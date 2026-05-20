La Fundación Adecco presenta 'Objetivo Emprende' para impulsar el autoempleo entre las personas con discapacidad

El objetivo del programa es acompañar a personas con discapacidad con vocación emprendedora mediante formación especializada, mentorías, apoyo emocional y presentación final de proyectos ante empresas y profesionales. Los proyectos seleccionados abarcan sectores como tecnología, economía circular, bienestar, moda, alimentación o impacto social. El programa cuenta con la colaboración de Fundación Oryon, entidad que acompañará a las personas participantes a lo largo de todo el proceso La Fundación Adecco ha puesto en marcha 'Objetivo Emprende', un programa de acompañamiento al emprendimiento dirigido a 20 personas con discapacidad que quieren desarrollar sus propios proyectos profesionales y transformar una idea en una iniciativa empresarial real.

La iniciativa nace en un contexto en el que el emprendimiento está ganando peso como vía de desarrollo profesional para las personas con discapacidad. A inicios de 2026, España contaba con 26.776 autónomos y autónomas con discapacidad, un 3% más que el año anterior, un crecimiento superior al registrado por el conjunto del trabajo por cuenta propia. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen representando apenas el 0,78% del total de autónomos del país, por debajo de su peso en la población activa, donde alcanzan el 2,9% -según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)-. Este desfase evidencia una infrarrepresentación y la necesidad de reforzar los apoyos para que emprender sea una opción realmente accesible, viable y sostenible para las personas con discapacidad.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: "Emprender nunca es un camino sencillo, pero para una persona con discapacidad puede implicar barreras adicionales que muchas veces pasan desapercibidas: mayores dificultades de acceso a financiación, redes de contacto, formación especializada o entornos plenamente accesibles, además de sesgos y prejuicios que siguen condicionando las oportunidades profesionales. Impulsar su emprendimiento significa generar las condiciones necesarias para que el talento, la capacidad y la preparación sean los factores que determinen el desarrollo de un proyecto empresarial. En este sentido, apoyar sus iniciativas no solo favorece la autonomía y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, sino que también contribuye a construir una sociedad más innovadora y socialmente sostenible".

Para el desarrollo del programa, la Fundación Adecco cuenta con la colaboración de Fundación Oryon, entidad que acompañará a las personas participantes a lo largo de todo el proceso. Además, cada emprendedor o emprendedora contará con el apoyo de tutores con experiencia en emprendimiento, que les guiarán en la toma de decisiones y en la evolución de sus proyectos.

Oriol Verdura, director general de Fundación Oryon explica que: "En Fundación Oryon creemos que emprender debe ser una alternativa real para cualquier persona con talento, no un privilegio. Con ‘Objetivo Emprende’ queremos poner mentoría, método y acompañamiento emocional al servicio de personas con discapacidad para que sus proyectos nazcan con más viabilidad y menos barreras".

El programa también contará con la participación de partners y colaboradores especializados, que aportarán herramientas, recursos, asesoramiento y apoyos específicos para facilitar el desarrollo y consolidación de las iniciativas.

Formación, IA, mentorías y acompañamiento emocional

'Objetivo Emprende' se estructura en varias fases que incluyen difusión, formación y acompañamiento, análisis y ajuste de proyectos, y un Demo Day final.

Así, la iniciativa ofrecerá formación online en emprendimiento e IA, apoyo experto a través de mentorías y tutorías personalizadas, workshops prácticos y una presentación final de los proyectos ante empresas del sector.

20 proyectos que nacen del talento y la motivación

Los proyectos para esta primera edición ya han sido seleccionados y abarcan sectores muy diversos, como la economía circular, la tecnología, la formación, el comercio internacional, la creación de contenido, el bienestar, la moda, la alimentación, la logística o el impacto social. Entre las iniciativas participantes se encuentran soluciones digitales, propuestas vinculadas al reciclaje textil, experiencias inmersivas basadas en pistas y enigmas, proyectos de bienestar emocional o iniciativas de impacto social orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

Las 20 personas participantes han sido seleccionadas entre todas las candidaturas recibidas, atendiendo no solo al nivel de desarrollo de las ideas, sino también a la motivación, la implicación y la necesidad real de poner en marcha sus proyectos. Algunos parten de propuestas ya definidas, mientras que otros se encuentran en una fase inicial, e incluso hay participantes que todavía están explorando y construyendo su idea de negocio.

Desde la Fundación Adecco se realizará un seguimiento cercano del programa, en coordinación con Fundación Oryon, tutores y participantes, compartiendo además la evolución de los proyectos a través de actualizaciones periódicas en la web de la entidad.

Según Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco: "Objetivo Emprende es un espacio para crear, probar, equivocarse y aprender, asumiendo que los proyectos pueden transformarse a lo largo del camino. Durante el programa, las personas con discapacidad emprendedoras recibirán no solo asesoramiento técnico y estratégico, sino también acompañamiento emocional y apoyo psicológico, conscientes de que emprender puede ser un proceso exigente. La iniciativa nace con la mirada puesta en el futuro y con el deseo de contribuir a que muchos de estos proyectos se hagan realidad".

El programa ya ha dado comienzo y se extenderá hasta diciembre, con el objetivo de ofrecer formación, acompañamiento personalizado y apoyo integral a personas que han decidido emprender como vía de desarrollo profesional y personal.

