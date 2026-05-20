Fundación Jiménez Díaz impulsa una consulta de riesgo cerebrovascular para reforzar la prevención del ictus y las enfermedades vasculares
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La nueva unidad especializada permitirá identificar factores de riesgo, personalizar estrategias preventivas y mejorar el seguimiento de pacientes con ictus, ataque isquémico transitorio y otras patologías vasculares
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha puesto en marcha una nueva Consulta de Riesgo Cerebrovascular con el objetivo de reforzar la prevención, detección precoz y control de los factores que aumentan la probabilidad de sufrir un ictus y otras enfermedades vasculares. La iniciativa, impulsada por el Servicio de Neurología del centro madrileño, busca ofrecer una atención personalizada tanto a personas sanas con factores de riesgo vascular como a pacientes que ya han sufrido un evento cerebrovascular.
La nueva consulta está liderada por la Dra. Araceli García Torres, jefa asociada del Servicio de Neurología y responsable de la Unidad de Ictus, y por la Dra. Marta Guillán, especialista de la misma unidad. Ambas coordinarán un modelo asistencial centrado en la valoración integral del riesgo vascular y en el diseño de estrategias individualizadas de prevención y seguimiento clínico.
Un modelo centrado en la prevención del ictus y la salud cerebral
Entre los principales factores de riesgo que se evaluarán destacan la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el síndrome metabólico y los antecedentes familiares de enfermedad vascular precoz. "La salud cerebral depende en gran medida de la salud de los vasos sanguíneos. Por eso, controlar de forma adecuada los factores de riesgo vascular es una de las estrategias más eficaces para reducir la probabilidad de ictus y de otras enfermedades cerebrovasculares incluyendo la demencia vascular", explica la Dra. García.
En este contexto, la Fundación Jiménez Díaz apuesta por un enfoque de medicina preventiva personalizada basado en la identificación de factores modificables, la estratificación del riesgo individual y la definición de objetivos concretos adaptados a cada paciente.
Prevención personalizada y seguimiento especializado
Asimismo, atenderá a pacientes que ya hayan sufrido un ictus, un ataque isquémico transitorio u otros eventos vasculares, con el objetivo de optimizar el tratamiento y reducir el riesgo de recurrencia.
"Tras un evento cerebrovascular, el seguimiento especializado es clave para ajustar el tratamiento, reforzar la adherencia terapéutica y acompañar al paciente en cambios de estilo de vida que pueden tener un impacto muy relevante en su pronóstico", señala la Dra. Guillán.
Este abordaje busca mejorar no solo el control clínico de los factores de riesgo, sino también la implicación activa del paciente en hábitos de vida saludables y medidas preventivas que contribuyan a preservar la salud vascular.
Valoración integral del riesgo vascular
A partir de esta valoración integral, las especialistas establecerán recomendaciones individualizadas relacionadas con la alimentación, el ejercicio físico, el abandono del tabaquismo y otros hábitos de vida saludables. Además, se optimizará el tratamiento farmacológico en coordinación con otros profesionales sanitarios cuando sea necesario.
La incorporación de herramientas diagnósticas avanzadas y de un enfoque multidisciplinar permite adaptar las estrategias preventivas a las necesidades concretas de cada paciente, reforzando la eficacia del seguimiento y del control vascular.
Prevención vascular y deterioro cognitivo
La prevención del daño vascular cerebral adquiere así una dimensión global que trasciende la reducción del riesgo de ictus y se orienta también a preservar la funcionalidad y la autonomía del paciente a largo plazo.
Un modelo asistencial basado en la evidencia científica
La integración de prevención, diagnóstico avanzado y seguimiento especializado sitúa la salud vascular como un elemento esencial para preservar la salud cerebral y la calidad de vida a lo largo de todas las etapas de la vida.
Los últimos inicios están programados para finales del mes de mayo y principios de junio, y se encuentra ya en la fase final de inscripciones, por lo que se trata de las últimas plazas disponibles.
La evidencia científica ha demostrado la estrecha relación entre los factores de riesgo vascular y patologías como la demencia vascular, el deterioro cognitivo o la fragilidad en personas mayores.
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