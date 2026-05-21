Detectar la disfagia a tiempo

La disfagia orofaríngea, un trastorno que dificulta la deglución, afecta a dos millones de personas en España, aunque muchos desconocen que la padecen, según la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef). Se estima que el 90% de los casos permanecen sin diagnosticar, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves como neumonía, desnutrición o reingresos hospitalarios.

Como empresa especializada en nutrición médica, para Fresenius Kabi España la disfagia es un desafío sanitario clave, en el que la detección precoz y el manejo adecuado de la nutrición son esenciales para mejorar los resultados en los pacientes y reducir complicaciones. Como resultado, la actual falta de detección supone una carga significativa tanto para los pacientes como para el sistema sanitario.

Estas complicaciones no solo han afectado a la salud de los pacientes, sino que también han provocado un sobrecoste estimado de 3.677 € por paciente a nivel hospitalario y 6.192€ a nivel municipal, lo que supone una carga económica significativa para el sistema sanitario1, según un estudio publicado en Clinical Economics and Outcomes Research.



Ante esta situación, un grupo de profesionales de diferentes hospitales españoles han desarrollado una aplicación gratuita diseñada para facilitar la detección y gestión de la disfagia en cualquier entorno sanitario: DisfagiApp. La herramienta permite a los profesionales sanitarios evaluar de forma precisa a los pacientes, identificar señales de advertencia y evaluar su estado nutricional utilizando pruebas validadas como EAT-10 y MECV V. Basándose en estos resultados, ofrece orientación para intervenciones clínicas, dietéticas y funcionales, incluyendo estrategias alimentarias, ejercicios de rehabilitación orofacial y recomendaciones posturales.

Además, la aplicación incorpora recursos prácticos para la práctica diaria de los profesionales sanitarios, como menús y recetas adaptados a diferentes texturas preparados por nutricionistas y enfermeros especializados, así como un módulo de seguridad para la administración de medicamentos basado en las directrices oficiales del hospital, apoyando la toma de decisiones seguras sobre la medicación oral en pacientes con disfagia.

Todos sus recursos, desde el cribado y la evaluación nutricional hasta algoritmos de intervención, menús, ejercicios y gestión de fármacos, están disponibles en dispositivos móviles, tablets y ordenadores, y se pueden acceder si necesidad de registro de pacientes, proporcionando un acceso inmediato y práctico a la información y convirtiendo a DisfagiApp en una herramienta única dado su alcance clínico y valor práctico para los profesionales sanitarios.

Profesionales y tecnología se unieron para detectar la disfagia a tiempo

El proyecto es fruto de la colaboración de un grupo de profesionales de diferentes especialidades y hospitales, formado por Pilar Zarco (enfermera, H. U. Valme, Sevilla), Socorro Leyva (enfermera, H. U. San Cecilio, Granada), la Dra. María Fernández (endocrinóloga, H. U. San Cecilio, Granada), Eduardo Sánchez (enfermera, H. U. Punta Europa, Algeciras), Alejandro García (nutricionista, H. U. Punta Europa, Algeciras), la Dra. Victoria Luna (endocrinóloga, H. Virgen de las Nieves, Granada), Patrito Ferrer (enfermero-nutricionista, H. G. U. Elda), la Dra. Ana Gómez (rehabilitadora, H. Ramón y Cajal, Madrid), Begoña García (enfermera, H. U. Puerto Real, Cádiz) y la Dra. Pilar Sánchez (rehabilitadora, H. U. Puerto Real, Cádiz).

DisfagiApp está disponible como app y puede usarse en dispositivos Android e iOS, así como en ordenadores, sin ocupar espacio de almacenamiento en el dispositivo. También puede añadirse a la pantalla de inicio desde navegadores como Chrome o Edge.

Fresenius Kabi España apoya este proyecto de innovación tecnológica, orientado a mejorar la atención y los resultados de los pacientes con disfagia orofaríngea en todo el país.

Con esta iniciativa, los profesionales sanitarios disponen por primera vez de una herramienta práctica y basada en la evidencia que puede marcar la diferencia en la vida de millones de pacientes con disfagia en España, ayudando a detectar la enfermedad a tiempo y reducir sus complicaciones.