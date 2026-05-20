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Alianza estratégica para impulsar la innovación y la excelencia educativa global entre Silicon Valley Futures Institute y Doctrina Qualitas

Comunicae
miércoles, 20 de mayo de 2026, 14:18 h (CET)
Silicon Valley Futures Institute y Doctrina Qualitas firman un acuerdo de colaboración que unirá la vanguardia tecnológica de California con los más altos estándares de calidad académica europea

En un movimiento estratégico que promete transformar el panorama de la formación ejecutiva y del desarrollo tecnológico, Silicon Valley Futures Institute, con sede en Palo Alto, California, Estados Unidos y la firma internacional Doctrina Qualitas, con sede central en Asturias, España, han sellado de manera oficial un ambicioso convenio de colaboración internacional.


Este acuerdo une las fortalezas de dos instituciones líderes en sus respectivos campos. Por un lado, Silicon Valley Futures Institute aporta su ecosistema de innovación disruptiva, mentalidad emprendedora y acceso directo a las últimas tendencias en inteligencia artificial, biotecnología y transformación digital nacidas en el principal hub tecnológico del mundo. Por el otro, Doctrina Qualitas aporta su rigor metodológico, su experiencia en la auditoría y certificación de la calidad educativa, y su fuerte consolidación académica en el entorno europeo e iberoamericano.


Ejes principales del acuerdo
El convenio marco establece las bases para el desarrollo conjunto de diversas iniciativas estratégicas entre las que destacan:


  • Aval académico a todo el sistema de microcredenciales de Silicon Valley Futures Institute: Doctrina Qualitas auditará y certificará los programas formativos del instituto, vinculándose al desarrollo e implementación de tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, en el ámbito educativo y, garantizando que cada microcredencial otorgada cumpla con los más rigurosos estándares de calidad y excelencia internacional. Estas acreditaciones se orientan específicamente a universidades y colectivos profesionales
  • Misiones de Inmersión Tecnológica: Organización de pasantías, bootcamps y visitas empresariales en California para profesionales, docentes y directivos de la red global de Doctrina Qualitas.
  • Transferencia de Conocimiento: Impulso a proyectos de investigación aplicada y foros internacionales sobre el futuro de la educación y el trabajo ante la era digital, así como promoción mutua de los servicios de ambas organizaciones.

Impacto y beneficios de las microcredenciales avaladas por Doctrina Qualitas
Para los profesionales, docentes y líderes educativos que completen estas formaciones, el respaldo conjunto de ambas instituciones se traduce en ventajas competitivas inmediatas y tangibles:


  • Reconocimiento internacional: Cada Microcredencial contará con un doble valor de mercado: el prestigio de la innovación nativa de Silicon Valley y el sello de rigor de la auditoría europea de Doctrina Qualitas.
  • Empleabilidad y actualización ágil: Los estudiantes certificarán competencias específicas y ultra actualizadas a través del uso de tecnologías emergentes y de la IA, convirtiéndose en los perfiles más demandados por instituciones educativas modernas.
  • Validación de habilidades críticas: El proceso garantiza que el portador de la credencial posee la capacidad real y verificada de implementar soluciones tecnológicas complejas dentro de aulas y entornos corporativos.
  • Pasaporte global de competencias: Al estar alineadas con los estándares de calidad de la educación superior, estas certificaciones facilitan la movilidad laboral y la cooperación entre redes universitarias internacionales.

Declaraciones de los líderes
Desde la dirección de Silicon Valley Futures Institute manifestaron su entusiasmo por esta alianza, señalando que "este acuerdo permite tender un puente sólido entre la innovación pura que define la región de Silicon Valley y un marco de calidad académica que garantice el máximo impacto y seriedad en los profesionales que se van a formar".


Por su parte, el equipo directivo de Doctrina Qualitas destacó el valor de este hito: "Para Doctrina Qualitas es un orgullo colaborar con una institución que respira el espíritu del futuro. Esta firma no solo expande las fronteras de DQ, sino que dota a la organización del Grupo Doctrina Qualitas de acceso exclusivo al conocimiento de frontera que está moldeando el mañana".


Con esta alianza, ambas entidades reafirman su compromiso de liderar la formación del talento global, preparando a los líderes del presente para los desafíos tecnológicos y de gestión del futuro inmediato.


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