El último refugio humano: la mesa compartida

Hay algo que la Inteligencia Artificial jamás podrá sustituir. Podrá redactar poemas, resumir bibliotecas, diagnosticar enfermedades, traducir idiomas o incluso imitar estilos literarios con sorprendente habilidad. Quizá llegue a discutir de filosofía, componer sinfonías o dictar sentencias jurídicas con impecable coherencia formal. Pero hay un territorio donde nunca reinará: la mesa compartida.



No hablo de alimentarse, sino de ese misterioso ritual humano que convierte una comida en un acontecimiento irrepetible. Porque el verdadero banquete no sucede en los platos, sino entre las personas.

La Inteligencia Artificial puede recomendar restaurantes, calcular calorías o sugerir maridajes. Lo que no puede hacer es reírse espontáneamente ante una ocurrencia inesperada. No puede disfrutar del brillo irónico de una mirada cómplice. No puede sentir cómo una conversación deriva, sin mapa ni algoritmo, hacia la confesión, la memoria o la carcajada.No puede saborear la sobremesa.Y quizá ahí resida una de las claves de lo humano.

Las grandes amistades rara vez nacen en reuniones solemnes. Casi siempre surgen alrededor de una mesa: entre cafés, vinos, postres compartidos y conversaciones que se prolongan cuando ya nadie mira el reloj.

La civilización misma se construyó así. Los simposios griegos, las tertulias ilustradas, los cafés literarios, las tabernas filosóficas o las sobremesas familiares fueron auténticas universidades emocionales donde se mezclaban saber, ironía y afecto.



Pensamos juntos porque antes aprendimos a sentarnos juntos. Por eso resulta tan empobrecedor el mundo acelerado que reduce las relaciones humanas a mensajes instantáneos, emoticonos y pantallas. Nunca hubo tanta comunicación y, sin embargo, tan poca conversación verdadera.La tecnología conecta dispositivos; la mesa conecta almas.

Quien haya participado en una comida memorable sabe que allí aparece una versión más auténtica de las personas. El rígido profesional se vuelve cercano. El intelectual se vuelve niño. El tímido encuentra valor. Y el brillante descubre que el humor vale más que la erudición cuando logra provocar una sonrisa sincera.

Hay una sabiduría antigua escondida en los ágapes.Comer juntos implica algo más profundo que compartir alimentos: supone compartir tiempo, atención y presencia. Y eso, en una época de dispersión permanente, se está convirtiendo en un lujo espiritual. José Ramón Chaves y la reivindicación humanista de la sobremesa En este contexto resulta especialmente sugestiva la última obra del magistrado y comunicador José Ramón Chaves García, titulada Juristas con servilleta: Gastronomía y Humor.



Lejos del tono solemne de tantos textos jurídicos, Chaves se adentra en un territorio prácticamente inexplorado: la dimensión humana, gastronómica y humorística de los juristas cuando abandonan estrados, recursos y sentencias para sentarse simplemente a la mesa.

La idea es brillante porque revela algo profundamente cierto: los profesionales del Derecho también ríen, improvisan, exageran anécdotas, se emocionan y construyen amistades alrededor de una sobremesa.

El libro no pretende enseñar Derecho, sino algo quizá más importante: recordar que detrás de cada toga existe una biografía humana.

A través de confidencias, recuerdos, ocurrencias y escenas vividas en restaurantes y almuerzos compartidos, el autor compone una pequeña antropología sentimental del mundo jurídico español. Y lo hace con una mezcla de ironía, cercanía y afecto que convierte la lectura en una conversación amistosa más que en un ensayo convencional.

Hay además en la obra una defensa implícita de la lentitud y de la conversación civilizada. Frente al vértigo contemporáneo, el libro reivindica esos oasis donde todavía sobreviven el ingenio, la amistad y el placer de conversar sin utilidad inmediata.

En realidad, el libro habla menos de gastronomía que de humanidad.Y quizá por eso resulta tan oportuno en tiempos dominados por algoritmos y pantallas.

Quizá por eso las mejores conversaciones nunca fueron programadas. Surgen. Brotaron siempre igual: alguien cuenta una anécdota, otro exagera, un tercero corrige, aparece la ironía, luego la risa, después el silencio cómodo… y finalmente esa extraña sensación de felicidad tranquila que solo producen los momentos verdaderamente humanos.

Ninguna máquina puede improvisar una sobremesa.Porque el humor auténtico no nace del cálculo, sino de la complicidad. Y la complicidad exige experiencia compartida, afecto y memoria emocional.

Tal vez el futuro nos obligue a defender precisamente eso: los espacios donde todavía somos insustituibles. ✔️Una comida lenta. ✔️Una conversación sin prisa. ✔️Un grupo de amigos alrededor de una mesa. ✔️Un relato repetido por décima vez y que sigue haciendo gracia. ✔️Una mirada que no necesita explicación. ✔️Una sobremesa que se resiste a terminar.

Ahí continúa habitando la humanidad.Y quizá la sabiduría consista, simplemente, en no olvidar nunca sentarnos juntos.