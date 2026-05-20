Cada desafío cuenta: formación y especialización en el futuro de los servicios medioambientales impulsada por el MITES

La gestión medioambiental atraviesa un momento de transformación marcado por nuevas normativas, mayores exigencias de sostenibilidad y una creciente necesidad de especialización técnica. Actividades como la recogida y tratamiento de residuos, la limpieza urbana e industrial, el mantenimiento de zonas verdes, la recuperación de materiales o los servicios de desinfección requieren cada vez profesionales más preparados para trabajar con seguridad, eficiencia y conforme a la legislación vigente Empresas dedicadas a los servicios urbanos, compañías de limpieza y mantenimiento, plantas de reciclaje y recuperación, gestores de residuos, empresas de jardinería o servicios ambientales especializados están incorporando nuevos procedimientos y protocolos que obligan a actualizar conocimientos de forma constante. En este contexto, la formación continua se ha convertido en una herramienta clave tanto para mejorar la empleabilidad como para garantizar la calidad y seguridad de los servicios prestados.

Precisamente por esta necesidad creciente de actualización profesional, continúan abiertas varias acciones formativas dirigidas a trabajadores por cuenta ajena y autónomos del sector medioambiental. Los últimos inicios están programados para finales del mes de mayo y principios de junio, y se encuentra ya en la fase final de inscripciones, por lo que se trata de las últimas plazas disponibles.

Estas formaciones, subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se imparten en modalidad online, y están orientadas a trabajadores por cuenta ajena y autónomos que desarrollan su actividad en empresas relacionadas con la limpieza profesional, gestión de residuos, recuperación de materiales, mantenimiento ambiental o servicios urbanos, entre otros.

Especialización para responder a nuevas exigencias técnicas y ambientales

La evolución del sector ha incrementado la importancia de aspectos como la correcta clasificación de residuos, la prevención de riesgos ambientales o la manipulación segura de materiales. Además, la adaptación a normativas europeas y protocolos medioambientales exige perfiles cada vez más cualificados.

Entre las formaciones disponibles destacan:

Riesgos ambientales en el sector de la recuperación (30h) : centrado en la identificación y prevención de impactos ambientales derivados de las actividades de recuperación y tratamiento de materiales.

: centrado en la identificación y prevención de impactos ambientales derivados de las actividades de recuperación y tratamiento de materiales. Estiba y carga de camiones en operaciones de recuperación (30h) : formación orientada a mejorar la seguridad en la manipulación, distribución y transporte de cargas dentro de operaciones logísticas y de recuperación.

: formación orientada a mejorar la seguridad en la manipulación, distribución y transporte de cargas dentro de operaciones logísticas y de recuperación. Códigos de la Lista Europea de Residuos. Códigos LER (30h) : curso especializado en la clasificación y codificación de residuos conforme a la normativa europea vigente.

: curso especializado en la clasificación y codificación de residuos conforme a la normativa europea vigente. Biocidas: tipos y métodos de lucha (30h): enfocado en los distintos tipos de biocidas y los procedimientos utilizados en servicios de control ambiental y desinfección. Además de estas acciones formativas, la convocatoria incluye otros contenidos relacionados con sostenibilidad, gestión ambiental, limpieza profesional y tratamiento de residuos.

Formación compatible con la actividad laboral

Uno de los aspectos más valorados por los profesionales del sector es la flexibilidad de este tipo de formación. Todos los cursos se desarrollan online y sin horarios fijos, permitiendo compatibilizar el aprendizaje con jornadas laborales, turnos rotativos o desplazamientos habituales en este tipo de actividades.

Las acciones formativas cuentan además con contenidos actualizados y apoyo docente especializado, adaptados a la realidad diaria de los trabajadores del sector medioambiental.

Inscripción y más información

Los últimos inicios están programados para finales del mes de mayo y principios de junio, y se encuentra ya en la fase final de inscripciones, por lo que se trata de las últimas plazas disponibles.

La inscripción a los cursos gratuitos continúa abierta y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://www.cursosfemxa.es/servicios-medioambientales-comunicae

Los cursos online y gratuitos son especialidades del SEPE y cuentan con diploma oficial al finalizar la formación con éxito.

