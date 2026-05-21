Empresas
Etiquetas

Facturas Cloud se adapta a Veri*Factu y lanza un plan de apoyo para autónomos, pymes y despachos

Comunicae
jueves, 21 de mayo de 2026, 10:10 h (CET)
La compañía española obtiene la certificación de conformidad tras una auditoría independiente y presenta un Plan de Partners específico para facilitar la transición digital obligatoria ante los plazos de 2027

Digital Cloud S.L., empresa desarrolladora de la plataforma de facturación online Facturas Cloud, ha anunciado la adaptación completa de su software al reglamento Veri*Factu y a la Ley Antifraude. Coincidiendo con este hito normativo, la compañía lanza un Plan de Partners estratégico dirigido a asesorías y gestorías, diseñado para facilitar la transición digital del tejido empresarial ante los próximos plazos obligatorios de la Agencia Tributaria.


La solución se ajusta a las especificaciones de la Ley 11/2021 y el Real Decreto 1007/2023. Las entidades que tributen en el Impuesto sobre Sociedades —S.L., S.A. y otras figuras mercantiles— estarán obligadas a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán de margen hasta el 1 de julio de 2027.


Garantías legales mediante auditoría técnica independiente
Para ofrecer total seguridad jurídica, Facturas Cloud ha sometido su plataforma a una exhaustiva auditoría externa realizada por la entidad especializada leyantifraude.com. Este análisis independiente, liderado por peritos judiciales informáticos y auditores con certificación internacional CISA, certifica que el software cumple estrictamente con los principios de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad exigidos.


Como resultado de esta auditoría, el programa ha obtenido su certificado privado de conformidad y la Declaración Responsable que la normativa exige, documentos disponibles públicamente para su consulta.


Un Plan de Partners enfocado en el canal de las asesorías
Al ser los despachos profesionales el principal apoyo de pymes y autónomos, Facturas Cloud ha diseñado un Plan de Partners para centralizar la supervisión contable. Desde un panel exclusivo, los asesores acceden en tiempo real a facturas de venta y compra, informes y ficheros de los negocios que gestionan, agilizando la exportación fiscal y eliminando retrasos en los cierres de IVA.


"La llegada de Veri*Factu representa un cambio operativo profundo para millones de negocios en España. El objetivo no solo es ofrecer un software robusto y adaptado a la normativa, sino ser un aliado estratégico del asesor con una infraestructura 100% en la nube sin instalaciones complejas ni inversión inicial", afirma el Digital Manager de Facturas Cloud.


Compromiso de apoyo: un año de acceso gratuito para nuevos registros
Para impulsar la adopción, Digital Cloud S.L. ofrece un año gratuito en su plan básico para los nuevos usuarios que se registren antes del 31 de diciembre de 2026. Este periodo busca mitigar el impacto económico de la transición, permitiendo emitir hasta 240 documentos anuales — facturas, presupuestos, facturas proporma, albaranes, recibos y gastos — con el módulo Veri*Factu nativo operativo desde el primer día.


Los interesados pueden solicitar el acceso y beneficiarse de la promoción a través del formulario de registro oficial de Facturas Cloud.


Vídeos
Facturas Cloud - Fácil, legal y la nube


Noticias relacionadas

FECOMA refuerza su presencia en las ferias de empleo municipales para acercar la Economía Social a la ciudadanía

La Federación ha participado en los últimos meses en encuentros celebrados en Coslada, Algete y San Sebastián de los Reyes, ofreciendo asesoramiento, información y talleres sobre emprendimiento colectivo y Economía Social La Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) continúa reforzando su presencia en los municipios madrileños mediante su participación en las ferias de empleo y emprendimiento organizadas por los ayuntamientos y las entidades empresariales de la región, con el objetivo de acercar la Economía Social a las personas que visitan dichas ferias y fomentar nuevas iniciativas de emprendimiento colectivo.

Noval Properties apuesta por la protección de entornos naturales en sus proyectos inmobiliarios en República Dominicana

La desarrolladora inmobiliaria refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante una planificación urbanística responsable, el uso de materiales de calidad y la integración armoniosa con el entorno en la República Dominicana Noval Properties, reconocida desarrolladora de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana, reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente como ejes fundamentales en el diseño y ejecución de sus proyectos residenciales y turísticos en República Dominicana.

Sara Esparza, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico: "Las ondas de choque han revolucionado el tratamiento del suelo pélvico con una técnica eficaz y no invasiva"

La fisioterapia y las nuevas técnicas no invasivas permiten prevenir, tratar y mejorar significativamente la función del suelo pélvico en todas las etapas de la vida El suelo pélvico, conjunto de músculos que sostiene los órganos pélvicos y participa en funciones esenciales como la continencia urinaria y fecal o la respuesta sexual, sigue siendo uno de los grandes olvidados en la salud de la mujer.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |   cms medios
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto
Powered by Bigpress CMS Medios