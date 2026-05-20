Plataforma Andaluza de Economía Social
|El día 26 de mayo, tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el Encuentro (Workshop 1)
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El día 26 de mayo, tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el Encuentro (Workshop 1) organizado por la Plataforma Andaluza de Economía Social (PAES), la cual está presidida por D. José Vallés Ferrer.
Dicha plataforma se identifica dentro del nomenclátor de la investigación, cuya operativa real es una asociación científica. En la Unión Europea el término de economía social puede recibir también el nombre de economía solidaria o de economía social y solidaria (ESS).
En este acto, cuatro grupos (dos de investigación y dos de trabajo) expondrán sus proyectos y también se llevará a cabo la presentación del libro de Pedro Martín Ruiz, “Extremadura y Andalucía: Economía y Sociedad (2020-2025)” Pigmalión 2025, a cargo de D.José Vallés Ferrer.
El Encuentro (Workshop 1) de la Plataforma Andaluza de Economía Social se celebrará el martes 26 de mayo a las 18:30 en la Casa de la Provincia (Diputación de Sevilla), Plaza del Triunfo 1, Sevilla.
El cartel de dicho acto es el siguiente:
El día 26 de mayo, tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el Encuentro (Workshop 1) organizado por la Plataforma Andaluza de Economía Social (PAES), la cual está presidida por D. José Vallés Ferrer. Dicha plataforma se identifica dentro del nomenclátor de la investigación, cuya operativa real es una asociación científica.
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