Cada desafío cuenta: formación y especialización en el futuro de los servicios medioambientales impulsada por el MITES
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La gestión medioambiental atraviesa un momento de transformación marcado por nuevas normativas, mayores exigencias de sostenibilidad y una creciente necesidad de especialización técnica. Actividades como la recogida y tratamiento de residuos, la limpieza urbana e industrial, el mantenimiento de zonas verdes, la recuperación de materiales o los servicios de desinfección requieren cada vez profesionales más preparados para trabajar con seguridad, eficiencia y conforme a la legislación vigente
Empresas dedicadas a los servicios urbanos, compañías de limpieza y mantenimiento, plantas de reciclaje y recuperación, gestores de residuos, empresas de jardinería o servicios ambientales especializados están incorporando nuevos procedimientos y protocolos que obligan a actualizar conocimientos de forma constante. En este contexto, la formación continua se ha convertido en una herramienta clave tanto para mejorar la empleabilidad como para garantizar la calidad y seguridad de los servicios prestados.
Precisamente por esta necesidad creciente de actualización profesional, continúan abiertas varias acciones formativas dirigidas a trabajadores por cuenta ajena y autónomos del sector medioambiental. Los últimos inicios están programados para finales del mes de mayo y principios de junio, y se encuentra ya en la fase final de inscripciones, por lo que se trata de las últimas plazas disponibles.
Estas formaciones, subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se imparten en modalidad online, y están orientadas a trabajadores por cuenta ajena y autónomos que desarrollan su actividad en empresas relacionadas con la limpieza profesional, gestión de residuos, recuperación de materiales, mantenimiento ambiental o servicios urbanos, entre otros.
Especialización para responder a nuevas exigencias técnicas y ambientales
Entre las formaciones disponibles destacan:
Además de estas acciones formativas, la convocatoria incluye otros contenidos relacionados con sostenibilidad, gestión ambiental, limpieza profesional y tratamiento de residuos.
Formación compatible con la actividad laboral
Las acciones formativas cuentan además con contenidos actualizados y apoyo docente especializado, adaptados a la realidad diaria de los trabajadores del sector medioambiental.
Inscripción y más información
La inscripción a los cursos gratuitos continúa abierta y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://www.cursosfemxa.es/servicios-medioambientales-comunicae
Los cursos online y gratuitos son especialidades del SEPE y cuentan con diploma oficial al finalizar la formación con éxito.
Los últimos inicios están programados para finales del mes de mayo y principios de junio, y se encuentra ya en la fase final de inscripciones, por lo que se trata de las últimas plazas disponibles.
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