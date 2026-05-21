El reto de Recursos Humanos no es encontrar talento, sino saber gestionarlo

Desde hace años, la realidad empresarial es compleja en lo que a trabajadores se refiere. La alta rotación de las plantillas, la desmotivación de los empleados y la dificultad para fidelizar profesionales reflejan un desafío que va mucho más allá de la escasez de candidatos.

Una frase que se ha repetido de forma constante en el entorno empresarial es “No encontramos talento”. Sin embargo, cada vez más expertos en recursos humanos coinciden en que quizá la pregunta correcta no sea dónde encontrar profesionales, sino cómo conseguir que quieran quedarse.

Recursos Humanos como estrategia empresarial

Frente a la transformación constante de procesos y automatizaciones, la digitalización y una creciente competencia entre empresas, el papel de los departamentos de Recursos Humanos ha dejado de ser únicamente operativo para convertirse en un elemento estratégico dentro de las organizaciones.



“El talento no solo se incorpora. También se gestiona, se desarrolla y se fideliza”, apunta Javier Hidalgo Vega, experto en gestión de equipos.

La clave está en el error. Muchas compañías continúan centrando gran parte de sus esfuerzos en atraer candidatos, mientras descuidan factores decisivos para la estabilidad de sus equipos, como el liderazgo, el clima laboral, la comunicación interna o las oportunidades reales de crecimiento profesional.

Las consecuencias de esta falta de enfoque son cada vez más visibles: elevada rotación, absentismo, pérdida de compromiso y dificultades para consolidar equipos sólidos y productivos.

“El problema no siempre es la falta de talento en el mercado, sino la incapacidad de muchas organizaciones para generar entornos donde ese talento quiera permanecer”, explica Hidalgo.

El impacto de esta situación va mucho más allá del coste de cubrir vacantes. La sustitución constante de empleados implica pérdida de conocimiento interno, desgaste operativo, menor productividad y dificultades para mantener la estabilidad de los servicios y operaciones.

Además, el perfil del trabajador también ha evolucionado. Las nuevas generaciones ya no valoran exclusivamente un salario competitivo. Buscan estabilidad, cercanía, conciliación, posibilidades de desarrollo y entornos profesionales saludables.

El futuro corporativo ante el talento

El verdadero reto para las organizaciones ya no consiste únicamente en cubrir puestos vacantes, sino en construir culturas empresariales capaces de generar compromiso.

Todo va más allá de procesos de selección ágiles. Requiere liderazgo y comunicación, responsables preparados para gestionar equipos aportando cercanía, confianza y adaptación.

Porque detrás de cada contratación no solo existe una necesidad empresarial. También hay personas que buscan reconocimiento, estabilidad y un entorno donde desarrollar su trabajo con confianza. Las compañías que mejor entiendan esta nueva realidad serán las que consigan diferenciarse en los próximos años.

Sobre Javier Hidalgo

Javier Hidalgo es profesional del área de Recursos Humanos especializado en dirección territorial, gestión de equipos y estrategia empresarial dentro del sector servicios. Con experiencia en liderazgo operativo, selección de talento y desarrollo organizacional, ha trabajado en proyectos vinculados al crecimiento y transformación de empresas en distintos entornos productivos.

Próximo a cumplir 30 años, forma parte de una nueva generación de perfiles directivos que apuestan por un modelo de liderazgo más cercano, estratégico y centrado en las personas como motor real de las organizaciones.