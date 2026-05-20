Fundación Jiménez Díaz impulsa una consulta de riesgo cerebrovascular para reforzar la prevención del ictus y las enfermedades vasculares

La nueva unidad especializada permitirá identificar factores de riesgo, personalizar estrategias preventivas y mejorar el seguimiento de pacientes con ictus, ataque isquémico transitorio y otras patologías vasculares El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha puesto en marcha una nueva Consulta de Riesgo Cerebrovascular con el objetivo de reforzar la prevención, detección precoz y control de los factores que aumentan la probabilidad de sufrir un ictus y otras enfermedades vasculares. La iniciativa, impulsada por el Servicio de Neurología del centro madrileño, busca ofrecer una atención personalizada tanto a personas sanas con factores de riesgo vascular como a pacientes que ya han sufrido un evento cerebrovascular.

La nueva consulta está liderada por la Dra. Araceli García Torres, jefa asociada del Servicio de Neurología y responsable de la Unidad de Ictus, y por la Dra. Marta Guillán, especialista de la misma unidad. Ambas coordinarán un modelo asistencial centrado en la valoración integral del riesgo vascular y en el diseño de estrategias individualizadas de prevención y seguimiento clínico.

Un modelo centrado en la prevención del ictus y la salud cerebral

La consulta nace con una doble orientación. Por un lado, la prevención primaria, dirigida a personas que no han sufrido ningún evento vascular, pero presentan factores de riesgo o desean conocer su situación vascular para adoptar medidas preventivas. Por otro, la prevención secundaria, enfocada en pacientes que ya han padecido un ictus, un ataque isquémico transitorio u otros problemas vasculares como fibrilación auricular, enfermedad carotídea, cardiopatía isquémica o arteriopatía periférica.

Entre los principales factores de riesgo que se evaluarán destacan la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el síndrome metabólico y los antecedentes familiares de enfermedad vascular precoz. "La salud cerebral depende en gran medida de la salud de los vasos sanguíneos. Por eso, controlar de forma adecuada los factores de riesgo vascular es una de las estrategias más eficaces para reducir la probabilidad de ictus y de otras enfermedades cerebrovasculares incluyendo la demencia vascular", explica la Dra. García.

En este contexto, la Fundación Jiménez Díaz apuesta por un enfoque de medicina preventiva personalizada basado en la identificación de factores modificables, la estratificación del riesgo individual y la definición de objetivos concretos adaptados a cada paciente.

Prevención personalizada y seguimiento especializado

La nueva consulta está orientada a personas con hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, obesidad, tabaquismo, sedentarismo o antecedentes familiares de enfermedad vascular precoz, así como a quienes desean conocer su riesgo vascular para proteger su salud cerebral y general a medio y largo plazo.

Asimismo, atenderá a pacientes que ya hayan sufrido un ictus, un ataque isquémico transitorio u otros eventos vasculares, con el objetivo de optimizar el tratamiento y reducir el riesgo de recurrencia.

"Tras un evento cerebrovascular, el seguimiento especializado es clave para ajustar el tratamiento, reforzar la adherencia terapéutica y acompañar al paciente en cambios de estilo de vida que pueden tener un impacto muy relevante en su pronóstico", señala la Dra. Guillán.

Este abordaje busca mejorar no solo el control clínico de los factores de riesgo, sino también la implicación activa del paciente en hábitos de vida saludables y medidas preventivas que contribuyan a preservar la salud vascular.

Valoración integral del riesgo vascular

La cartera de servicios de la consulta incluye una valoración clínica y ecográfica vascular dirigida, así como la evaluación detallada de los factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular mediante escalas específicas de estratificación. Cuando esté indicado, se realizarán estudios de aterosclerosis carotídea, intracraneal y sistémica, además de pruebas complementarias como monitorización ambulatoria de la presión arterial, perfil lipídico avanzado, control metabólico o polisomnografía, entre otras exploraciones.

A partir de esta valoración integral, las especialistas establecerán recomendaciones individualizadas relacionadas con la alimentación, el ejercicio físico, el abandono del tabaquismo y otros hábitos de vida saludables. Además, se optimizará el tratamiento farmacológico en coordinación con otros profesionales sanitarios cuando sea necesario.

La incorporación de herramientas diagnósticas avanzadas y de un enfoque multidisciplinar permite adaptar las estrategias preventivas a las necesidades concretas de cada paciente, reforzando la eficacia del seguimiento y del control vascular.

Prevención vascular y deterioro cognitivo

Uno de los aspectos diferenciales de esta consulta es la integración de la prevención del deterioro cognitivo vascular dentro del abordaje clínico. La evidencia científica ha demostrado la estrecha relación entre los factores de riesgo vascular y patologías como la demencia vascular, el deterioro cognitivo o la fragilidad en personas mayores. "Prevenir enfermedad vascular es también proteger memoria, autonomía y calidad de vida", subrayan las especialistas.

La prevención del daño vascular cerebral adquiere así una dimensión global que trasciende la reducción del riesgo de ictus y se orienta también a preservar la funcionalidad y la autonomía del paciente a largo plazo.

Un modelo asistencial basado en la evidencia científica

Con la puesta en marcha de esta Consulta de Riesgo Cerebrovascular, la Fundación Jiménez Díaz refuerza su apuesta por un modelo asistencial preventivo, personalizado y sustentado en la evidencia científica. La creación de esta unidad especializada responde al creciente impacto de las enfermedades cerebrovasculares, consideradas una de las principales causas de discapacidad y mortalidad. El control precoz y adecuado de los factores de riesgo se consolida como una de las herramientas más eficaces para reducir la incidencia de ictus y mejorar el pronóstico de los pacientes.

La integración de prevención, diagnóstico avanzado y seguimiento especializado sitúa la salud vascular como un elemento esencial para preservar la salud cerebral y la calidad de vida a lo largo de todas las etapas de la vida.

