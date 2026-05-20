​Diplomacia del petróleo

El 20 de mayo de 1938, hacen casi nueve décadas, el delegado norteamericano ante la Conferencia para la Paz del Chaco Spruille Braden, anticipa desde Buenos Aires al Departamento de Estado que “el 24 de mayo llegarán los exministros de Relaciones Exteriores beligerantes y serán recibidos por el Presidente de la República Argentina, quien les expresará su deseo de que se llegue a un acuerdo pronto”(1).

“El 25 de mayo por la tarde, los telegramas de los presidentes de las naciones mediadoras a los presidentes de Bolivia y Paraguay deberán ser enviados para que aparezcan en los periódicos de la mañana siguiente” agrega.

“La Conferencia, en la mañana del 26 de mayo, recibirá a los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Paraguay en sesión plenaria. El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina intervendrá primero, seguido por los presidentes de cada delegación neutral. El tema de las intervenciones será la solidaridad de los mediadores” sigue informando Braden a Cordell Hull.

“El 26 de mayo se invitará por separado a las delegaciones de los antiguos países beligerantes, a las que se les entregará la fórmula de la Conferencia para la solución del conflicto, junto con memorandos que justifiquen nuestra propuesta”, que obviamente, debía responder a los intereses representados por este personero de empresas mineras y petroleras en Sudamérica.

Faltaban menos de siete semanas para que se suscriba el tratado final de límites entre Paraguay y Bolivia, epílogo que resultaba dificultoso debido al avance paraguayo de los últimos meses de la guerra sobre la zona petrolífera.

El Secretario de Estado informa a Braden ese mismo día que “el Presidente (Franklin Delano Roosevelt) telegrafiará a los Presidentes de Bolivia y Paraguay en el momento oportuno. Por favor, informe al Departamento lo antes posible cuándo deben enviarse estos últimos mensajes”(2).

Era la etapa final de unas negociaciones donde lo único que importaba era dejar fuera de las fronteras paraguayas la zona petrolífera ocupada por su ejército a un alto costo en sacrificio y vidas. Braden había explotado hábilmente los recelos políticos entre Cecilio Báez y Gerónimo Zubizarreta, y asistido por otro delegado paraguayo, Efraim Cardozo, había logrado instrumentar para sus fines a un sector claudicante con el presidente de su delegación.

El 8 de julio de 1938, Spruille Braden consignó en su telegrama al departamento de estado el trazado con escuadra y cartabón a través del cual obligaba al ejército paraguayo a desocupar la zona petrolífera en su poder (3).

En sus memorias Braden se vanaglorió no solamente de los sobornos, provocaciones e intrigas con los que logró su propósito, también de haber “despedido” al presidente negociador paraguayo, y de haber engañado a la prensa y el público en esa oportunidad en Buenos Aires.

Probablemente estos fáciles éxitos, alentaron nuevas incursiones en el mismo Puerto sudamericano en la década siguiente, aunque con diferentes resultados. LAW ----------------------

ESTE ARTÍCULO CITA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO: (1) https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1938v05/d108 (2) https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1938v05/d109 (3) https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1938v05/d149