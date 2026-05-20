AP Technologies adquiere Blueacre Technology y añade nitinol y procesamiento láser de precisión a catéteres

La adquisición amplía la plataforma verticalmente integrada de catéteres de AP Technologies hacia el nitinol y el procesamiento láser de precisión. Dundalk, Irlanda, se incorpora a la red de Centros de Excelencia de la compañía como su primera operación en Europa AP Technologies, fabricante por contrato verticalmente integrado de catéteres y tubos médicos, anunció hoy la adquisición de Blueacre Technology, especialista con sede en Dundalk, Irlanda, en micromecanizado láser y procesamiento de nitinol para la industria de dispositivos médicos. La adquisición establece la primera operación europea de AP Technologies en el corredor medtech de Irlanda y amplía su plataforma de catéteres hacia los componentes metálicos procesados por láser utilizados en dispositivos mínimamente invasivos de próxima generación. No se han revelado los términos de la operación.

Blueacre aporta casi dos décadas de experiencia en micromecanizado láser y procesamiento de nitinol para la industria de dispositivos médicos, incluyendo corte láser de femtosegundo y picosegundo, soldadura láser, electropulido y prototipado rápido in situ. Esta capacidad se suma ahora a los revestimientos PTFE grabados, tubos termorretráctiles FEP, ejes trenzados y enrollados, y ensamblaje final de catéteres de AP Technologies.

La oferta combinada permite a los socios OEM desarrollar programas híbridos de catéteres y sistemas de liberación a través de un único proveedor, con precisión de ingeniería tanto en procesos poliméricos como metálicos.

"Esta adquisición marca el primer paso en la ampliación de nuestra plataforma de tecnologías avanzadas para catéteres, añadiendo nitinol y procesamiento láser de precisión a nuestras capacidades verticalmente integradas de catéteres", afirmó Charles Tang, CEO de AP Technologies. "También estamos encantados de asociarnos con David Gillen, fundador de Blueacre Technology, cuya brillantez en ingeniería e innovación lo convierten en una incorporación extraordinaria para nuestro equipo. Juntos, estamos posicionados para dar forma al futuro de la fabricación de dispositivos mínimamente invasivos".

"Blueacre Technology está encantada de convertirse en parte del equipo global de AP Technologies", afirmó el Dr. David Gillen, fundador de Blueacre Technology. "Desde nuestra primera reunión, quedamos impresionados por la visión estratégica de Charles Tang y del equipo directivo. AP Technologies ha demostrado ser un proveedor global altamente exitoso e innovador para compañías medtech de primer nivel. Estamos emocionados de aportar casi 20 años de experiencia en nitinol y procesamiento láser avanzado a nuestro nuevo equipo conjunto mientras desarrollamos capacidades e integración vertical en todo el mundo para la próxima generación de dispositivos intervencionistas".

El Dr. Gillen continuará liderando la operación de Dundalk y se incorpora al equipo directivo de AP Technologies. La marca Blueacre, las instalaciones de Dundalk y los programas activos con clientes no se verán afectados por la operación.

Sobre AP Technologies

AP Technologies es un fabricante por contrato verticalmente integrado de catéteres y tubos médicos, con sede en Singapur y operaciones en Singapur, Estados Unidos, China, Vietnam e Irlanda. La compañía colabora con OEMs de dispositivos médicos del top 100 que desarrollan la próxima generación de tecnologías mínimamente invasivas. Sus capacidades abarcan extrusión de microtubos de precisión, revestimientos PTFE grabados, termorretráctiles FEP, ejes trenzados y enrollados, ensamblaje final de catéteres y ahora también nitinol y procesamiento láser de precisión. Más información en ap-tech.com.

Sobre Blueacre Technology

Blueacre Technology es líder en micromecanizado láser y fabricación de precisión para la industria de dispositivos médicos. Sus capacidades incluyen corte láser de femtosegundo y picosegundo, corte de tubos mediante láser de fibra, soldadura láser, ablación de polímeros, mecanizado micro-Swiss CNC y electropulido. Blueacre presta servicio a startups, fabricantes por contrato y OEMs multinacionales de dispositivos médicos desde las primeras fases de I+D hasta la producción a volumen, respaldada por su programa Accel-LAB para prototipado rápido in situ y desarrollo de procesos.

