HSN Sailing Team nuevo campeón del Trofeo Conde de Godó de J70

El pasado fin de semana se disputó en aguas de Barcelona la 53ª edición del Trofeo de Vela Conde de Godó OOA, organizado por el Real Club Náutico de Barcelona, y coincidiendo con el 3er evento de las Barcelona Spring Series. La victoria final fue para el 'HSN Sailing Team’, tras un fin de semana de máxima igualdad y un desenlace especialmente ajustado entre los principales aspirantes al título.

Por primera vez en 53 años, la organización del Trofeo Conde de Godó decidió acertadamente separar en el calendario la competición de clases y así, este año, se ha destinado este fin de semana a la competición de monotipos J70, el próximo fin de semana será la regata costera BCN Race para cruceros de distintas categorías y el último fin de semana de mayo será cuando compitan todas las categorías de ORC en recorridos de bastones barlovento-sotavento. Con este cambio, se facilita que haya un mayor número de participantes en ambas pruebas ya que son muchos los regatistas que navegan tanto en monotipo como en ORC.

Como vienen siendo habitual en las regatas de J70 en Barcelona, la participación internacional tuvo un importante protagonismo. En esta ocasión se añadieron dos países nuevos como fueron Turquía y Corea del Sur, además de las otras naciones habituales como Alemania, Reino Unido, Portugal, Austria, Hungría, Dinamarca y España.

Viernes: “Waikiki” toma el liderato En la primera jornada del trofeo, se disputaron 2 pruebas de las 3 previstas, debido a la amenaza de una tormenta que se acercaba a la capital catalana pero que finalmente no llegó a desarrollarse. Esas pruebas se disputaron con un viento de levante que osciló entre los 6 y 12 nudos y con un incómodo mar de fondo que hizo esforzarse al máximo a las tripulaciones. En la primera manga se impuso el alemán “Waikiki” de Jürgen Waldheim, seguido del “HSN Sailing Team”, y el danés “Soffe” de Kim Christensen en tercera posición. En la segunda prueba, se imponía de manera muy sólida el “Gunter” de Javier Serck, seguido del austriaco “Phantom 7” de Thomas Müller y tercero era “HangTen” de Món Cañellas. Al terminar en 4ª posición el “HSN Sailing Team” y 5º “Waikiki”, terminaba como líder del día el alemán Waikiki”, empatado con “HSN” y tercero “HangTen” a tan sólo un punto de los líderes.

Sábado: “HSN” se coloca primero En la segunda jornada, el sol hizo acto de presencia durante todo el día, el viento roló a sur y se disputaron 4 mangas con una intensidad que osciló entre los 6 y los 14 nudos. En esta jornada todos los participantes pincharon y se apuntaron su peor resultado que terminaría siendo su descarte. La primera manga la ganó el “HSN Sailing Team” con el grancanario Javier Padrón a la caña, seguido del “Noticia” de Luis Martín Cabiedes, y tercero era el “Bodega Can Marlés” con el tinerfeño Alejandro Pérez al timón. La segunda prueba se la adjudicaba el austriaco “Phantom 7”, seguido del alemán “Diva” y “HSN”. En la siguiente regata, “HSN” tenía un fuera de línea (OCS) y se ven obligados a remontar hasta la séptima plaza, siendo el triunfo para “Diva”, seguido de “Noticia” y en tercer lugar, “Waikiki” que volvía a estar en los puestos de cabeza. En la última prueba del día, “HSN” volvía a precipitarse en la línea de salida y remontaría finalmente hasta la quinta plaza. El primero en cruzar la línea de llegada fue el alemán “Grün”, seguido de “Noticia” que repetía en la segunda plaza, y tercero era otra vez el danés “Soffe” como ya ocurrió en la primera manga del trofeo. Tras estos resultados tan dispares, el equipo canario “HSN Sailing Team” subía al liderato provisional seguido de “Noticia” atan sólo 2 puntos y “HangTen” en el tercer cajón del podio.

Domingo: “HSN Sailing Team” se mantuvo líder hasta el final La jornada final se disputó bajo unas condiciones mucho más estables que los días anteriores, con alternancia de sol y nubes y viento de Levante que sopló entre los 7 y 10 nudos. El comité de regatas logró completar tres de las cuatro pruebas programadas sobre un campo de regatas de aproximadamente 0,9 millas náuticas.

La primera manga del día fue para el equipo alemán “Diva”, de Kai-Uwe Hollweg, seguido por el “HSN Sailing Team” patroneado por Javier Padrón y el “Noticia” de Luis Martín Cabiedes, protagonizando ambos una espectacular llegada resuelta por apenas décimas de segundo. En la segunda prueba, el “Hang Ten” llegó primero en barlovento con mucha ventaja que le permitió ganar la regata, por detrás los seguidores mantenían una emocionante lucha y en el tramo final fue el “HSN Sailing Team” quien cruzó la llegada en segunda posición tras una espectacular empopada, mientras que el alemán “Diva”completaba nuevamente el podio parcial. “Noticia” terminaba esa manga en 8ª posición, y este resultado convertía matemáticamente ganadores del Trofeo Conde de Godó al equipo canario del “HSN Sailing Team” del RCN de Gran Canaria y el RCN de Barcelona.

La tercera y última manga del campeonato volvió a ofrecer un desenlace extremadamente ajustado, con clara victoria para el “HSN Sailing Team”, seguido por el “Noticia” y el “HangTen” que mantuvieron una interesante lucha por esos puestos de podio.

Desenlace final Durante toda la jornada, las tripulaciones mantuvieron una lucha constante por cada posición, en una flota donde las diferencias fueron mínimas y donde cada maniobra resultó decisiva para la clasificación final. Tras nueve pruebas disputadas a lo largo de los tres días de competición, el podio final del 53º Trofeo de Vela Conde de Godó OOA en la clase J70 queda formado por el “HSN Sailing Team” en primera posición, seguido por el “Noticia' y el alemán “Diva”.

Además del campeonato del Trofeo Conde de Godó OOA, la jornada ponía también el punto final a las Barcelona Spring Series de J70, circuito organizado por el Real Club Náutico de Barcelona durante la temporada de primavera. El vencedor absoluto de las Barcelona Spring Series con tres eventos mensuales disputados desde marzo y con un total de 23 mangas navegadas ha sido el “Noticia” de Luis Martín Cabiedes, con 56 puntos, seguido por el “HSN Sailing Team” (65 puntos) y el “Hang Ten” de Món Cañellas (73 puntos).

Próxima cita: Campeonato de España de J70 La flota española de J70 se prepara ya para la próxima gran cita del calendario, que será el Campeonato de España que tendrá lugar del 4 al 7 de junio en el Port Olimpia de Barcelona y bajo la organización del Club Náutic Garraf. Se prevé también una participación internacional, ya que este campeonato nacional servirá de entrenamiento para muchos equipos que participarán en el próximo Campeonato de Europa que será también en Barcelona a finales del mes de julio.

Ricardo Terrades, trimmer del "HSN Sailing Team", se mostraba muy satisfecho al llegar a puerto “Estamos muy contentos con el resultado obtenido. Ganar el Godó siempre es importante, pero más aún es saber que hemos ido de menos a más, que tenemos mucho potencial y que estamos siendo competitivos con un amplio abanico de condiciones. Ahora toca pensar en las próximas regatas que son las más importantes de la temporada: Campeonato de España, Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo”.

