​Protestas del sector de limpieza para defender sus derechos laborales

Centenas de trabajadores/as y representantes sindicales se concentraron ayer, a partir de las 10:00 horas, frente a la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), ubicada en la calle Conde de Carlet de ciudad de València.



Al acto acudimos diferente personal de la subcontrata del Ayuntamiento de Valencia en la limpieza de colegios y los sindicatos CCOO, CGT y el sindicato independiente de limpieza.

El motivo central de la protesta es denunciar el impago sistemático de los atrasos derivados de las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una deuda que la patronal arrastra con las plantillas durante los ejercicios de 2023, 2024 y 2025.

Un fallo judicial que sigue sin cumplirse

La concentración se produce poco después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictara una sentencia que insta directamente a la patronal del sector de limpieza de edificios y locales a subsanar de inmediato dichos impagos.

Más allá de los atrasos salariales que marca la ley, el malestar en el sector de la limpieza es generalizado debido al bloqueo en la mesa de negociación.

Los sindicatos critican con dureza la «cerrazón» de la patronal, a la que acusan de negarse en redondo a negociar un nuevo convenio colectivo justo, una demanda que el sector viene exigiendo desde hace años para actualizar unas condiciones laborales completamente desfasadas.



La protesta de ayer sirvió para escenificar la unidad de acción en el sector. Tras conversar con diferentes trabajadoras que estaban allí, criticaban duramente a empresas como Serveo y Óptima Facility, que, al hacerse cargo de los colegios, no velan por los trabajadores, y lo sé de primera mano porque empecé en la primera y, tras ser subrogado hace un año, estoy en la segunda de baja médica por ansiedad y dolores.

El Ayuntamiento de Valencia pasa de todo y puedo asegurar que para ambas empresas los trabajadores somos un número y, sin entrar por el momento en muchos detalles por las posibles represalias, puedo asegurar que tanto mi empresa anterior como la actual tienen una gestión absolutamente negligente que cada vez más personas tenemos que denunciar a pie de calle, pero por desgracia no son las únicas.

Aprovecho estas líneas para agradecer que este periódico de voz a una reivindicación tan importante y a tantas personas que temen a hablar por represalias.

Espero que estés pendiente de futuras movilizaciones porque el sector de limpieza en los colegios cada vez tenemos nuestros derechos más vulnerados y si me escribes al 691093886 te haré llegar el futuro acto al que también acudiré porque hasta el 11 de junio la médica de cabecera ha considerado que debo continuar de baja.