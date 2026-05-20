Emcesa: recetas de toda la vida con look premium: 'Sabores de Tiempo'

Embutidos del Centro, S.A. cuenta con un nuevo formato de envases para su gama de platos preparados que destaca por su cuidada imagen y la utiliza-ción de materiales y colores especiales, pero con criterios de sostenibilidad, en un año especialmente significativo cuando la compañía celebra su 40 aniversario Con la llegada de la primavera y el aumento del consumo de soluciones prácticas para compartir y disfrutar sin pasar horas en la cocina, Emcesa refuerza su apuesta por la gama premium 'Sabores de Tiempo', una propuesta que combina recetas tradicionales, cocciones lentas y un nuevo packaging elegante diseñado para responder a las nuevas demandas del consumidor. Representa muy bien la filosofía de la compañía: recetas tradicionales, cocinadas lentamente y adaptadas a las nuevas demandas del mercado.

Esta gama de platos preparados destaca por su cuidada imagen y la utilización de materiales y colores especiales, pero con criterios de sostenibilidad, en un año especialmente significativo para la compañía que celebra su 40 aniversario.

En palabras de Javier Mancebo, director general de la empresa, "con esta nueva imagen queremos reflejar el cuidado, el tiempo y la calidad que hay detrás de cada receta". "El packaging nos permite transmitir desde el primer vistazo el carácter premium de la gama y ayudarnos a conectar con un consumidor que cada vez valora más no solo el sabor, sino también la experiencia visual y la presentación del producto", ha destacado.

Embutidos del Centro. S.A., especializada en productos cárnicos, pone en valor una selección de recetas compuesta por fabada tradicional, carrillada de cerdo al vino dulce, costilla de vaca al bourbon, codillo asado, cocido madrileño completo, callos a la madrileña, rabo de vacuno al vino tinto y panceta a la BBQ coreana. Una oferta orientada a quienes buscan soluciones listas para consumir sin renunciar al sabor auténtico y a la calidad gastronómica.

El eje central de la gama se basa en su proceso de elaboración, resumido en su claim: 'Cocinados con paciencia y servidos con pasión'. Todas las recetas se elaboran mediante cocciones lentas a baja temperatura, una técnica que potencia el sabor, respeta el producto y consigue texturas más tiernas y jugosas, evocando la cocina tradicional de siempre.

El rediseño del packaging de estos productos tiene como objetivo reforzar la percepción del consumidor sobre la calidad intrínseca y demostrada del contenido, a través de unos colores que transmiten estas características innatas de los platos preparados de Emcesa y mejorando el impacto visual en el punto de venta. El nuevo diseño apuesta por una estética más elegante y contemporánea, utilizando el negro como color predominante para transmitir sofisticación, calidad y diferenciación.

Además de mejorar la visibilidad en el lineal, el nuevo envase busca comunicar de forma más clara los valores de la marca: tradición, innovación y calidad gastronómica. Una evolución visual alineada con las tendencias actuales del mercado y con un consumidor cada vez más influenciado por la imagen y la experiencia visual asociada al producto.

El impulso de 'Sabores de Tiempo' coincide además con el 40 aniversario de Emcesa, una fecha que simboliza la evolución y consolidación de la compañía a lo largo de cuatro décadas, manteniendo la esencia de la cocina tradicional mientras continúa innovando para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

Con esta apuesta, Emcesa refuerza su estrategia de crecimiento en el segmento de platos preparados de valor añadido, apostando por la innovación tanto en producto como en packaging sin perder el vínculo con la cocina tradicional que ha definido a la compañía desde sus orígenes.

