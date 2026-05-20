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Isabel Ordaz, Mina El Hammani y Cristóbal Suárez protagonizan el drama clásico de Eurípides 'Las troyanas'

Dirigido por Carlota Ferrer, tras su éxito en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, llega al Teatro La Latina de Madrid del 24 al 28 de junio
Redacción
miércoles, 20 de mayo de 2026, 11:54 h (CET)

Las troyanas, adaptación de Carlota Ferrar e Isabel Ordaz del drama clásico de Eurípides, se representará del 24 al 28 de junio en el Teatro La Latina de Madrid (Plaza de la Cebada 2, Madrid). Carlota Ferrer dirige al elenco compuesto por ella misma, Isabel Ordaz, Mina El Hammani, Cristóbal Suárez, Carlos Beluga, María Vázquez, Selam Ortega y Ana Erdozain.


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El montaje forma parte de la octava edición de la extensión en Madrid del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, tras haber pasado en 2025 por el Teatro Romano de la capital extremeña. Tras su paso por el teatro madrileño, el espectáculo inaugurará el 3 y 4 de julio el Festival de Teatro Griego Antiguo de Chipre. Las troyanas es una coproducción del Festival de Mérida y Come y Calla.


SINOPSIS


Troya ha caído. El estruendo de las armas ha cesado, pero la tragedia apenas comienza. En la orilla del desastre, entre los restos humeantes de una ciudad vencida, las mujeres troyanas capturadas y su reina, Hécuba, se lamentan de sus tribulaciones, mientras esperan los resultados de un sorteo que determinará su destino. No esperan justicia, ni redención: esperan su turno para ser entregadas como esclavas a los vencedores. Hécuba, reina sin reino; Casandra, profeta maldita; Andrómaca, viuda de un héroe; Helena, la que fue causa o excusa de la guerra. Todas las mujeres de la familia real que queden vivas, víctimas de la crueldad de los conquistadores, pasarán a ser propiedad de los griegos.


Mientras Troya es destruida en llamas, las mujeres desesperadas serán llevadas a los barcos que las llevarán a través del Egeo para convertirse en esclavas. La tragedia no solo se encuentra en su fortuna irreversible, sino también en la resistencia que muestran ante la adversidad. Aunque el dolor sea inevitable, la búsqueda de significado siempre persiste.


Hoy, mientras nuevos imperios se levantan sobre cadáveres olvidados, esta obra resuena como una advertencia. En cada conflicto contemporáneo, las mujeres y sus hijos siguen ocupando el lugar de las troyanas: cuerpos desarraigados, voces que nadie quiere escuchar, vidas que se esfuman entre las estadísticas del horror. Las troyanas no ofrece esperanza, sino memoria. Nos obliga a mirar el reverso de la Historia y a preguntarnos qué queda cuando todo se ha perdido.


Reparto


Hécuba: Isabel Ordaz

Andrómaca: Carlota Ferrer

Helena de Troya: Mina el Hammani

Taltibio: Cristóbal Suárez

Menelao: Carlos Beluga

Casandra: María Vázquez

Corifeo: Selam Ortega

Políxena: Ana Erdozain


Adaptación: Isabel Ordaz y Carlota Ferrer

Dirección: Carlota Ferrer

Ayudante de dirección: Francesc Galcerán

Diseño de escenografía y vestuario: Carlota Ferrer

Diseño de iluminación: David Picazo

Diseño de sonido: Tagore González

Diseño de videoescena: Emilio Valenzuela

Coreografía: Ana Erdozain y Carlota Ferrer

Ayudante de escenografía: Isidoro López

Dirección de producción: Eva Paniagua

Jefe de producción: Juanfran García

Distribuye: Fran Ávila


Una producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Prodcciones Come y Calla

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