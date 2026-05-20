project44 registra un nuevo crecimiento del 34 % en los ARR, impulsado por el auge de los agentes de IA y la expansión del Intelligent TMS

Los nuevos ingresos recurrentes anuales (ARR) de los transportistas se disparan un 52 % interanual, a medida que los líderes de logística empresarial refuerzan su compromiso con la plataforma de inteligencia para la toma de decisiones project44, la plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de la cadena de suministro moderna, ha anunciado hoy los resultados del primer trimestre del año fiscal 2027: un crecimiento interanual del 34 % en los nuevos ARR, alcanzando el 109 % del objetivo previsto. Los contratos plurianuales impulsaron el 67 % de los nuevos ARR, lo que refleja el impulso continuado de los compromisos a largo plazo de los clientes.

Los nuevos ARR de los transportistas crecieron un 52 % interanual, lo que lo convierte en el segmento de más rápido crecimiento del negocio, y los ingresos recurrentes netos (NRR) de los transportistas mejoraron aproximadamente 300 puntos básicos respecto al trimestre anterior, una de las mayores mejoras de retención en un solo trimestre en la historia de la empresa. La mejora sostenida del NRR y el rendimiento superior al previsto en los planes consecutivos son indicadores de que los clientes están integrando project44 cada vez más en sus operaciones.

El trimestre se caracterizó por la implantación de la IA a gran escala. project44 lanzó una cartera de agentes de IA destinados a abordar las tareas más importantes a las que se enfrentan los equipos de operaciones de los transportistas: contratación de transporte, gestión de excepciones, reserva de franjas horarias, gestión de incidencias, operaciones de red e integración de transportistas. Autopilot, implementado en el primer trimestre, ofrece a los clientes un control directo sobre cómo y cuándo operan esos agentes, sin necesidad de recursos de ingeniería ni servicios profesionales. La adquisición de LunaPath.ai añade la mejor coordinación de su clase en flujos de trabajo complejos y de varias etapas. En conjunto, estos hitos marcan un paso significativo en la evolución de project44 hacia un sistema operativo de cadena de suministro basado en agentes. Los resultados ya son cuantificables: una reducción del 4 % en los gastos de transporte, una reducción del 70 % en la coordinación manual, ciclos de abastecimiento hasta un 75 % más rápidos y una reducción de hasta el 40 % en los costes asociados a las interrupciones.

"Lideramos con la IA, no como una función, sino como el modelo operativo", afirmó Jett McCandless, fundador y director ejecutivo de project44. "La base sobre la que se asientan nuestros agentes no tiene parangón: es el gráfico de datos logísticos en tiempo real más grande y preciso del mundo, creado a lo largo de una década. Nuestros agentes ya operan en las mayores cadenas de suministro del mundo, lo que reduce los gastos de transporte y elimina la necesidad de coordinación manual a gran escala. No estamos trabajando para desarrollar Autopilot. Lo estamos implementando".

Cartera de agentes de IA: diseñada para las tareas más importantes de la cadena de suministro

La cartera de agentes de IA de project44 está diseñada para abordar las tareas más importantes a las que se enfrentan los equipos de operaciones de los transportistas, cubriendo todos los puntos clave en los que el esfuerzo manual merma la capacidad, retrasa las decisiones o reduce los márgenes. Cada agente se centra en una tarea específica de gran impacto y actúa de forma autónoma dentro de los parámetros que define el cliente.

Agente de gestión de excepciones: detecta y resuelve excepciones en los envíos en todos los modos de transporte, incluyendo recogidas perdidas, fallos en la entrega y desviaciones de ruta, lo que reduce el tiempo de espera y los costes derivados de los problemas no resueltos antes de que se agraven.

detecta y resuelve excepciones en los envíos en todos los modos de transporte, incluyendo recogidas perdidas, fallos en la entrega y desviaciones de ruta, lo que reduce el tiempo de espera y los costes derivados de los problemas no resueltos antes de que se agraven. Agente de reserva de franjas horarias: gestiona automáticamente las franjas horarias de entrada y salida, lo que reduce los problemas de programación, mejora la utilización de los muelles y agiliza la recepción de inventario para reducir los costes de almacenamiento.

gestiona automáticamente las franjas horarias de entrada y salida, lo que reduce los problemas de programación, mejora la utilización de los muelles y agiliza la recepción de inventario para reducir los costes de almacenamiento. Agente de operaciones de red: supervisa de forma continua la conectividad de los transportistas, la precisión de la identificación de los equipos y el cumplimiento de los hitos en toda la red, resolviendo automáticamente las lagunas de datos para mantener una visibilidad precisa y reducir el esfuerzo manual que supone la gestión de la red.

supervisa de forma continua la conectividad de los transportistas, la precisión de la identificación de los equipos y el cumplimiento de los hitos en toda la red, resolviendo automáticamente las lagunas de datos para mantener una visibilidad precisa y reducir el esfuerzo manual que supone la gestión de la red. Agente de contratación de transporte: compara continuamente las tarifas contratadas con las condiciones del mercado en tiempo real, automatiza la selección de transportistas e integra las tarifas negociadas directamente en la ejecución, reduciendo el gasto en transporte y eliminando los ciclos de licitación manuales.

compara continuamente las tarifas contratadas con las condiciones del mercado en tiempo real, automatiza la selección de transportistas e integra las tarifas negociadas directamente en la ejecución, reduciendo el gasto en transporte y eliminando los ciclos de licitación manuales. Agente de gestión de incidencias: analiza los eventos globales en tiempo real y evalúa su impacto en la red del transportista, iniciando acciones de respuesta coordinadas antes de que las excepciones se agraven y protegiendo los ingresos y el cumplimiento de los plazos.

analiza los eventos globales en tiempo real y evalúa su impacto en la red del transportista, iniciando acciones de respuesta coordinadas antes de que las excepciones se agraven y protegiendo los ingresos y el cumplimiento de los plazos. Agente de incorporación de transportistas: acelera la incorporación de transportistas mediante una interacción proactiva con ellos y un soporte de atención al cliente 24/7, reduciendo el tiempo de activación y el esfuerzo manual necesario para ampliar y mantener la red de transportistas a gran escala. Desde su implementación, las interacciones impulsadas por los agentes se han multiplicado por 60. Hasta la fecha, los agentes han completado millones de comunicaciones automatizadas con los transportistas, lo que ha supuesto una mejora de la calidad de los datos de los transportistas hasta en un 30 % y reducido el tiempo dedicado a problemas de calidad de datos en un 75 %.

Autopilot permite a los clientes controlar la ejecución de la IA

En el primer trimestre del año fiscal 2027, project44 también implementó Autopilot, una plataforma sin código que permite a los equipos de la cadena de suministro controlar los resultados impulsados por la IA. Los equipos parten de plantillas prediseñadas basadas en los más de diez años de experiencia de project44 en el ámbito de la cadena de suministro y configuran los flujos de trabajo por transportista, ruta y tipo de envío sin necesidad de recursos de ingeniería ni servicios profesionales. Autopilot permite a las organizaciones reducir los costes de transporte, subsanar las lagunas en los datos de los transportistas, optimizar los niveles de inventario y acelerar el flujo de caja. Los equipos establecen las condiciones y los agentes las ejecutan, quedando cada acción registrada y sujeta a auditoría en el Centro de Colaboración.

La plataforma de inteligencia para la toma de decisiones estrena una nueva experiencia de usuario basada en la IA

En el primer trimestre, project44 lanzó una experiencia de plataforma rediseñada centrada en una mayor rapidez en la comprensión de la situación y en acciones impulsadas por IA. La nueva página de resumen pone en primer plano las alertas de incidencias impulsadas por IA y la información sobre los envíos, lo que reduce el tiempo necesario para detectar y responder a los problemas en toda la red. Un globo terráqueo interactivo con superposiciones en tiempo real, que incluyen información meteorológica en directo, el estado de los puertos y el tráfico, ofrece a los clientes una visión más completa de su red de un solo vistazo. En conjunto, estas actualizaciones reflejan el compromiso de project44 de hacer que la inteligencia no solo esté disponible, sino que se pueda poner en práctica de inmediato desde el momento en que el usuario accede a la plataforma.

La adquisición de LunaPath acelera la coordinación de agentes

El 9 de abril, project44 anunció la adquisición de LunaPath.ai, una empresa de agentes de IA especializada en la coordinación táctica de flujos de trabajo empresariales complejos. La tecnología de LunaPath amplía la capacidad de project44 para implementar, coordinar y secuenciar agentes en operaciones de la cadena de suministro de varias etapas, acelerando el camino hacia una gestión logística totalmente autónoma.

Intelligent TMS continúa su rápido crecimiento

Intelligent TMS siguió siendo el producto de mayor crecimiento de project44, con más de 160 clientes que ya lo han implementado y más de 35 millones de dólares en ARR. A diferencia de las plataformas tradicionales, basadas en arquitecturas rígidas y específicas para cada modo de transporte, Intelligent TMS es una solución nativa de IA y modular, que funciona como un TMS independiente o como una capa de inteligencia y ejecución sobre la infraestructura existente. El "Freight Procurement Agent" se integra directamente en los flujos de trabajo de gestión del transporte, comparando continuamente las tarifas y automatizando la selección de transportistas, mientras que una guía de rutas con capacidad de autorreparación se ajusta automáticamente cuando se rechazan ofertas o cambian las condiciones del mercado. Los clientes han informado de una reducción del 4 % en los costes de transporte, un aumento del 17 % en la puntualidad, un ahorro de más del 60 % en el tiempo dedicado a la solicitud de presupuestos a los transportistas y una mejora del 22 % en la precisión de la facturación y la documentación.

decision44: NPS 78 en Chicago. NPS 85 en Ámsterdam

decision44, el evento insignia de project44 para los clientes y el sector, atrajo a cientos de ejecutivos de la cadena de suministro en dos escenarios globales en abril: Chicago, los días 8 y 9 de abril, y Ámsterdam, los días 15 y 16 de abril. Los eventos obtuvieron puntuaciones Net Promoter Score de 78 en Chicago y 85 en Ámsterdam, lo que refleja la gran acogida por parte de los asistentes de la orientación de la plataforma y la calidad del contenido ofrecido en las ponencias, las charlas informales y las demostraciones de productos.

Opiniones de clientes y socios

"En el primer mes de la prueba piloto del agente de IA de project44, observamos mejoras cuantificables en la visibilidad de toda nuestra red de transportistas. El agente identifica de forma proactiva los datos que faltan o que son incorrectos y colabora directamente con nuestros transportistas para resolverlos las 24 horas del día, en su propio idioma. Ha sido una forma sencilla de lograr mejoras significativas en la calidad de los datos". — Ian Barber, director de Transporte Global de BAT.

"Las capacidades de IA de project44 nos permiten adelantarnos a los constantes cambios que conlleva la gestión de una base global de transportistas. Las conexiones cambian, las configuraciones de los transportistas evolucionan y mantener todo sincronizado a gran escala solía suponer un gran esfuerzo. Su característica distintiva es lo configurable que es la plataforma. Hemos podido adaptarla a la forma en que nuestro equipo opera realmente, de modo que el trabajo adecuado llega a las personas adecuadas sin intervención manual. Nos ha permitido expandirnos con confianza en APAC e incorporar a transportistas con menos conocimientos técnicos, sin añadir complejidad operativa". — Joshua Moss, director del Centro de Excelencia de la Cadena de Suministro Global de Eastman Chemical.

"Creamos LunaPath para automatizar el trabajo operativo que ralentiza a los equipos de logística. El gráfico de datos logísticos en tiempo real de project44 proporciona a nuestros agentes el contexto que les faltaba. Juntos, hacemos posible una IA que no solo recomienda qué hacer, sino que entiende cuándo y cómo hacerlo". — Abhishek Porwal, fundador de LunaPath.

"Como líderes mundiales en bebidas espirituosas de alta gama, con marcas como Absolut, Jameson y Beefeater London, nuestra red es amplia y compleja. Con una gran cantidad de datos a nuestro alcance en Movement, project44 promete simplificar la forma en que accedemos y utilizamos esta información, lo que nos permite tomar decisiones rápidas e inteligentes en todas nuestras rutas globales. Esta solución va a revolucionar nuestra capacidad para convertir los datos en información útil, mejorando la eficiencia y la eficacia de nuestras operaciones". — Stewart Petrie, director de Excelencia en Transporte Global, Pernod Ricard.

Acerca de project44

project44 es la plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de la cadena de suministro moderna. Su IA basada en el contexto transforma la gestión logística fragmentada en inteligencia unificada, aportando certeza a las operaciones de la cadena de suministro global. Con soluciones inteligentes de gestión del transporte, visibilidad integral de la cadena logística, gestión de patios logísticos y soluciones de última milla, project44 conecta más de 1500 millones de envíos al año para más de 1000 marcas líderes de los sectores de fabricación, automoción, comercio minorista, ciencias de la vida, alimentación y bebidas, gran consumo, y petróleo, química y gas. Para obtener más información, visitar project44.com.

