Las dimensiones atribuidas al posible iPhone plegable abren nuevas expectativas para el comercio móvil

La Casa del TPV analiza el posible impacto de los nuevos formatos plegables en los pagos, la gestión de ventas y la movilidad de comercios y negocios de hostelería Diversas informaciones publicadas por medios tecnológicos apuntan a que Apple podría estar preparando su primer iPhone plegable para finales de 2026. El dispositivo, citado en algunas filtraciones como iPhone Ultra o iPhone Fold, no ha sido confirmado oficialmente por la compañía.

Según estas informaciones, el terminal tendría un diseño plegable tipo libro. Algunas fuentes del sector sitúan su pantalla exterior en torno a las 5,5 pulgadas y la interior cerca de las 7,8 pulgadas. También se han difundido dimensiones aproximadas atribuidas a prototipos o moldes técnicos: 164,43 mm x 117,7 mm desplegado y 84,3 mm x 117,7 mm plegado, con un grosor que podría variar según la posición del dispositivo.

Para La Casa del TPV, empresa sevillana especializada en soluciones tecnológicas para comercio y hostelería, este tipo de formato puede tener consecuencias relevantes en la forma en que bares, restaurantes y tiendas gestionan sus operaciones diarias.

"Estamos entrando en una etapa en la que el teléfono, el TPV portátil y la herramienta de gestión comercial empiezan a compartir el mismo espacio. Un dispositivo plegable puede facilitar tareas de cobro, consulta de catálogo, atención al cliente y gestión desde un único equipo", señala José Ángel Salas, director comercial de La Casa del TPV.

Un nuevo formato para negocios que necesitan movilidad

La digitalización del pequeño comercio y de la hostelería ha aumentado la demanda de soluciones compactas, móviles y fáciles de usar. En este contexto, un dispositivo con pantalla ampliada puede permitir una experiencia más cómoda para gestionar pedidos, consultar productos, revisar ventas o atender a clientes fuera del mostrador.

"En hostelería y retail, el tamaño de pantalla importa cuando se trabaja en movimiento. Un formato plegable puede ayudar a visualizar más información sin renunciar a la portabilidad. Puede impactar en la rapidez del servicio y en la forma de sorprender al cliente final", añade José Ángel Salas.

La posible llegada de Apple al segmento de los móviles plegables también podría acelerar el desarrollo de aplicaciones comerciales adaptadas a este tipo de pantallas. Entre ellas, sistemas de punto de venta, catálogos interactivos, soluciones de pago móvil y herramientas de gestión para pequeños negocios.

Adaptación del software TPV a nuevos dispositivos

Desde La Casa del TPV explican que el sector debe observar estos cambios con antelación. La compañía trabaja con soluciones orientadas a comercios y establecimientos HORECA, donde la movilidad y la simplicidad son cada vez más importantes.

"Estamos explorando posibles adaptaciones de EasyPos a nuevos formatos móviles y plegables. El objetivo es que el negocio pueda operar de forma sencilla, con una herramienta visual, rápida y preparada para distintos entornos de venta", indica Israel Mula, técnico especialista en sistemas TPV de La Casa del TPV.

La empresa considera que la evolución de los dispositivos móviles puede abrir una nueva fase en la relación entre tecnología, cobro y atención al cliente. No se trata solo de disponer de una pantalla más grande, sino de integrar en un mismo equipo tareas que hoy se reparten entre varios dispositivos.

