123tinta.es, patrocinador de la IX Carrera Nocturna de Guadalajara
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El evento tendrá lugar el viernes 5 de junio a las 22:00 horas, con salida desde la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara y contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, adaptados a distintos niveles de participación. Con este patrocinio, la compañía refuerza su compromiso con el deporte local y la promoción de hábitos de vida saludables
123tinta.es se une a la IX Carrera Nocturna de Guadalajara como patrocinador oficial. Este evento deportivo, organizado por GDI Amarilla, se celebrará el próximo viernes 5 de junio de 2026 a las 22:00 horas, con salida desde la Plaza de Santo Domingo y reunirá a numerosos corredores en un ambiente único que combina deporte y ocio nocturno.
La prueba contará con dos modalidades, de 5 y 10 kilómetros, adaptadas a distintos niveles de participación. El periodo de inscripción permanecerá abierto desde el 27 de marzo hasta el día 1 de junio.
La Carrera Nocturna de Guadalajara se ha convertido en una cita destacada tanto para corredores habituales como para aficionados, gracias a su recorrido urbano y carácter festivo
Refuerzo de su compromiso con el deporte local
Sobre 123tinta
Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y posventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.
La Carrera Nocturna de Guadalajara se ha convertido en una cita destacada tanto para corredores habituales como para aficionados, gracias a su recorrido urbano y carácter festivo Refuerzo de su compromiso con el deporte local 123tinta.es, ecommerce especializado en cartuchos de impresoras y toners, se incorpora como patrocinador oficial, fortaleciendo de este modo su implicación con el deporte y el apoyo a iniciativas locales.
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