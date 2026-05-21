El 15 de mayo del 2026, el Colegio Universidad AAB de Kosova organizó una Mesa Redonda Académica dedicada al Congresista Eliot Engel, en honor a su vida profesional, el legado en el Congreso de EE.UU., y el impacto perdurable que ha tenido en la política exterior de Washington. Eliot Engel, fue una figura central en la historia del apoyo de Estados Unidos de America a la Republica de Kosova y uno de los defensores más constantes de los intereses albaneses en el Congreso estadounidense.



El evento reunió a académicos, diplomáticos, estudiantes y figuras públicas en una reflexión colectiva sobre el papel decisivo del congresista Engel en la configuración y el mantenimiento del compromiso político y moral estadounidense en Kosova en momentos críticos de su historia moderna.

El eje central de los debates fue el liderazgo de larga data del congresista Engel en el avance de la causa de Kosova dentro de las instituciones estadounidenses. Desde principios de la década de 1990 hasta el período de posguerra, se mantuvo como una voz persistente e influyente a favor de la intervención para detener la violencia, proteger a los civiles y asegurar el futuro democrático de Kosova. Su participación durante el conflicto armado de Kosova de 1998-1999, el genocidio cometido por las Fuerzas Armadas de SERBIA en contra de las mujeres y niños albaneses (población civil albanesa en KOSOVA), se destacó como un momento crucial en el que ayudó a movilizar la atención política en Washington hacia una acción humanitaria urgente.

Los oradores subrayaron que Engel siempre planteó la cuestión de Kosova no como una cuestión de cálculo geopolítico, sino como una cuestión de principios centrada en la dignidad humana, la responsabilidad moral y la defensa de los derechos fundamentales. Su firme apoyo a la intervención de la OTAN se presentó como parte de un compromiso más amplio para prevenir atrocidades masivas y defender las normas internacionales.

Según el embajador albanés Flamur Gashi: “La figura pública del congresista estadounidense Eliot Engel no puede comprenderse plenamente desde una perspectiva intelectual ajena a la tradición histórica de la política exterior estadounidense hacia las naciones pequeñas y su derecho a la autodeterminación. Esta tradición está vinculada desde sus inicios con el presidente Woodrow Wilson, quien, en la Conferencia de Paz posterior a la Primera Guerra Mundial, defendió con firmeza el derecho de los pueblos a la autodeterminación y contribuyó directamente a la protección de la existencia de la nación y el Estado Albanés.”

En un momento en que las grandes potencias reescribían el mapa político de Europa, el presidente Wilson estableció un nuevo estándar moral en la diplomacia internacional: el principio de que las naciones no deben ser tratadas como simples objetos de intereses geopolíticos, sino como comunidades con legítimos derechos a la libertad, la identidad y la soberanía. En su singular declaración, el embajador Flamur Gashi destacó que: “Un momento simbólico y muy emotivo para todos los participantes en esta mesa redonda, y también para el Congresista Engel, sigue siendo la visita del diputado Eliot Engel a Albania y Kosova en julio de 2019, cuando el eje de la autopista "Gjakovë-Qafë Morinë-Tropojë" fue bautizado como "Carretera del Diputado Eliot Engel". Este acto no fue simplemente un homenaje formal, sino una expresión sincera y profunda de la gratitud de un pueblo hacia un amigo que los apoyó incluso en los momentos más difíciles de su historia moderna.”

La historia de las relaciones albano-estadounidenses nos enseña que la libertad, la paz y la dignidad humana deben defenderse con valentía política, ética, moral institucional. La figura del congresista Eliot Engel representa el modelo de un político que construye puentes de entendimiento y que comprende el poder como un servicio a la paz, la justicia y la democracia. La mesa redonda destacó además la contribución constante de Engel tras la guerra, en particular su defensa de la independencia de Kosova, la consolidación de las instituciones democráticas y la integración en las estructuras euroatlánticas. A través de sus cargos de alto nivel en el Congreso de los Estados Unidos, incluyendo su liderazgo en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, desempeñó un papel clave en el fortalecimiento del consenso bipartidista en apoyo de Kosova. Los participantes reflexionaron sobre la trayectoria de Engel en el servicio público, desde sus inicios en la educación universitaria hasta sus más de tres décadas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Su mandato se caracterizó por un enfoque constante en una política exterior basada en valores democráticos, la creación de alianzas y la protección de las poblaciones vulnerables en todo el mundo. Se prestó especial atención a su singular relación con la comunidad albano-estadounidense y su compromiso con las instituciones de Kosova. Representantes, lo que contribuyó a profundizar el entendimiento político y la confianza institucional entre Kosova y los Estados Unidos de America.

Para el destacado Embajador del Paraguay y flamante artista LUIS CARLOS PRIETO ACOSTA: “A diferencia de muchos políticos que abordan la política exterior de forma intermitente, el congresista Eliot Engel forjó una relación duradera, sincera y sólida con el pueblo albanés, dentro de su país y en la diáspora. Como miembro y posteriormente presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, el congresista Engel fue la voz más clara y constante en apoyo de Kosova y los derechos de los albaneses en la Península Balcánica.”

Durante el evento, la Vice rectora del AAB College Venera Llunji expresó en su discurso el profundo agradecimiento a los Estados Unidos por “su papel histórico y continuo en el apoyo a la libertad y la condición del Estado de Kosova. El congresista Engel fue reconocido como una de las figuras clave que ayudó a traducir esa orientación política más amplia en una acción legislativa sostenida.”

La mesa redonda también reconoció la iniciativa del Congreso de Estados Unidos de nombrar el edificio de la Embajada de Estados Unidos en Prishtina en honor al congresista Eliot Engel, describiéndola como un merecido reconocimiento institucional a un legado profundamente vinculado al momento histórico más decisivo de Kosova.

Para concluir, los oradores describieron el legado de Engel como uno de convicción convertida en acción, donde el liderazgo político se une a la claridad moral en momentos de trascendencia histórica. Su contribución, señalaron los oradores, permanece firmemente arraigada en los cimientos de las relaciones entre Kosova y los Estados Unidos y continúa reflejando a su trayectoria legislativa y diplomática. La Universidad AAB College en Prishtina, reafirmó su compromiso de fomentar la reflexión académica, salvaguardar la memoria histórica y fortalecer los valores de la democracia, la cooperación internacional y la responsabilidad cívica.

Otros destacados disertantes fueron: Dr. Sc. Blerim Olluri, Rector; Prof. Ass. Dr. Venera Llunji, Vice-Rectora para Asuntos Internacionales y Cooperación; Prof. Ass. Dr. Flamur Gashi (S. E. Ex embajador de Albania en Bosnia and Herzegovina); Professor Honoris Causa, Ramë Buja; Estudiantes: Aorena Berisha y Bleonë Brestovci.