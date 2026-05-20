Artmobel celebra su 50 aniversario reforzando el modelo que unió internet y tienda física

La tienda de muebles de Granollers, Artmobel, celebra su 50 aniversario, una fecha muy especial que marca medio siglo de trayectoria dedicados al sector del mueble y al servicio de miles de clientes en toda España.

“Queremos dar las gracias a todos nuestros clientes por acompañarnos durante estos 50 años. Los tiempos cambian y, seguimos dispuestos a adaptarnos como hasta ahora para poder ofrecer un servicio de calidad, confianza y al mejor precio” indica su fundador, Elías Muñoz.

El sistema Artmobel transformó la forma de buscar muebles Durante muchos años, comprar muebles por internet generaba desconfianza. El cliente necesitaba ver el producto físicamente, comprobar acabados, tocar materiales y recibir asesoramiento antes de tomar una decisión importante para su hogar.

A comienzos de los años 2000 esta realidad era todavía más evidente. Internet apenas permitía visualizar imágenes básicas y la mayoría de los consumidores seguían recorriendo diferentes tiendas para comparar estilos, modelos y precios.

Fue entonces cuando Elías Muñoz desarrolló una idea pionera para el sector: conectar la búsqueda online con la confianza de la tienda física.

Mientras otras empresas utilizaban internet sólo como un escaparate limitado, la web de Artmobel incorporó catálogos completos de fabricantes y proveedores, permitiendo acceder desde casa a miles de referencias de forma rápida y sencilla.

Así nació el Sistema Artmobel, puesto en marcha en 2005. Se trató de un modelo, aún vigente, de colaboración entre tiendas de muebles de toda España que llegó a integrar más de mil establecimientos adheridos durante su primera década de funcionamiento.

Lejos de apostar únicamente por la venta online, el objetivo era integrar lo mejor de ambos mundos. De esa forma, se unía la rapidez y comodidad de buscar muebles y comparar opciones por internet y la seguridad y asesoramiento de un profesional en la tienda física para realizar la compra con confianza.

“Cuando un cliente encontraba un producto de interés, el sistema facilitaba la localización de la tienda colaboradora más cercana dentro de la red articulada, reforzando así la atención personalizada y ayudando a resolver dudas relacionadas con medidas, colores, acabados o materiales. Antes, el cliente prácticamente no compraba muebles por internet. Hoy sí lo hace. Internet facilita encontrar productos, pero el cliente sigue necesitando confianza para decidir”, explica Elías Muñoz.

Así, miles de clientes de toda España pudieron amueblar sus domicilios adquiriendo las piezas en tiendas cercanas, aunque hubieran visto las imágenes, en primer lugar, en la web.

Superar la crisis y evolucionar hacia el futuro La crisis económica de 2008 golpeó con dureza al sector del mueble y Artmobel también sufrió sus consecuencias años después. Sin embargo, la empresa supo adaptarse y continuar evolucionando.

Hoy, en 2026, la tienda afronta una nueva etapa marcada por la innovación tecnológica, la mejora logística y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial que permitirán seguir desarrollando el modelo Artmobel durante las próximas décadas.

Actualmente, incluso cuando no existe una tienda colaboradora cercana, los clientes pueden contactar directamente con Elías para recibir asesoramiento personalizado y gestionar el envío de mobiliario gracias a una estructura logística preparada para operar en toda España, Portugal y Andorra.

De esta manera, la compañía mantiene intacta la filosofía que impulsó el proyecto desde sus inicios: utilizar internet como herramienta para facilitar la búsqueda de muebles sin perder nunca el respaldo humano y profesional que el cliente sigue valorando.

Más de veinte años después del lanzamiento continúa demostrando que el futuro del sector no está en elegir entre tienda física o internet, sino en integrar ambos canales de forma inteligente para adaptarse a las nuevas formas de compra.

