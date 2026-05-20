Alianza estratégica para impulsar la innovación y la excelencia educativa global entre Silicon Valley Futures Institute y Doctrina Qualitas
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Silicon Valley Futures Institute y Doctrina Qualitas firman un acuerdo de colaboración que unirá la vanguardia tecnológica de California con los más altos estándares de calidad académica europea
En un movimiento estratégico que promete transformar el panorama de la formación ejecutiva y del desarrollo tecnológico, Silicon Valley Futures Institute, con sede en Palo Alto, California, Estados Unidos y la firma internacional Doctrina Qualitas, con sede central en Asturias, España, han sellado de manera oficial un ambicioso convenio de colaboración internacional.
Este acuerdo une las fortalezas de dos instituciones líderes en sus respectivos campos. Por un lado, Silicon Valley Futures Institute aporta su ecosistema de innovación disruptiva, mentalidad emprendedora y acceso directo a las últimas tendencias en inteligencia artificial, biotecnología y transformación digital nacidas en el principal hub tecnológico del mundo. Por el otro, Doctrina Qualitas aporta su rigor metodológico, su experiencia en la auditoría y certificación de la calidad educativa, y su fuerte consolidación académica en el entorno europeo e iberoamericano.
Ejes principales del acuerdo
Impacto y beneficios de las microcredenciales avaladas por Doctrina Qualitas
Declaraciones de los líderes
Por su parte, el equipo directivo de Doctrina Qualitas destacó el valor de este hito: "Para Doctrina Qualitas es un orgullo colaborar con una institución que respira el espíritu del futuro. Esta firma no solo expande las fronteras de DQ, sino que dota a la organización del Grupo Doctrina Qualitas de acceso exclusivo al conocimiento de frontera que está moldeando el mañana".
Con esta alianza, ambas entidades reafirman su compromiso de liderar la formación del talento global, preparando a los líderes del presente para los desafíos tecnológicos y de gestión del futuro inmediato.
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