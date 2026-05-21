Incidencia en Extremadura de la Guerra Civil

La Guerra Civil Española (1936–1939) constituye un proceso central de la historia contemporánea de España, resultado de una crisis política, social e institucional. El conflicto enfrentó a dos bandos militares y evidenció la existencia de diferentes proyectos políticos sobre la organización del Estado.



En este contexto, territorios como Extremadura desempeñaron un papel relevante tanto por su posición estratégica como por el impacto del conflicto en su población civil, especialmente en ciudades como Badajoz, Mérida o Cáceres.

Marco teórico y metodológico

Este artículo analiza el impacto humano y la represión política durante la Guerra Civil Española, con especial atención a la dimensión territorial del conflicto en Extremadura y al debate historiográfico sobre el uso de la violencia en contextos de guerra civil.

Se adopta un enfoque histórico-analítico que permite estudiar la violencia y las víctimas en las distintas fases del conflicto, con atención específica al caso extremeño.

El trabajo se basa en bibliografía especializada, comparación de interpretaciones historiográficas y análisis del impacto social en el ámbito regional.

El análisis se estructura en tres ejes: la revisión de bibliografía sobre la Guerra Civil y Extremadura, comparación de interpretaciones historiográficas y estudio del impacto social y territorial del conflicto en Extremadura.

La Segunda República y Extremadura

La Segunda República Española, proclamada en 1931, introdujo un conjunto de reformas políticas y sociales que afectaron a todo el territorio nacional, incluida Extremadura.

En esta región, caracterizada por una estructura agraria dominante, las reformas relacionadas con la propiedad de la tierra y las condiciones laborales tuvieron una especial relevancia, generando expectativas de cambio en el medio rural.

Durante los años previos al conflicto, Extremadura experimentó tensiones sociales vinculadas a la estructura agraria y a la conflictividad laboral, en un contexto general de polarización política a nivel nacional.

En 1936, la Segunda República era el marco institucional vigente. El golpe de Estado de julio de ese año supuso la ruptura del “orden constitucional”, que no era ni orden ni constitucional porque los resultados de las elecciones fueron falseados, como ha quedado demostrado por trabajos serios y rigurosos; y el inicio del conflicto armado.

El estallido de la guerra y la violencia inicial en Extremadura

Tras el inicio de la Guerra Civil, Extremadura se convirtió en un espacio estratégico debido a su posición entre el centro peninsular y la frontera portuguesa.

En los primeros momentos del conflicto se produjeron episodios de violencia en distintos puntos de la región. La organización de los poderes locales varió según el control territorial de cada zona.

En áreas bajo control republicano, la violencia inicial estuvo asociada a procesos de desorganización institucional, hubo anarquía, terror, atentados, violaciones, destrucción de iglesias y conventos, torturas en las checas y fuera de ellas...

En las zonas controladas por los nacionales, los sublevados contra aquel poder que se sentó en el Gobierno habiendo hecho caso omiso a la voluntad de las urnas, la represión se estructuró progresivamente bajo mandos militares y, como dice el refrán, la respuesta fue literalmente así: “A tal señor, tal honor” en tono un poco metafórico queriendo decir que “a grandes males” arbitraron “grandes soluciones”.

La región fue escenario de avances militares significativos, como la columna procedente de Andalucía hacia Badajoz en el verano de 1936, que tuvo un impacto relevante en la configuración del frente.

Propaganda y construcción del conflicto

Durante la Guerra Civil, la propaganda desempeñó un papel relevante en ambos bandos. En Extremadura, los acontecimientos de Badajoz en agosto de 1936 tuvieron una amplia repercusión propagandística en el contexto internacional, siendo interpretados de forma distinta según las fuentes y los actores implicados.

La difusión de imágenes y relatos sobre la violencia en distintos territorios contribuyó a la construcción de narrativas enfrentadas sobre el desarrollo del conflicto.

Dimensión internacional y Extremadura

La Guerra Civil Española tuvo una dimensión internacional en el contexto europeo de entreguerras. En el caso de Extremadura, su proximidad a Portugal influyó en movimientos de tropas, rutas de suministro y control fronterizo, especialmente en zonas como Badajoz.

El apoyo internacional a los distintos bandos influyó en la evolución general del conflicto, aunque su impacto varió según los frentes y territorios.

Violencia y víctimas en Extremadura

Extremadura fue una de las regiones donde la violencia tuvo una incidencia significativa durante la guerra y la posguerra.

Se registraron episodios de represión en distintas fases del conflicto, con características variables según el control territorial.

Estas dinámicas incluyeron ejecuciones, detenciones y otras formas de violencia política, en un contexto de guerra civil y desarticulación institucional.

Derecho de los familiares

Las víctimas y sus familias han sido objeto de procesos de reconocimiento en las últimas décadas. El Derecho Internacional Humanitario establece la obligación de investigar desapariciones forzadas y garantizar el acceso a la información sobre las víctimas.

Memoria histórica en Extremadura

La memoria histórica en Extremadura ha estado vinculada a procesos de recuperación de fosas comunes y documentación de víctimas del conflicto.

Avances en identificación forense

En las últimas décadas se han desarrollado proyectos de exhumación e identificación genética en distintas localidades extremeñas.

Estos procesos han permitido recuperar información sobre personas desaparecidas y contribuir a la reconstrucción histórica del conflicto en la región.

Posguerra y dictadura en Extremadura

Tras el final de la Guerra Civil, se instauró un régimen autocrático en toda España. En Extremadura, la posguerra estuvo marcada por procesos de represión, depuración administrativa y reorganización social bajo el nuevo marco político.

Estas medidas afectaron a distintos sectores de la población y contribuyeron a redefinir la estructura social de la región.

Interpretación histórica

La historiografía contemporánea sitúa la Segunda República como el marco legal previo al conflicto. El golpe de Estado de 1936 es considerado el detonante de la Guerra Civil, aunque podemos situarlo bastante antes, siendo el detonante el asesinato de Calvo Solelo a manos de la izquierda republicana.

El estudio del caso extremeño permite observar cómo el conflicto tuvo manifestaciones diferenciadas según el territorio, con dinámicas propias en cada zona.

Conclusión

La Guerra Civil Española constituye un proceso histórico complejo con dimensiones políticas, sociales y territoriales.

El caso de Extremadura permite analizar el impacto del conflicto en un espacio concreto, donde la violencia, la reorganización institucional y las transformaciones sociales adquirieron características específicas.

El estudio de la memoria histórica en la región continúa siendo un ámbito relevante para la comprensión del pasado reciente.