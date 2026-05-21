Te echo de menos, pero ¿es a ti o a la costumbre?

Cuando alguien que ha pasado mucho tiempo en nuestra vida se va o se aleja, puede generar en nuestro mundo cierta melancolía. Las rupturas, los malentendidos y sobre todo, la falta de entendimiento y de comunicación generan problemas en el buen desarrollo de las relaciones sociales y amorosas. Sabemos de sobra, que cualquier pérdida sea de la índole que sea, es dolorosa, ya no sólo a nivel de fallecimiento sino también de perder aquello que existía y de repente, se desvanece.

Ejemplos de esto, pueden ser amistades que van evolucionando por diferentes caminos debido al ciclo de la vida y cuyas preocupaciones ya no son similares, parejas que se separan después de caer en la rutina y la pasividad dando lugar a una quiebra anunciada, enfermedades de allegados que suponen, cierto o completo, deterioro cognitivo perdiendo totalmente la identidad que tuvieron en un pasado… Es decir, estamos hablando, que durante un espacio de tiempo, determinadas personas fueron parte de lo que hacíamos, de lo que pensábamos, del miedo que sentíamos, de la felicidad que procesábamos o de los planes que organizábamos. Eran parte y conocedores del camino acompañándonos durante ese trayecto y aprendiendo unos de otros.

Cuando compartimos la vida con alguien, poco a poco se van creando rutinas o costumbres que son únicas con esa persona; existirán lugares especiales o canciones que tienen un significado, conoceremos manías que pasaremos por alto o comidas típicas con juegos y señales. Se trata de algo que hacemos con alguien que define a esa persona.

Todos sabemos en mayor o menor grado que le gusta o deja de gustar a aquellos que están en nuestro círculo social. Todos sabemos a quien recurrir cuando tenemos que desahogarnos. Todos sabemos a quien acudir para pasar un rato de fiesta y desconectar. Todos sabemos a quien no ir para contar un secreto... Es decir, sabemos que papel ocupa cada una de las personas que forman nuestro entorno. Y eso es algo que intuimos a la perfección porque hemos invertido tiempo y espacio en alguien. La conexión cuando conocemos a alguien puede surgir en el momento o ir apareciendo con el paso del tiempo. Muchas de las veces, cuando nos presentan a alguien no tenemos la certeza de qué papel tendrá en nuestra vida, si es que la llega a tener pero sí que nos esforzamos más con aquellos amigos de nuestros amigos o de nuestra pareja porque ya tenemos previamente el vínculo con él o con ellos.

Las personas nos acostumbramos rápido a las buenas compañías, a aquellas que nos hacen sentir llenos, plenos y sobre todo, cubren nuestras necesidades emocionales. Es muy importante poder llegar a ser transparente con los que están a nuestro lado y cuando sea por el motivo que sea, perdemos o nos pierden por el camino, la sensación de nostalgia, antes o después, puede aparecer.

Estamos echando de menos a alguien porque estábamos acostumbrados a lo que él hacía con nosotros y podemos llegar a obsesionarnos con su vuelta pero muchas de las veces, no se trata tanto de la persona sino de la sensación que nos transmitía y de las rutinas creadas. Estamos, realmente, añorando la costumbre de sus acciones pero no, tanto, a él o a ella.

Y esto es algo que muchas veces se confunde porque cuando una pareja se rompe lo que nos duele es el corazón y echamos de menos aquello que nos hacía felices. Somos incapaces de volver a los lugares donde acudíamos o a escuchar melodías con un alto significado emocional porque nos recuerda a alguien que nos hacía sentir bien y es con el tiempo, cuando entenderemos que esa misma sensación o rutinas nos la puede procesar otra persona o amigos y que no sólo era algo que pudiera crear ese alguien que ya no está.

Y es que el fallo, a veces, está en no distinguir entre si echamos de menos a alguien porque de verdad le queríamos o echamos de menos a las costumbres que ya habíamos generado con esa persona y que nos daban la seguridad que necesitábamos en el día a día por tener ya todo planificado de cara al futuro.