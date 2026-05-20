Teachify impulsa el talento internacional en España con cursos de idiomas bonificables por FUNDAE

La necesidad de comunicarse en varios idiomas ya no es exclusiva de las grandes multinacionales. Cada vez más empresas españolas, desde pymes hasta grandes corporaciones, están incorporando la formación lingüística como parte de su estrategia de crecimiento y competitividad internacional.

En este escenario, Teachify se está posicionando como uno de los referentes emergentes en formación de idiomas para empresas en España. La compañía trabaja actualmente con organizaciones de distintos sectores, ofreciendo programas de inglés, español, francés y alemán adaptados a las necesidades reales del entorno empresarial.

Un modelo flexible adaptado al entorno corporativo A diferencia de los modelos tradicionales, Teachify apuesta por una metodología flexible que combina clases online en directo con profesores nativos y herramientas basadas en inteligencia artificial. El objetivo no es únicamente mejorar el nivel gramatical de los empleados, sino ayudarles a desenvolverse con mayor seguridad en reuniones, presentaciones, negociaciones y conversaciones con clientes internacionales.

La flexibilidad de los programas permite que los empleados puedan compaginar su formación con la jornada laboral, algo que se ha convertido en una prioridad para muchas compañías en entornos híbridos y remotos.

Cursos 100% bonificables a través de FUNDAE Uno de los aspectos que más interés está generando entre departamentos de Recursos Humanos y dirección es que los cursos pueden ser 100% bonificados a través de FUNDAE. Esto permite a las empresas acceder a programas de formación sin que supongan un coste adicional significativo, facilitando así la inversión en el desarrollo profesional de sus equipos.

La apuesta por equipos más internacionales y competitivos La creciente internacionalización de las empresas españolas ha acelerado la demanda de soluciones formativas más dinámicas y adaptadas al ritmo actual del mercado. En ese contexto, Teachify busca consolidarse como un aliado estratégico para aquellas compañías que entienden el aprendizaje de idiomas como una herramienta clave para atraer talento, mejorar la comunicación y ganar competitividad.

Con una propuesta centrada en la flexibilidad, la tecnología y la aplicación práctica, la empresa continúa ampliando su presencia en el mercado nacional.

