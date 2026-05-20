Isabel Ordaz, Mina El Hammani y Cristóbal Suárez protagonizan el drama clásico de Eurípides 'Las troyanas'

Las troyanas, adaptación de Carlota Ferrar e Isabel Ordaz del drama clásico de Eurípides, se representará del 24 al 28 de junio en el Teatro La Latina de Madrid (Plaza de la Cebada 2, Madrid). Carlota Ferrer dirige al elenco compuesto por ella misma, Isabel Ordaz, Mina El Hammani, Cristóbal Suárez, Carlos Beluga, María Vázquez, Selam Ortega y Ana Erdozain.



El montaje forma parte de la octava edición de la extensión en Madrid del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, tras haber pasado en 2025 por el Teatro Romano de la capital extremeña. Tras su paso por el teatro madrileño, el espectáculo inaugurará el 3 y 4 de julio el Festival de Teatro Griego Antiguo de Chipre. Las troyanas es una coproducción del Festival de Mérida y Come y Calla.

SINOPSIS

Troya ha caído. El estruendo de las armas ha cesado, pero la tragedia apenas comienza. En la orilla del desastre, entre los restos humeantes de una ciudad vencida, las mujeres troyanas capturadas y su reina, Hécuba, se lamentan de sus tribulaciones, mientras esperan los resultados de un sorteo que determinará su destino. No esperan justicia, ni redención: esperan su turno para ser entregadas como esclavas a los vencedores. Hécuba, reina sin reino; Casandra, profeta maldita; Andrómaca, viuda de un héroe; Helena, la que fue causa o excusa de la guerra. Todas las mujeres de la familia real que queden vivas, víctimas de la crueldad de los conquistadores, pasarán a ser propiedad de los griegos.

Mientras Troya es destruida en llamas, las mujeres desesperadas serán llevadas a los barcos que las llevarán a través del Egeo para convertirse en esclavas. La tragedia no solo se encuentra en su fortuna irreversible, sino también en la resistencia que muestran ante la adversidad. Aunque el dolor sea inevitable, la búsqueda de significado siempre persiste.

Hoy, mientras nuevos imperios se levantan sobre cadáveres olvidados, esta obra resuena como una advertencia. En cada conflicto contemporáneo, las mujeres y sus hijos siguen ocupando el lugar de las troyanas: cuerpos desarraigados, voces que nadie quiere escuchar, vidas que se esfuman entre las estadísticas del horror. Las troyanas no ofrece esperanza, sino memoria. Nos obliga a mirar el reverso de la Historia y a preguntarnos qué queda cuando todo se ha perdido.

Reparto

Hécuba: Isabel Ordaz Andrómaca: Carlota Ferrer Helena de Troya: Mina el Hammani Taltibio: Cristóbal Suárez Menelao: Carlos Beluga Casandra: María Vázquez Corifeo: Selam Ortega Políxena: Ana Erdozain

Adaptación: Isabel Ordaz y Carlota Ferrer Dirección: Carlota Ferrer Ayudante de dirección: Francesc Galcerán Diseño de escenografía y vestuario: Carlota Ferrer Diseño de iluminación: David Picazo Diseño de sonido: Tagore González Diseño de videoescena: Emilio Valenzuela Coreografía: Ana Erdozain y Carlota Ferrer Ayudante de escenografía: Isidoro López Dirección de producción: Eva Paniagua Jefe de producción: Juanfran García Distribuye: Fran Ávila

Una producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Prodcciones Come y Calla