World Jump se posiciona entre las propuestas líderes de ocio familiar y parques de trampolines

Las propuestas de ocio familiar evolucionan hacia experiencias donde el movimiento y la diversión comparten protagonismo. Cada vez más familias y grupos buscan actividades capaces de combinar entretenimiento, ejercicio físico y tiempo compartido en un mismo espacio.

En esta línea, World Jump ha desarrollado una propuesta centrada en el parque de trampolines como punto de encuentro para todas las edades. Sus instalaciones, distribuidas entre Madrid, Toledo y otras localidades cercanas, reúnen camas elásticas, atracciones indoor y experiencias interactivas pensadas para transformar cada visita en una jornada dinámica, social y llena de energía.

Esta combinación de actividad física y entretenimiento ha impulsado el crecimiento de la compañía dentro del ocio familiar activo.

Mucho más que saltar: adrenalina, juego y actividad física en un mismo espacio Las camas elásticas representan el núcleo principal de la experiencia en World Jump. Sus instalaciones incorporan zonas de salto diseñadas para diferentes edades y niveles de actividad, incluyendo camas elásticas olímpicas, pistas de obstáculos, muros de escalada, piscinas de bolas y atracciones como Jumping Basket o World Jump TV. Todo el recorrido está orientado a fomentar una experiencia dinámica, segura y adaptada tanto a quienes buscan entretenimiento como a quienes desean mantenerse activos mientras disfrutan del tiempo libre.

La propuesta también integra experiencias de realidad virtual y espacios interactivos que complementan el movimiento físico con elementos digitales inmersivos. Esta combinación convierte cada centro en un espacio versátil donde conviven ocio, deporte y entretenimiento familiar. Además, todas las actividades de salto están incluidas dentro de la entrada general, salvo las experiencias VR, que cuentan con acceso independiente.

World Jump dispone actualmente de centros en Alcalá de Henares, Parla, San Fernando de Henares, Illescas, Toledo y Alcázar de San Juan, consolidando una oferta de ocio indoor con instalaciones amplias y actividades para distintos perfiles de visitantes dentro del sector del parque de trampolines.

Celebraciones y actividades pensadas para compartir la experiencia Además de las zonas de salto, la compañía ha reforzado su propuesta con celebraciones y actividades organizadas para grupos escolares, cumpleaños y eventos colectivos. Las fiestas infantiles incluyen acceso a atracciones, salas privadas, merienda, bebidas, juegos y diferentes opciones adaptadas a las necesidades de cada grupo.

Los programas dirigidos a colegios y campamentos incorporan gincanas organizadas por monitores, tiempo libre de juego y actividades enfocadas en el movimiento y la interacción grupal. A ello se suma un modelo de ocio cubierto que permite desarrollar actividades durante todo el año.

Con esta combinación de entretenimiento activo, instalaciones indoor y propuestas orientadas a familias y grupos, World Jump continúa afianzando su presencia dentro del ocio familiar activo mediante espacios donde la diversión, el movimiento y las experiencias compartidas forman parte central de cada visita.

