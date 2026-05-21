Facturas Cloud se adapta a Veri*Factu y lanza un plan de apoyo para autónomos, pymes y despachos
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La compañía española obtiene la certificación de conformidad tras una auditoría independiente y presenta un Plan de Partners específico para facilitar la transición digital obligatoria ante los plazos de 2027
Digital Cloud S.L., empresa desarrolladora de la plataforma de facturación online Facturas Cloud, ha anunciado la adaptación completa de su software al reglamento Veri*Factu y a la Ley Antifraude. Coincidiendo con este hito normativo, la compañía lanza un Plan de Partners estratégico dirigido a asesorías y gestorías, diseñado para facilitar la transición digital del tejido empresarial ante los próximos plazos obligatorios de la Agencia Tributaria.
La solución se ajusta a las especificaciones de la Ley 11/2021 y el Real Decreto 1007/2023. Las entidades que tributen en el Impuesto sobre Sociedades —S.L., S.A. y otras figuras mercantiles— estarán obligadas a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán de margen hasta el 1 de julio de 2027.
Garantías legales mediante auditoría técnica independiente
Como resultado de esta auditoría, el programa ha obtenido su certificado privado de conformidad y la Declaración Responsable que la normativa exige, documentos disponibles públicamente para su consulta.
Un Plan de Partners enfocado en el canal de las asesorías
"La llegada de Veri*Factu representa un cambio operativo profundo para millones de negocios en España. El objetivo no solo es ofrecer un software robusto y adaptado a la normativa, sino ser un aliado estratégico del asesor con una infraestructura 100% en la nube sin instalaciones complejas ni inversión inicial", afirma el Digital Manager de Facturas Cloud.
Compromiso de apoyo: un año de acceso gratuito para nuevos registros
Los interesados pueden solicitar el acceso y beneficiarse de la promoción a través del formulario de registro oficial de Facturas Cloud.
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