El Corte Militar detecta el regreso de la sastrería en plena era del fast fashion
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El Corte Militar, sastrería histórica madrileña fundada en 1926, observa un creciente interés por las prendas a medida en plena temporada de bodas y eventos
Durante años, el traje clásico pareció quedar relegado frente a una moda masculina cada vez más informal, rápida y homogénea. Sin embargo, algo está cambiando. En plena temporada de bodas, comuniones y eventos, cada vez más hombres y mujeres se interesan por la sastrería, las prendas hechas con tiempo y el valor de vestir algo pensado específicamente para su cuerpo y su personalidad. Frente a la producción en serie y la inmediatez del consumo actual, resurgen conceptos como el corte, la caída, el tejido o el ajuste perfecto. Más allá de una cuestión estética, el regreso del tailoring refleja también una nueva manera de entender la moda: menos ostentosa, más silenciosa y mucho más vinculada a la calidad, la sostenibilidad y la permanencia.
El Corte Militar, la sastrería histórica de Madrid fundada en 1926, explica las diferencias entre un traje comprado y uno confeccionado artesanalmente para cada cliente:
Acerca de El Corte Militar
Especializada tanto en sastrería civil como militar, El Corte Militar confecciona trajes bespoke, made to measure, uniformes de gala y prendas ceremoniales para quienes buscan elegancia auténtica, calidad y excelencia artesanal. Cada pieza se desarrolla mediante un proceso completamente personalizado que incluye asesoramiento, toma de medidas minuciosa, elección de tejidos y distintas pruebas hasta alcanzar un resultado impecable.
La firma destaca además por su profundo conocimiento del protocolo y la normativa castrense, confeccionando uniformes para el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluyendo bordados artesanales realizados a mano con hilo de oro.
A lo largo de generaciones, El Corte Militar ha vestido tanto a la vida civil como al ámbito institucional y militar, consolidándose como un referente de elegancia, artesanía y patrimonio madrileño.
https://www.elcortemilitar.com/
@elcortemilitar
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