estudios, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de Tráfico.

Además, son miembros del CECOD la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y de la Agencia Estatal de Meteorología, pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la Dirección General de Política de Defensa y la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa; el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno y la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado.

Dispositivo estatal

Los datos registrados entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 muestran una evolución desfavorable, con 127 incendios comunicados frente a los 40 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 218 por ciento. En este período se han declarado tres grandes incendios forestales y seis han tenido consecuencias para la protección civil.

Estos indicadores confirman una tendencia al alza en el riesgo que podría intensificarse durante los meses de verano. Este hecho, unido a la previsión anticipada de subida de las temperaturas, que permiten prever un verano más cálido de lo normal, y el aumento del estrés hídrico, han llevado al CECOD a adelantar el inicio de la campaña estatal de incendios forestales al 1 de junio para anticipar la respuesta y asegurar la activación completa de los recursos antes del periodo crítico.

En cuanto a los medios aportados a este dispositivo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incorpora sus Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP), los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), además de 56 medios aéreos: 31 helicópteros y 25 aviones e hidroaviones.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias pondrá a disposición de la campaña estatal cinco batallones de Intervención con 32 módulos de Lucha Contra Incendios Forestales, un Batallón de Transmisiones y un Regimiento de Apoyo e Intervención que contarán con quince vehículos pesados de intervención, 25 de tamaño medio, nueve ambulancias con soporte vital avanzado, siete minibuses y dos máquinas automotrices teleoperadas.

Además, las direcciones generales de la Policía Nacional, Guardia Civil y Tráfico han diseñado los despliegues operativos de sus respectivos efectivos necesarios cuando se produzca un incendio que obligue a confinar o desalojar poblaciones afectadas por el avance del fuego.

Todos estos medios y dispositivos son complementarios a los propios de las comunidades autónomas, que son las administraciones que tienen competencia propia para la prevención, lucha y respuesta a los incendios forestales.

Balance de 2025

2025 se caracterizó por un notable aumento tanto en el número de siniestros como en la superficie forestal afectada, con 354.793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en un total de 8.189 incendios contabilizados.

Estos datos evidencian una intensificación progresiva en la severidad y el comportamiento extremo de los incendios. En total, el año pasado, se registraron 63 grandes incendios forestales, que representaron el 86 por ciento de la superficie calcinada y que afectaron principalmente a Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La mitad de estos grandes incendios estuvieron comprendidos en el rango de afección entre 1.000 y 5.000 hectáreas, produciéndose nueve que calcinaron más de 10.000 y cinco de más de 20.000, en lo que ya son denominados como mega incendios.

Las consecuencias para la protección civil fueron especialmente relevantes, con ocho personas fallecidas, 86 heridas y más de 42.000 evacuadas, además de daños en infraestructuras y cortes en vías de comunicación. Los medios estatales intervinieron en la mayoría de los incendios relevantes, destacando la actuación de la UME en 49 emergencias, lo que pone de manifiesto la importancia de este dispositivo estatal.

El episodio más crítico se concentró en el mes de agosto, cuando la simultaneidad de incendios obligó a activar el Plan Estatal en fase de preemergencia y a solicitar apoyo internacional. España recibió ayuda de nueve países, con el despliegue de medios aéreos, personales y recursos terrestres.

Prevención, información y cooperación

La cooperación internacional es una de las claves del dispositivo estatal contra los incendios estivales. Gracias a la ayuda del Mecanismo Europeo de Protección Civil y los acuerdos bilaterales con países vecinos, este verano se reforzará su cooperación, que resultó clave durante los episodios más graves de 2025.

Asimismo, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantendrá el impulso de herramientas de prevención y concienciación ciudadana como el acceso al Mapa de Peligro de Incendios de a través de la Red de Alerta Nacional.

De esta manera, el Ministerio del Interior reitera su compromiso de reforzar la capacidad de anticipación y respuesta ante emergencias, con el objetivo de proteger vidas, bienes, medio ambiente y patrimonio histórico-artístico y cultural.