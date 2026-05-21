Las cerillas que no quisieron arder

Decir que soy un apasionado de Portugal no es descubrir nada. Como tampoco desvelo ningún misterio al afirmar que Tomar es, seguramente, una de las ciudades más atractivas de ese país, que es también el mío.

Siempre que puedo me dejo caer por esa ciudad templaria, porque hay dos cosas que me resultan subyugantes. Una de ellas pueden llegar a imaginarla; y la otra no creo que la diga nunca. No voy a consumir el interés que puedan suscitarles, revelando cuáles sean. Hay cosas que aunque están para ser dichas, también pueden ser calladas. Lo mismo le ocurre a una simple cerilla que, aunque está para arder y consumirse, también puede mantenerse indemne…

Precisamente esto es lo que puede descubrirse en el Museo de los Fósforos, en Tomar, el cual pasa por ser el más grande de Europa, por delante de otros que existen sobre el mismo objeto, como el Museo de Cerillas de Jönköping (en Suecia), o el Museo de Producción de Cerillas de Czestochowa (en Polonia).



El “Museo dos Fósforos”, inaugurado en 1989, se alberga en el Convento de San Francisco, del siglo XVII, siendo un ejemplo paradigmático de la “arquitectura chã”, es decir, de la versión portuguesa y más austera del manierismo, en el que se destaca la sobriedad y el geometrismo.

Este museo surgió como consecuencia de la donación que en 1980 realizó un músico, director coral y, en lo que aquí nos interesa, filumenista —esto es, coleccionista de cerillas— tomaerense Aquiles da Mota Lima. Era, además, periodista y llegó a dirigir el semanario regionalista “De Tomar”.



Creo que la afición del coleccionismo, hoy no es tan fuerte como lo era antes. Lo cierto es que, en muchas ocasiones, ha surgido como por casualidad. Quien esto escribe, de pequeño, a instancias de su padre, se inició en el coleccionismo numismático y, a fecha de hoy, todavía conserva esas piezas que, como si de pequeñas batallas se tratase, fue cobrándose con el paso del tiempo, conservándolas en cajas que, sin ser un tesoro, cada vez que la casualidad las descubre en algún lugar de la casa, se celebra como un venturoso hallazgo. Un descubrimiento. Un soplo de melancolía. Un aire dulce de lejana memoria.

Algo así le ocurrió a Aquiles da Mota, el cual conoció a una coleccionista americana de cerillas en un barco que tomó para asistir, en 1953, en la Abadía de Westminster, en Londres, a la coronación de la Reina Isabel II de Inglaterra. Así empezó entre ambos una relación que les llevó a intercambiar cajas y carteras de fósforos de todo el mundo.

El visitante de este museo, después de solazarse en la tranquilidad del patio central, y contemplar los varios árboles añosos que rompen la sobriedad cuartelera del edificio, puede disfrutar en uno de los claustros del Convento de San Francisco de la exposición de cajas y carteras de cerillas de más de 127 países de todo el mundo que albergan las siete salas en que se encuentra distribuido.



Aunque en el momento de la donación efectuada al Municipio de Tomar la colección estaba compuesta por cerca de 43.000 cajas, en la actualidad hay unas 80.000 aproximadamente.



Las salas están divididas por países y la curiosidad se deja sorprender no solo por la colorida belleza de dichos objetos, sino por la antigüedad de algunos de ellos—que datan de 1827— y por los mensajes que contienen. Ciertamente, pueden mover a hilaridad, si bien constituyen ejemplos del momento y de la cultura de la época. Quiero destacar lo que tuve ocasión de leer en varias cajas de cerillas, correspondientes a Inglaterra, y cuyas leyendas eran del siguiente tenor: “Éxito: cuando la gente ve tu nombre en todos lados excepto en el lístín telefónico” “Una mujer que no se anda con rodeos nunca perdona a quien la ha dejado en evidencia” “Espectador al acompañante: “Ahora tú sujeta las palomitas mientras yo lloro” “A menudo, el mayor deseo de una mujer es que la pesen y la encuentren insuficiente”

Ese aire nostálgico que supone toda colección se ve incrementado si, echando la vista atrás, nos damos cuenta de que todavía a mediados del siglo XIX constituía una tarea difícil encender una llama. Fue en 1827 cuando el inglés John Walker encontró solución a este problema consiguiendo una llama por fricción de una mezcla de productos químicos que se concentraba en la extremidad de un asta de madera. Más tarde, en 1844, el sueco Gustaf Erik Pasch, perfeccionaría el sistema.

Así, las cerillas han formado parte de nuestra historia reciente, desde las cocinas de butano de nuestros hogares hasta los anuncios de Marlboro, cuando el cowboy, a falta de pedernal, inflamaba la cerilla —y, de paso, a algunas mujeres— friccionando el palito contra su barba de varios días para poder fumarse un cigarrillo.



Muchas cerillas han sido consumidas desde entonces, pero otras han resultado salvadas de la quema —como en Valencia ocurre con algunos “ninots”—. Son las cerillas que no quisieron arder porque algún coleccionista, como Aquiles da Mota, prefirió que, apiladas en pequeñas cajas, fuesen objeto de admiración por parte de los visitantes de un museo.

Si tienen ocasión de ir a Tomar —ciudad que se halla en el distrito de Santarém— no dejen de visitar este pequeño gran museo. Déjense subyugar por esta tranquila y hermosa ciudad. Puede que así descubran alguna de las razones por las que, desde un principio, me atrajo de una forma tan poderosa…