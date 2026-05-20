Magnific lanza un fondo de 10 millones de euros para ayudar a los equipos creativos europeos a adoptar la IA
|
|
La iniciativa facilitará que los departamentos de marketing, agencias de publicidad y equipos creativos de Europa pasen de la experimentación con IA a flujos de trabajo de producción reales. Las empresas seleccionadas recibirán un 30% de descuento en las 12 primeras mensualidades de Magnific Business, créditos rebajados y un programa de formación exclusivo con acceso al AI Marketing Playbook y webinars en directo
Magnific, la plataforma de IA para creativos líder en Europa, ha anunciado hoy el lanzamiento de Magnific Fund, un fondo dotado con 10 millones de euros para ayudar a los equipos de marketing, publicidad y creativos in-house a dar el salto definitivo desde la fase de experimentación con IA hacia flujos de trabajo de producción reales y consolidados en sus campañas.
La convocatoria para empresas que quieran presentar una solicitud ya está abierta en magnific.com/es/magnific-fund y permanecerá activa hasta el 30 de junio. El proceso de inscripción es ágil: las empresas interesadas solo tienen que rellenar un formulario web para recibir una respuesta sobre su elegibilidad. El foco principal del fondo es impulsar a PYMES y equipos del tejido creativo de la Unión Europea y Reino Unido. Organizaciones de fuera de Europa también pueden presentar su solicitud para ser evaluadas caso por caso.
Descuentos en producción y formación exclusiva
La iniciativa está dirigida a equipos que necesitan generar un mayor volumen de recursos de campaña, imágenes de producto, contenido localizado y formatos para redes sociales sin incrementar la complejidad de su producción. Compañías como Puma, en su anuncio junto al Manchester City producido por The Berry; Alain Afflelou, en su campaña Gafas para crecer producida por Xiaolongbao; o Carl's Jr., en su campaña con Paris Hilton producida por Native Foreign, ya utilizan Magnific para automatizar y optimizar muchos de sus procesos clave.
Flujos de trabajo basados en producciones reales con IA
Esta capacidad para unificar múltiples procesos creativos en una sola plataforma demuestra que Magnific ya no es solo una herramienta de inspiración, sino el nuevo estándar de producción para el sector, eliminado la complejidad técnica y los costes de intermediación tradicionales del sector creativo.
"Los equipos creativos trabajan bajo una enorme presión para producir más contenido, en más formatos y para más mercados, sin perder calidad ni el control sobre sus marcas", señala José Florido, CMDO de Magnific. "El objetivo de este fondo es proporcionar a las empresas europeas las herramientas, los flujos de trabajo y la formación necesarios para que la IA forme parte de su proceso de producción real, y deje de ser un simple experimento secundario".
Sobre Magnific
Fundada en Málaga en 2010, Magnific cuenta con más de 1 millón de suscriptores de pago en todo el mundo, desde creativos independientes hasta grandes marcas, agencias y estudios de producción. Entre sus clientes corporativos se encuentran los equipos creativos de firmas como BBC, Delivery Hero, Guess, Mayoral, Huel, R/GA, Damm y Job&Talent.
Los últimos inicios están programados para finales del mes de mayo y principios de junio, y se encuentra ya en la fase final de inscripciones, por lo que se trata de las últimas plazas disponibles.
La evidencia científica ha demostrado la estrecha relación entre los factores de riesgo vascular y patologías como la demencia vascular, el deterioro cognitivo o la fragilidad en personas mayores.
Esta capacidad para unificar múltiples procesos creativos en una sola plataforma demuestra que Magnific ya no es solo una herramienta de inspiración, sino el nuevo estándar de producción para el sector, eliminado la complejidad técnica y los costes de intermediación tradicionales del sector creativo.