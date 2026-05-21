¿Comes animales? ¿Por qué lo haces?

La pregunta es sencilla. ¿Por qué quien come animales lo hace?

Cuando yo lo hacía, o sea, a los veintipico años (pues es a partir de los 26 o así cuando me hice vegano), si alguien me hubiera preguntado esto mismo, probablemente hubiera respondido algo así como que “lo hago porque es lo que he hecho siempre”. (Ahora tengo 56 años; 30 años de vegano.)

Entonces, para ti imagino es lo mismo, ¿estamos de acuerdo en eso? Tú comes animales por costumbre, porque lo haces desde que tienes uso de razón. Es un hábito, arraigadísimo, del que cuando lees estas letras y antes de ello, no pensabas ni piensas apartarte.



Pero la diferencia entre las personas que hoy comen animales y las que hace treinta años lo hacíamos, hasta que dejamos de hacerlo, es que en aquel tiempo no había información, no existía información que nos hablase en contra de comer animales. No parecía haber un por qué en interrogante. Sólo un seguir la línea, hacer lo que los demás. Sin disonancia cognitiva, no existe el problema...

A nosotros, los de aquella época en que no existían las redes sociales, nos sacó del bucle algo, un folleto que un grupito de jóvenes repartía a la puerta de un (lugar de reclusión, uso y trata con lucro por exhibición) zoo de animales, las palabras de alguien que ya era vegano, el toparse con un artículo o un libro que informase de la crueldad, de lo terrible e injusto que es para los animales ser usados por los humanos. Un documental... (En mi caso, y sé que en el de millones de personas, el documental Earthlings, narrado por Joaquín Phoenix, me arrojó con ojos llorosos y el pecho encogido de dolor y culpabilidad en los brazos de la ética más abarcadora, la vegana y de liberación animal.) Imágenes con las que podíamos topar a duras penas porque no las había, de animales en los lugares de explotación, uso y abuso... o puede que elementos de los nombrados a la vez o uno detrás de otro hasta despertarnos de la costumbre y vernos horribles, con la costumbre... costumbre que mata vidas. Costumbre diaria que mata miserable e impiadosamente millones de vidas.

Acaso uno descubre que comer animales está mal, tremendamente mal, es criminal, en forma individual y 'evolutivamente', como tras el florecimiento luminosísimo, expansivamente albo, de una flor entre un tumulto de germinadoras reflexiones que se han hecho durante un tiempo más o menos dilatado, reflexiones que a lo mejor es posible que uno no tuviera ni idea de que en su inconsciente se estaban dando.

Pero se llega. Al punto de ver que uno está haciendo algo que no está bien, y a diario, a diario varias veces, comer animales que desean sus vidas, que desean sus cuerpos. ¡Qué cosa más sencilla, y que haya que explicarla, o llegar a ella después de mucho caminar, verdad!?

Hoy es distinto, no hay que hacer gran cosa para saber que uno no hace bien comiendo animales porque existe otra opción a comerlos, no comerlos: el veganismo. No hay que salir ni de casa. Con ver la tele, los humanos actuales ya tienen noticia del veganismo a través de anuncios de productos veganos, incluso se habla más de ello en programas de diverso tipo, aquí o allí, poco o largo, se habla algo. No se silencia. En mi época, en los años ochenta y noventa, la explotación animal y la posibilidad del veganismo como respuesta rotunda a ese infierno, se mantenía en silencio, muy oculto.

No establezco esta comparativa con aquella época y esta para hacernos a los que nos tornamos entonces veganos más valientes, o más valiosos, no. Sólo nombro la anécdota para que se vea que, teniendo información por todo lugar y punto, o no teniéndola casi en absoluto, son meras circunstancias estas que suman o restan pero que, al final, es la decisión, la visión clara, el corazón claro, de uno, el que determina la diferencia. Imitar como mimos lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos porque es así, porque si ellos hicieron tal cosa “es porque es buena”, si lo miras bien, no tiene sentido. La historia ha demostrado que hacer esto es estúpido. Porque avanzamos, si se quiere creer (yo guardo serias dudas) evolucionando, mejorando los malos pasos dados antes, viendo más y teniendo más opciones, siglo tras siglo. En nuestro árbol genealógico todos tendremos seguro personas que fueron activos o estuvieron ligados a ellos, en quemar mujeres en hogueras “por brujas”, “herejes” en la hoguera, llevar a condenas sin juicio alguno, más que el de la fe, a miles de personas sometidas a torturas con instrumentos infernales como la cama de clavos, el aplastacabezas, el caballete de madera (se sentaba al reo con una pierna a cada lado de la madera en caída y la entrepierna se iba destrozando, desgarrando lentamente), el rociador de plomo o el collar de San Erasmo (consistente en un collar de pinchos en la cara interior ceñido al reo y que al más pequeño movimiento, el del simple respirar, araña y hiere la carne del reo). Todas estas prácticas comunes en ciertas épocas por todo el mundo, legales y consideradas morales, que antecesores nuestros han usado muchos seguro cual verdugos, ¿nosotros las llevaríamos a cabo hoy, sólo porque antecesores nuestros las realizaron? La respuesta sé que es no. ¿Entonces por qué uno debe escorarse en que una práctica o tradición es buena per se ya que se la enseñaron y la llevaban a cabo sus padres (extiéndase, como se ha dicho, a los abuelos y más arriba). La matanza de animales que se hace en calles de pueblos, aún hoy en día, no se podría, como se ha visto, defender porque es lo que se ha visto siempre. En fin, creo se me ha entendido. Todo hecho, todo acto, ha de examinarse a través del filtro de la ética, del sentido común, evaluarlo con mirada limpia, no justificada con excusas peregrinas, de sangre, familiares, costumbristas, o cualquier otra que no tiene más sentido que el emocional, no el racional.



Como he dicho, llevo treinta años siendo vegano. Cuando dejé de comer animales me dijeron, como a los de mi generación y época, que enfermaría, que incluso podría morir, porque comer animales es lo adecuado y lo sano y no hacerlo era tan peligroso que me llevaría al hospital.

Todo era mentira. Como mentira fue en la Edad Media que ciertas mujeres que personas denunciaban por haberlas visto haciendo esto o lo otro eran brujas, servidoras del demonio. La mentira se adueña de la cultura humana, que está plagada de ellas. Una cultura sesgada de la que libre y serenamente uno debe extraer, como cirujano, lo que es estupidez y vileza, de lo que suma y es bueno. Una mentira más esta, la de que no comer animales enferma y mata, que dura hasta hoy, donde en debates sobre veganismo la gente que no quiere dar el necesario paso sigue lanzando las mismas ridículas excusas de que es necesario “comer carne”, “comer pescado azul”, y te contrarrestan discursos cuando sienten atacado su orgullo, lo que creen su ética, golpeando la tuya, con tonterías del tipo “y las plantas también sienten”. Cuando, sí, las plantas sienten, en una forma de sentir distinta a la nuestra, y porque nadie, ninguna criatura, claro, siente igual que otra, todos somos distintos.

Claro que que las plantas sienten, el universo vegetal es tan vivo y rico, que forma lo que podríamos denominar una gran mente, un todo común donde estamos integrados todos, todas las especies y todo lo vivo. ¿Las plantas sienten? ¡Por supuesto que sí! Pero la pregunta sería: ¿sufren y les duele cuando el caballo, por poner un ejemplo, agacha su hocico y arranca partes de “su cuerpo verde” al valle? Yo creo que, en sinceridad, en sentido común, no fallaríamos al decir que el valle no sufre, porque vamos a decirlo con una imagen cómica (permítaseme): la hierba no se echa a correr alejándose del caballo cuando lo ve venir. Esto es claro y patente. Ni un manzano se echa a temblar cuando un brazo se estira entre sus ramas para cogerle una manzana y arrancarla de su cuerpo. Que un manzano sí tiene cuerpo, y tiene vida, y siente el aire, y sabe de la cercanía de los otros árboles, de quienes se le acercan. ¡Claro que sí! La cuestión no es si se siente o no, porque el sentir es sinónimo de estar vivo, en una vida compartida y generosa, de la generosidad de la naturaleza dándose y tomando, la vaca y el toro tomando hierba del prado y el prado tomando y entregando de los insectos y el viento, el cielo dando con la lluvia y tomando de lo de abajo, dando y tomando, vivos y no dañándose sino “siendo”. Eso es así, y no podemos entenderlo ni explicarlo, no es bueno ni malo, sólo es. Entonces la cuestión no es, como digo, si un cuerpo vegetal vivo siente, porque para vivir hay que sentir, sino si “le duele”, si “le mata”, si es “un crimen”, comer de él; puesto que no lo es, como vemos, el caballo, la vaca, los herbívoros comen del prado y no existen los gritos, sino la rueda del tú me das-yo te doy, en paz.

“Es” que un caballo coma hierba, y es que la hierba se dé al caballo, a la abeja y la abeja nos ayude a todos y a sí misma, a la Vida grande nombrada antes, con la polinización. No abandonaré este párrafo sin decir lo que muchos saben pero todos deberían no olvidar: sin abejas, el mundo moriría en pocos días. Sin insectos, el mundo moriría. Sin la diversidad de los insectos y animales y plantas, el mundo está muriendo (ya lo ves con la crisis climática y el calentamiento global), producida esta muerte por las muertes que procura el humano en masa: extinción de especies, diezman especies, deforestación masiva por el orbe, contaminación de mares y de cielos...

Pero no es el mismo orden de cosas plantar lechugas y recogerlas, que encerrar a cerdos hacinados en naves insalubres y cuando se piense que ya están listos para ser asesinados colgarlos de ganchos y rajarlos de arriba abajo aún conscientes, ellos gritando y pidiendo clemencia como niños humanos si se les hiciera lo mismo. Usando conceptos históricos, podríamos decir que sembrar ecológicamente verduras es actual y sano y secuestrar, condenar, martirizar y asesinar con los dolores más inenarrables, a animales indefensos, que sí que huyen sintiendo miedo frente al peligro de ser agredidos, porque son conciencias individuales, son personas, son individuos, eso es tan medieval como la tortura del aplastacabezas o la silla de clavos, o morir crucificada con el fuego. A cualquier excusa que alguien que no quiera abandonar el crimen animal, que nos lance, se puede responder con tranquilidad, y certeza.

Si tú que sabes, y lo sabes, que los animales encerrados, esclavizados, martirizados y luego asesinados vilmente por los verdugos, para que tú los mastiques y los tragues, está mal, debes abandonar esa rueda, esa rueda de siglos de la mayor injusticia que se ha dado en esta tierra: la esclavitud animal, su encierro, su secuestro constante, su uso para olvidar que nacieron para ser libres, condenadamente cruel ese abuso, para fines nuestros que son solo del orden del sabor. No engañemos más: tú no te haces vegano por egoísmo, por un sabor, crees que ese sabor que te dan los animales, esa “satisfacción” en el estómago, no te lo dará la alimentación vegana.

Pero yo te digo dos cosas, ese “sabor” es el sabor de la muerte, una muerte que devuelve muerte, porque comer animales es cancerígeno y genera enfermedades, de todo tipo, muchas de ellas denominadas enfermedades modernas, como el parkinson, el alzheimer, y los infinitos tipos de cáncer que sobrevienen por la ingesta de animales, que no es natural en nosotros pues, para colmo, no somos predadores carnívoros, el ser humano es un animal herbívoro; nuestro intestino, nuestros dientes, sin colmillos desgarradores, nuestra forma de ser, es la de un herbívoro. Si tú o yo fuéramos carnívoros perseguiríamos “la presa” y la comeríamos cruda. ¿Lo haces así? Luego no eres carnívoro.

Y por si no lo sabes, al comer animales tragas medicamentos que estos pobres llevan en su metabolismo, que les suministra la industria de explotación, decenas, cientos de ellos. Ingieres, con su carne, antibióticos, vacunas e inmunológicos, antiparasitarios, antiinflamatorios y analgésicos, hormonas de todo tipo, entre ellas las llamadas reguladoras de producción, destinadas a sincronizar celos o inducir partos... Y un larguísimo etc. despiadado y terrible.

En resumidas cuentas, a ti te engañaron como lo hicieron conmigo. Yo ya soy vegano, por justicia. Pero ¿tú cuándo lo serás?

No sigas enrocándote en excusas como que la hierba también sufre, la hierba no tiene miedo. Ni canta nanas a sus hijos como lo hacen las cerdas. Ni se mueve de un lado a otro en la jaula del zoo como el león, comido por el estrés, la depresión y la locura.

Entonces, si quieres seguir instalado en la mentira y siendo cómplice del mayor holocausto generado por la humanidad en todos los tiempos, adelante.

Pero hazlo sin excusas. Di: yo como animales porque me gusta, pero sé que está mal, sé que está rematadamente mal. Sé que soy tan cobarde, para comer animales, que participo del truco de que otro los mate por mí (en el matadero los verdugos, y el mercado te los trae a la cesta de la compra “limpios del atroz crimen”) pero voy a seguir haciéndolo, porque me da igual. Es más, dirías, di: Soy tan cobarde y cínico en mi “costumbre por un sabor” que si tuviera yo con mis mismas manos que matar a los animales que como cada día, no lo haría. Dilo. Verbalízalo.

Sé sincero. Si tan seguro estás de tu posicionamiento, prueba, te lo ruego, a hacer lo que te digo. Di en alto mirando tu rostro frente al espejo: No voy a hacerme vegano porque prefiero segar vidas solo por obtener placer en un egoísmo que sé que es letal y que procura, ahora mismo, en este instante, la depresión, desesperación, dolor y enfermedad a billones de criaturas. Dilo.

Y si diciéndolo te sientes mal, pero prefieres seguir no optando por el veganismo, entonces podemos estar ante dos tipos de personas. Dime tú qué serías:

Un cobarde, que no desea salir de la zona de confort aun sabiendo que esta genera devastación en el mundo, pena y desesperación en miles de cabezas.

Un egoísta, quien aun sabiendo todo eso le da lo mismo. Ambas cosas, cobarde y egoísta, son las que se suelen dar en quienes sabiendo que hacen mal, prosiguen con la complicidad del crimen animal.

Yo no sé tú, pero creo que la vida no es tan larga como dicen. Y es cierto que a la muerte no nos llevamos nada, nada físico; los egipcios creían que se podían llevar a la muerte animales, esclavos, lingotes de oro. Y otras culturas. Pero sabemos que eso es una estupidez. A la muerte uno se va con la cabeza alta, digna, o no alta, porque vivimos indignos, en egoísmo, en un carpe diem que nunca nos importó. Pero te aseguro que en el día último, el de mirar atrás, uno puede quedar aterrado cuando se está yendo de conciencia sabiendo que sus pasos por este mundo fueron una auténtica mierda, entonces morir así, será como haber sido un cagarro que un caminante pisa, no habrás dejado nada, no tendrás en ti, en el recuerdo de los que queden y te evoquen, actos mayores. Dirás: he sido bueno entre humanos. Pero eso no basta.

Es como uno que es genocida con los demás países y naciones y va a la muerte, creyendo que está en paz porque con sus paisanos fue paciente y bueno, a ese su conciencia lo condenará, en los últimos segundos. No condena un dios, los dioses no existen. Condena la misma conciencia. Ahora estás vivo y crees que la muerte no llegará, ni llegará el sumar y mirar atrás y pensar ¿me voy en paz, hice lo justo? Y cuando esa pregunta te surja, dorada en el aire, imprecante, exigiéndote respuesta, sólo podrás llorar, de culpabilidad e irte sucio en toda tu sangre, una vida en noche que no valió, o con lágrimas de paz, en paz, en paz, como se van las hojas en el otoño y como muta la naturaleza de unas figuraciones a otras, en paz, como la luz, en paz, porque sabe que está en lo justo.

La oveja no nació para ti. La gallina no nació para ti. El cerdo no nació para ti. Ningún ser vivo nació para ti sino para SU PROPIA VIDA.

Como tú naciste para TU PROPIA VIDA, que nunca debe pasar por encima de otra: Eso se llama CRIMEN.



NOTA FINAL: Mi nombre es Ángel Padilla. Si has sentido que he sido demasiado duro con este artículo y no puedes digerirlo y me odias o algo así, te invito a conocer otras formas en que comunico la vida animal y su deseo (de los animales) de que les dejemos en paz, mediante novelas como la trilogía animalista que comienza con “Mundo al revés: Origen, editada por Sportula”, sigue con “Mundo al revés: History, editada por Hades” y culmina con “Humanzee, editada por Hades”. Cada una de dichas novelas se puede leer por separado, pues sus argumentos son individuales. Si te gusta la poesía, puedes leer “Camino/The Path”, editado por Hispanorama ediciones en edición bilingüe, castellano e inglés; “La guadaña entre las flores”, editada por el Colectivo Cultural David Fernández Rivera o “La Bella Revolución” (con la que aparezco en la foto de este artículo), editada en su versión final y definitiva por La Tortuga Búlgara. También en concepto teatro está “Los hijos de Romeo y Julieta”, que enfoca la liberación animal y la urgente ayuda a la Tierra por su calentamiento global, editado por La Consentida. Mi nombre literario es Ángel Padilla pero siento que soy un animal, dejé atrás lo de humano. Y siento poéticamente que soy “los animales”. Estoy entre ellos. Todo esto leído ahora por ti lo han dicho los animales. Hola desde la hierba y bajo el azul cielo, hola desde el agua del mar y los ríos y bajo el azul cielo, hola desde todos los encierros, esperanzadas/os en salir, y vivir; esperamos que a partir de ahora seas nuestro amigo para siempre.