¿Somos todas las veces que nos equivocamos o el reflejo que vemos en alguna persona al pasar la calle? ¿Cuándo nos atrevemos a ser? ¿En el amor o en la guerra? La cuestión es atreverse a cruzar, pelear por lo que uno ama desde su trinchera. La suma de cada uno de los instantes en que nos sentimos solos o cuando pensamos en aquello que alguna vez nos lastimó es, en cierto sentido, la encrucijada. En el dolor nos encontramos. La vulnerabilidad nos desnuda, nos deja en un estado de incertidumbre, pero ¿quiénes somos cuando nos miramos al espejo? ¿Es el cuerpo? ¿Es el alma? ¿Son las palabras? Es el silencio, en él nos reflejamos para ser cuerpo y alma.

Entonces, es un juego interesante: la identidad es creacional, pero solo si nos atrevemos a reconocernos en nuestras múltiples heridas. Si bien el proceso no es fijo o estático —porque requiere voluntad y pasión, como al escribir—, cada una de las palabras va uniéndose a otra hasta formar un mapa de pensamiento, de ser. El laberinto mismo puede disolverse en la arena del tiempo.

En este proceso de construcción, la pregunta misma de ¿quiénes somos? nos revela otra: ¿a quién nos queremos parecer o quién es afín a nuestros valores y deseos? Se sabe que, inconscientemente, repetimos patrones conductuales de quienes admiramos en el pasado, y estos permanecen como fantasmas en la percepción que tenemos de nuestra propia identidad y en cómo nos relacionamos, en el crecimiento constante del yo en nosotros. Lo repetimos, sin saberlo, hasta que…se rompen los espejos y vuelve la herida, porque ya no es “saber quiénes somos”, sino hacia dónde vamos.

La proyección cambia de ángulo, porque al romperse el espejo sabemos exactamente quiénes somos, ya sin sombras o reflejos que nos confundan. La próxima parada de la estación es el viaje hacia nosotros mismos; reconstruir los caminos ya transitados para otorgar un nuevo sentido a las cosas y los seres. El viaje implica un regreso y un comienzo continuo, que nos sitúa en un presente más libre, organizado y coherente, afín con los ideales que hacen del yo una bandera, un territorio ingobernable. ¿Quiénes somos? Lealtad, lealtad a nosotros mismos.

Título del collage: La llamada - © Melissa Nungaray