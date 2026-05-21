​El Real Jardín Botánico-CSIC presenta el nuevo catálogo en línea de su rosaleda

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acaba de presentar el nuevo catálogo en línea de su rosaleda, una herramienta digital concebida para facilitar la consulta de una de las colecciones históricas más singulares del Jardín, integrada por especies botánicas europeas, asiáticas y americanas, así como por variedades híbridas de gran relevancia en la historia de la rosa.

Vista general de uno de los cuatro cuadros de La Rosaleda. Fotografía: © Cecilia Bayonas



El nuevo catálogo en línea de la rosaleda del Real Jardín Botánico-CSIC documenta 296 rosas de la colección y ofrece información botánica, histórica y ornamental sobre cada una de ellas, resultando ser un material muy útil para las personas interesadas o estudiosas de las rosas. Realizado con el apoyo de CHANEL, da continuidad al catálogo interactivo previo en PDF, realizado en 2021, amplía ahora sus contenidos y, al estar online, puede ser modificado en cualquier momento según varíe la rosaleda por la desaparición o incorporación de nuevos ejemplares.

La rosaleda del RJB-CSIC está situada en los cuatro cuadros centrales de la Terraza Baja, la más próxima al Paseo del Prado y contigua a la Puerta del Rey: cuadros C.7, C.8, C.9 y C.10. Su configuración actual tiene su origen en la restauración del Jardín realizada entre 1979 y 1981, cuando este espacio de unos 2800 metros cuadrados, ubicado en la Terraza de los Cuadros, se destinó a reunir una colección de rosales antiguos, especies silvestres y variedades de especial interés histórico, botánico y ornamental.

La mayor parte de este conjunto procede de la colección particular reunida durante años por doña Blanca Urquijo (1924-1997), donada en 1977 al Real Jardín Botánico, a la que posteriormente se sumaron nuevas incorporaciones. Entre ellas destaca la colección de rosas silvestres ibéricas añadida en 2016, fruto de un proyecto de recolección y conservación orientado a representar la riqueza del género Rosa en la península ibérica.

Organizada en diez secciones

La colección reúne rosas pertenecientes a las diez secciones en las que se organiza la Rosaleda del RJB-CSIC: Pimpinellifoliae, Gallicanae, Caninae, Carolinae, Cassiorhodon, Synstylae, Chinensis, Banksianae, Laevigatae y Bracteatae. Esta ordenación permite recorrer la diversidad del género Rosa, desde especies silvestres y rosales antiguos hasta variedades de especial relevancia en la historia de la jardinería y de la obtención de rosas.



En 2021, con motivo de la celebración del centenario del perfume Nº 5, CHANEL patrocinó diversos trabajos de restauración en La Rosaleda y la incorporación de nuevos ejemplares de los siglos XVIII y XIX. Esta colaboración continuó posteriormente con nuevas aportaciones y con la elaboración de un catálogo interactivo en PDF dedicado a una selección de rosas emblemáticas de la colección.

La herramienta digital presentada ahora, en la que han trabajado durante varios meses Marisa Esteban y Juan Carlos Hernández desde la Unidad de Comunicación, desarrollada por la empresa Non Serial y financiada por CHANEL, supone un paso más en la documentación y difusión de este patrimonio vegetal.

Las fichas, ilustradas con fotografías realizadas por Marisa Esteban, incorporan los datos presentes en los rótulos de la rosaleda, como sección, grupo, obtentor, año y país cuando se conocen, además de información sobre el origen de la rosa, la descripción de la flor y del rosal, notas históricas o relativas al nombre, y referencias a su fragancia. Pueden consultarse tanto por orden alfabético como por localización en la rosaleda, lo que facilita su uso por parte del público visitante, especialistas, jardineros y personas interesadas en la historia y diversidad de las rosas.