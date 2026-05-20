Juan Nombela: “Saber jugar con la información durante el desarrollo de la trama es fundamental para el género negro y el thriller”

Juan Nombela (Madrid, 1975). Tras licenciarse en Derecho y cursar estudios especializados en economía y fiscalidad ha desarrollado su carrera profesional en el mundo empresarial, asesorando y ejerciendo cargos directivos. Ha alternado esas labores con su pasión por la literatura, lo que le llevó a cursar estudios en edición y trabajar en una agencia literaria. Autor de la novela “Distopía X” disponible en Amazon.



1. ¿Cómo te definirías como escritor? Siempre he sentido la necesidad de contar historias, de llegar a los demás a través de la escritura. Para mí, escribir es volver a ser un niño, es jugar, y es un acto de amor y de entrega a los demás. Soy un escritor que trabaja con una escaleta previa. Me gusta tener muy pensada la historia antes de lanzarme a redactar el primer borrador. Y creo que escribir es reescribir. Las revisiones son fundamentales para llegar al resultado final que persigo. Necesito tiempo y revisiones múltiples, lo que conlleva que mi trabajo no sea rápido, pero intento que sea certero.

2. ¿Cuál consideras tu mayor virtud? Mi mayor virtud como escritor es saber escuchar a los lectores cero y, con humildad, estar dispuesto a realizar los cambios que necesita la novela para mejorar. Sé que es un trabajo fundamental para llegar a dónde quiero. ¿Y tu defecto? Mi mayor defecto quizá sea no saber parar. Llega un momento en el que las historias deben pasar a publicación, deben dejar de ser mías. Me cuesta soltarlas, quitarme de la cabeza la idea de que, con otra revisión, el texto puede mejorar.

3. ¿Qué factor consideras más complejo a la hora de escribir una trama? La dosificación de la información. Al lector no se le pueden hacer trampas, no se le pueden ocultar datos ni información esenciales. Soy de la opinión de que deben estar las cartas sobre la mesa, pero hay que saber cuándo damos la vuelta a cada carta. Creo que saber jugar con la información durante el desarrollo de la trama es fundamental para el género negro y el thriller, que son los géneros que más trabajo. Por ejemplo, en mi obra «Distopía X», que es un thriller distópico, la dosificación de la información en las dos tramas que se entrelazan es fundamental para llegar a un final sorpresivo.

4. ¿Cuál es tu mayor miedo en el sector? Que mi novela pase desapercibida. Vivimos con un ritmo frenético. Corremos demasiado, y la industria editorial no es una excepción. Se publica mucho, quizá demasiado, y los libros no tienen el tiempo suficiente para darse a conocer.

Creo que la lectura sigue siendo un resquicio de reposo, de calma. Leer no ha cambiado, sigue siendo un ejercicio íntimo de introspección y necesita una dedicación pausada. Ese desfase, entre la producción y la absorción de productos, libros, por parte del público, hace que muchas novelas no encuentren su hueco, que pasen demasiado deprisa por la mesa de novedades de una librería. Considero esto un problema. El lector necesita tomarse su tiempo para no ser arrastrado por la riada constante de novedades.

5. Has publicado “Distopía X”, un thriller moral que combina la crudeza de un mundo primitivo y supervivencia con la trampa del sector editorial. ¿Qué mensaje has querido hacer llegar a los lectores con tal unión? Son dos distopías en un solo libro que caminan de la mano y se retroalimentan. La novela consta de dos historias, una es una distopía evidente, la de los cuatros hermanos que se ven obligados a vivir en un mundo inhóspito, en plena naturaleza, sin petróleo, luz, comunicaciones, hospitales, sin las comodidades de nuestro mundo actual y la segunda distopía es la del escritor Julio Pulido que está escribiendo la novela de estos cuatro hermanos. En realidad, aunque menos evidente, Julio está viviendo su propia distopía. Todo aquello por lo que ha luchado, su seguridad laboral y familiar, empieza a resquebrajarse y se ve fuera del mundo que creía habitar. Es una distopía igual de dura. En ambas historias, la moral pasa a un segundo plano, para sobrevivir el ser humano se replantea sus principios éticos.

No me gusta lanzar mensajes cuando escribo, pero sí espero conseguir que el lector se plantee dudas, reflexione, en este caso, sobre cómo actuaría si se viese en una situación límite como la de mis personajes, ¿haría cualquier cosa por sobrevivir, traicionaría sus principios éticos?

6. La verdadera supervivencia no es morir de hambre, sino la barrera moral que viene después: celos y traiciones. ¿Qué delgada línea separa ambos conceptos? Cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas podemos permitirnos establecer unas reglas morales de convivencia que nos ayudan a vivir en una sociedad más tranquila y justa. Pero si las necesidades más elementales no están cubiertas, los instintos más primarios salen a la superficie. Sobrevivir puede exigirnos sacar al monstruo que todos llevamos dentro domesticado. Esa es la visión de autor en «Distopía X».

7. Como autor de la novela, ¿qué factores vitales debe haber en una trama de suspense? Debe de haber una incertidumbre que el autor debe tener bajo control, una buena dosificación de la información, tensión narrativa, jugar con las expectativas que vas provocando en el lector, y que el escenario que rodea a los personajes sea el adecuado, que asfixie, relaje, provoque esperanza o miedo, según lo necesite el texto en cada momento.

8. ¿Cómo eres capaz de “cobrar vida" a los personajes? Los personajes son fundamentales en cualquier novela. Son la esencia, y para ser reales deben tener un objetivo claro: saber qué quieren y qué no quieren, en qué no cederán, qué están dispuestos a sacrificar para conseguir su objetivo; deben tener miedos y dudas, sentimientos de culpa. Deben saber qué aman y qué odian y qué les motiva a seguir luchando.

Y deben transformarse a lo largo de la novela según las cosas que les van sucediendo y los retos a los que se van enfrentando. El arco dramático que provoca que no sean iguales al principio y al final del texto.

9. ¿Qué emoción has pretendido despertar en el lector? Creo que durante el desarrollo de ambas historias prima la emoción de la incertidumbre, las sorpresas son constantes, pero al cerrar el libro, el lector se queda con una emoción de esperanza. Hasta en las condiciones más adversas hay segundas oportunidades.

10. ¿Crees que lo has conseguido? Por los comentarios de lectores y las reseñas positivas que está cosechando la novela, creo que sí.