Animals’ View publica un reportaje sobre las granjas de insectos y sus implicaciones éticas
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El reportaje de la organización documenta la realidad de la cría masiva de insectos y analiza el impacto de un modelo productivo que, pese a su narrativa de sostenibilidad, plantea un nuevo dilema ético a gran escala debido a la capacidad de sintiencia de estos animales
La organización de derechos animales Animals’ View ha hecho público un reportaje sobre la industria de la cría de insectos, en el que señala la evidencia científica acerca de la sintiencia de estos animales. Esta industria sacrifica anualmente a millones de millones de individuos.
Un sector impulsado por las instituciones
Esta expansión incluye proyectos de gran escala en Europa, con instalaciones diseñadas para producir hasta 100.000 toneladas anuales de invertebrados. Este crecimiento responde al impulso activo que, desde mediados de la década de 2010, instituciones de la Unión Europea y Canadá han dado al sector, presentándolo como una alternativa a la ganadería tradicional. Sin embargo, la organización indica que en muchos casos, los insectos no se crían para sustituir a otros animales, sino para servir de base para sus piensos, lo que podría contribuir a perpetuar el modelo de ganadería intensiva al reducir sus costes operativos.
Actualmente, los insectos se utilizan principalmente en dos ámbitos: la elaboración de piensos para animales utilizados para consumo o denominados de compañía, y como ingrediente en productos procesados para humanos (harinas, snacks o barras energéticas) donde su presencia pasa más desapercibida.
Evidencia científica sobre la sintiencia de los insectos
Dentro de las granjas de insectos
Por dar algunas cifras aproximadas:
La organización señala que en las granjas, "las condiciones de vida están sujetas a las necesidades de la producción industrial: alta densidad de individuos en espacios reducidos, manipulación masiva y entornos artificiales. Muchos de ellos mueren en este período por ahogamiento, canibalismo o enfermedades".
"Se les mata en grandes grupos utilizando diversos métodos: congelación lenta, trituración en vivo, exposición a altas temperaturas (mediante agua caliente, vapor o secado térmico) o uso de gases como el dióxido de carbono".
Alternativas nutricionales: el papel de la proteína vegetal
Además, propone que "si las instituciones públicas y privadas decidieran invertir recursos y promover industrias basadas en productos de origen vegetal, avanzaríamos hacia un sistema alimentario con todos los beneficios necesarios para los seres humanos y el planeta, y evitaría el sufrimiento y la muerte de millones de millones de animales".
Un debate para el que todavía hay tiempo
Animals’ View considera que "la responsabilidad ética ante animales con capacidad de sufrir, no puede quedar al margen de la actual expansión industrial. Con millones de millones de individuos en juego, la organización destaca la urgencia de un análisis y debate previo a que el modelo de producción se consolide de forma irreversible. Postergarlo supondría normalizar una forma de explotación cuya magnitud llevaría el sufrimiento y el sacrificio de individuos a una escala sin precedentes".
Sobre Animals' View
Reportaje completo aquí: https://youtu.be/5ig9Cf-RZOU
Página web de la ONG: https://www.animalsview.org/insects
Por favor, acreditar las fotografías adjuntas con los siguientes datos: Eira do Val " Animals' View
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