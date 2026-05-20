project44 registra un nuevo crecimiento del 34 % en los ARR, impulsado por el auge de los agentes de IA y la expansión del Intelligent TMS
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Los nuevos ingresos recurrentes anuales (ARR) de los transportistas se disparan un 52 % interanual, a medida que los líderes de logística empresarial refuerzan su compromiso con la plataforma de inteligencia para la toma de decisiones
project44, la plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de la cadena de suministro moderna, ha anunciado hoy los resultados del primer trimestre del año fiscal 2027: un crecimiento interanual del 34 % en los nuevos ARR, alcanzando el 109 % del objetivo previsto. Los contratos plurianuales impulsaron el 67 % de los nuevos ARR, lo que refleja el impulso continuado de los compromisos a largo plazo de los clientes.
Los nuevos ARR de los transportistas crecieron un 52 % interanual, lo que lo convierte en el segmento de más rápido crecimiento del negocio, y los ingresos recurrentes netos (NRR) de los transportistas mejoraron aproximadamente 300 puntos básicos respecto al trimestre anterior, una de las mayores mejoras de retención en un solo trimestre en la historia de la empresa. La mejora sostenida del NRR y el rendimiento superior al previsto en los planes consecutivos son indicadores de que los clientes están integrando project44 cada vez más en sus operaciones.
El trimestre se caracterizó por la implantación de la IA a gran escala. project44 lanzó una cartera de agentes de IA destinados a abordar las tareas más importantes a las que se enfrentan los equipos de operaciones de los transportistas: contratación de transporte, gestión de excepciones, reserva de franjas horarias, gestión de incidencias, operaciones de red e integración de transportistas. Autopilot, implementado en el primer trimestre, ofrece a los clientes un control directo sobre cómo y cuándo operan esos agentes, sin necesidad de recursos de ingeniería ni servicios profesionales. La adquisición de LunaPath.ai añade la mejor coordinación de su clase en flujos de trabajo complejos y de varias etapas. En conjunto, estos hitos marcan un paso significativo en la evolución de project44 hacia un sistema operativo de cadena de suministro basado en agentes. Los resultados ya son cuantificables: una reducción del 4 % en los gastos de transporte, una reducción del 70 % en la coordinación manual, ciclos de abastecimiento hasta un 75 % más rápidos y una reducción de hasta el 40 % en los costes asociados a las interrupciones.
"Lideramos con la IA, no como una función, sino como el modelo operativo", afirmó Jett McCandless, fundador y director ejecutivo de project44. "La base sobre la que se asientan nuestros agentes no tiene parangón: es el gráfico de datos logísticos en tiempo real más grande y preciso del mundo, creado a lo largo de una década. Nuestros agentes ya operan en las mayores cadenas de suministro del mundo, lo que reduce los gastos de transporte y elimina la necesidad de coordinación manual a gran escala. No estamos trabajando para desarrollar Autopilot. Lo estamos implementando".
Cartera de agentes de IA: diseñada para las tareas más importantes de la cadena de suministro
Desde su implementación, las interacciones impulsadas por los agentes se han multiplicado por 60. Hasta la fecha, los agentes han completado millones de comunicaciones automatizadas con los transportistas, lo que ha supuesto una mejora de la calidad de los datos de los transportistas hasta en un 30 % y reducido el tiempo dedicado a problemas de calidad de datos en un 75 %.
Autopilot permite a los clientes controlar la ejecución de la IA
La plataforma de inteligencia para la toma de decisiones estrena una nueva experiencia de usuario basada en la IA
La adquisición de LunaPath acelera la coordinación de agentes
Intelligent TMS continúa su rápido crecimiento
decision44: NPS 78 en Chicago. NPS 85 en Ámsterdam
Opiniones de clientes y socios
"Las capacidades de IA de project44 nos permiten adelantarnos a los constantes cambios que conlleva la gestión de una base global de transportistas. Las conexiones cambian, las configuraciones de los transportistas evolucionan y mantener todo sincronizado a gran escala solía suponer un gran esfuerzo. Su característica distintiva es lo configurable que es la plataforma. Hemos podido adaptarla a la forma en que nuestro equipo opera realmente, de modo que el trabajo adecuado llega a las personas adecuadas sin intervención manual. Nos ha permitido expandirnos con confianza en APAC e incorporar a transportistas con menos conocimientos técnicos, sin añadir complejidad operativa". — Joshua Moss, director del Centro de Excelencia de la Cadena de Suministro Global de Eastman Chemical.
"Creamos LunaPath para automatizar el trabajo operativo que ralentiza a los equipos de logística. El gráfico de datos logísticos en tiempo real de project44 proporciona a nuestros agentes el contexto que les faltaba. Juntos, hacemos posible una IA que no solo recomienda qué hacer, sino que entiende cuándo y cómo hacerlo". — Abhishek Porwal, fundador de LunaPath.
"Como líderes mundiales en bebidas espirituosas de alta gama, con marcas como Absolut, Jameson y Beefeater London, nuestra red es amplia y compleja. Con una gran cantidad de datos a nuestro alcance en Movement, project44 promete simplificar la forma en que accedemos y utilizamos esta información, lo que nos permite tomar decisiones rápidas e inteligentes en todas nuestras rutas globales. Esta solución va a revolucionar nuestra capacidad para convertir los datos en información útil, mejorando la eficiencia y la eficacia de nuestras operaciones". — Stewart Petrie, director de Excelencia en Transporte Global, Pernod Ricard.
Acerca de project44
Esta colaboración con Karbon-X aporta sostenibilidad medible y abre una vía para que el rendimiento de infraestructuras reales sea reconocido en los mercados ambientales globales, que es donde pertenece".
Los nuevos ARR de los transportistas crecieron un 52 % interanual, lo que lo convierte en el segmento de más rápido crecimiento del negocio, y los ingresos recurrentes netos (NRR) de los transportistas mejoraron aproximadamente 300 puntos básicos respecto al trimestre anterior, una de las mayores mejoras de retención en un solo trimestre en la historia de la empresa.
En este contexto, SPI Tecnologías pone el foco en la importancia del backup online como herramienta esencial para proteger la información empresarial frente a fallos, errores humanos o ciberataques A medida que avanza el año y las empresas se aproximan a los meses de verano, se produce un incremento de factores que pueden afectar a la seguridad de la información.