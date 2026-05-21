Radonova participa en dos congresos clave sobre calidad ambiental y radiactividad en España

La calidad ambiental interior y el control de la radiactividad continúan ganando protagonismo en los ámbitos técnico, sanitario y regulatorio. La creciente atención hacia factores como la calidad del aire en edificios, la exposición al gas radón o la prevención de riesgos ambientales ha impulsado la celebración de encuentros especializados donde administraciones, investigadores y empresas comparten avances y experiencias.

Cada vez más sectores ponen el foco en la necesidad de mejorar la monitorización ambiental y avanzar en soluciones ligadas a la salud pública y la protección radiológica. En esta línea, Radonova participará durante 2026 en dos congresos celebrados en España centrados en la calidad ambiental y la radiactividad.

La compañía formará parte del II Congreso Ibérico sobre la Calidad Ambiental Interior y la Prevención y Control de Legionella, en Madrid, y colaborará además como patrocinador en las XIII Jornadas de Calidad en el Control de la Radiactividad Ambiental, previstas en Santander.

Una ponencia centrada en la medición práctica del gas radón Madrid acogerá los días 27 y 28 de mayo de 2026 el II Congreso Ibérico sobre la Calidad Ambiental Interior y la Prevención y Control de Legionella, una cita que reunirá a profesionales de España, Andorra y Portugal vinculados a la salud ambiental, la calidad del aire y el mantenimiento de instalaciones. El programa incluirá sesiones técnicas, debates especializados y casos prácticos relacionados con la calidad ambiental interior y la prevención de riesgos.

Dentro de la sesión dedicada a soluciones para la mejora de la calidad ambiental interior, Radonova impartirá la ponencia titulada “Caso práctico de la medida de gas radón: de la medida inicial a las acciones a desarrollar”. La intervención correrá a cargo de José Luis Gutiérrez Villanueva, especialista en medición de radón y asesor técnico de la compañía.

La presentación abordará las distintas fases de una campaña de medición, desde la obtención inicial de datos hasta las posibles actuaciones posteriores, incluyendo aspectos relacionados con la interpretación de resultados y la fiabilidad de los sistemas de medida en diferentes tipos de edificios. El congreso contará además con representantes de organismos públicos, asociaciones técnicas y empresas especializadas en calidad ambiental interior y prevención de la legionelosis.

Presencia como sponsor en unas jornadas sobre radiactividad ambiental Pocos días después, del 2 al 5 de junio de 2026, Santander será la sede de las XIII Jornadas de Calidad en el Control de la Radiactividad Ambiental, un encuentro que reunirá a profesionales y grupos de investigación relacionados con la protección radiológica y las medidas ambientales.

En esta edición, Radonova participará como sponsor de unas jornadas que incluirán sesiones sobre sistemas de calidad en medidas ambientales, espectrometría, calibración de equipos y gestión automatizada de laboratorios de radiactividad. El programa científico reunirá a especialistas procedentes de universidades, laboratorios y organismos técnicos de distintos puntos del país.

Además de las sesiones técnicas, el evento contará con actividades orientadas al intercambio profesional y científico, como encuentros entre investigadores, espacios para sponsors, una sesión específica dedicada a jóvenes investigadores y actividades institucionales celebradas en enclaves emblemáticos de Santander.

La participación de Radonova en ambos encuentros refleja la relevancia creciente que adquieren la medición ambiental y el control del gas radón dentro de las estrategias vinculadas a la salud pública, la calidad del aire y la protección radiológica.

