¿Caduca el carnet de manipulador de alimentos? Esto es lo que dice la ley y lo que exigen las empresas en 2026

Uno de los mitos más extendidos en el sector alimentario español es que el carnet de manipulador de alimentos vale "para toda la vida". La realidad, según el análisis de la plataforma de formación Alimentia, es más matizada: ninguna norma estatal fija una fecha legal de caducidad, pero la responsabilidad recae en cada empresa, que debe garantizar que sus trabajadores tienen una formación actualizada y suficiente. Tras la entrada en vigor de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, miles de manipuladores en España están trabajando con un certificado que ya no refleja la normativa vigente.

Lo que dice la ley: no hay caducidad, pero sí responsabilidad El Reglamento (CE) 852/2004 y el Real Decreto 109/2010 son las dos normas que regulan en España la formación en higiene alimentaria. Ninguna de ellas establece una fecha de caducidad para el certificado de manipulador. Lo que sí establecen, de forma clara, es que la empresa es la responsable de garantizar que su personal recibe una formación adecuada y proporcionada al riesgo del puesto.

Esa formación, además, debe ser actualizable: cuando cambia la normativa, cambia el contenido mínimo del curso. Un certificado emitido en 2018 no contempla, por ejemplo, ninguna de las obligaciones que introdujo la Ley 1/2025.

Lo que dicen las empresas: renovación cada 4 años En la práctica diaria, la inmensa mayoría de cadenas de restauración, supermercados, hoteles, empresas de catering y plataformas de delivery exigen a sus trabajadores un certificado emitido o renovado en los últimos 4 años. Lo mismo aplican las ETT al validar el alta de un candidato, los responsables de RR. HH. en procesos de selección y los inspectores autonómicos al revisar la documentación del establecimiento.

Esta exigencia no es caprichosa: la propia normativa europea responsabiliza a la empresa de probar, ante una inspección, que su plantilla está formada conforme al estado actual de la legislación. Un carnet sin fecha visible o de más de cuatro años atrás se considera, en la práctica, insuficiente.

Por qué la Ley 1/2025 lo cambia todo La Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario, en vigor desde abril, introduce obligaciones directas sobre el manipulador en restauración, comercio e industria:

Plan de prevención del desperdicio obligatorio en empresas alimentarias.

Jerarquía de prioridades para gestionar excedentes: reducción en origen, donación, alimentación animal, usos industriales y, en último lugar, compostaje.

Obligación de ofrecer envases para llevar sin coste adicional al cliente en hostelería.

Nuevos registros y trazabilidad de mermas y donaciones.

Un manipulador formado antes de 2025 desconoce, por definición, estas obligaciones. Y un establecimiento cuyo personal las ignora se expone a sanciones administrativas, no solo en materia de higiene sino también en materia de desperdicio. Puede consultarse un desglose completo de los nuevos contenidos sobre desperdicio alimentario que afectan al manipulador y de cómo se integran en la formación actualizada.

Qué riesgos asume un trabajador con el carnet desactualizado Trabajar con un certificado obsoleto tiene consecuencias reales, tanto para el empleado como para el establecimiento:

Rechazo en procesos de selección: muchas cadenas y ETT descartan automáticamente carnets de más de 4 años.

Responsabilidad compartida ante una inspección: si el inspector detecta que la formación del manipulador no contempla la normativa vigente, la empresa puede ser sancionada.

Inutilidad en caso de incidente sanitario: ante un brote o una contaminación cruzada, demostrar formación actualizada es la primera línea de defensa documental.

Pérdida de empleabilidad: el manipulador con un certificado antiguo compite en desventaja frente a quien lo ha renovado recientemente.

Cómo se renueva un carnet de manipulador de alimentos La renovación del certificado no requiere ningún trámite administrativo presencial ni autorización autonómica previa. Cualquier entidad que cumpla los requisitos del RD 109/2010 puede emitir un nuevo certificado, independientemente de dónde se obtuviera el anterior.

Las opciones más habituales hoy son:

Cursos del SEPE o de la administración autonómica, normalmente gratuitos pero con plazos de espera de dos a tres meses.

Academias presenciales, con precios que oscilan entre 20 y 60 € y horarios fijos.

Plataformas online especializadas, como Alimentia, que permiten renovar el carnet de manipulador online de forma gratuita hasta el examen y descargar el certificado renovado en cuestión de minutos por 12 €.

En todos los casos, el certificado renovado debe ser de categoría de Alto Riesgo (Mayor Riesgo), único válido en todos los sectores alimentarios.

Checklist: señales que indican la necesidad de renovar el carnet El certificado tiene más de 4 años.

El documento no menciona la Ley 1/2025 ni el plan de prevención del desperdicio.

El trabajador desempeña su actividad en hostelería, supermercado, comedor escolar, industria, hotel o delivery y la empresa se lo ha pedido.

El manipulador se presenta a un proceso de selección o cambio de trabajo.

El carnet no incluye código de verificación (QR) o no es comprobable.

Si se cumplen dos o más de estas condiciones, la recomendación profesional es renovar el certificado antes de fin de año.

