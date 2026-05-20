Cuando romantizar involuciona…

Siempre he pensado que no existe “la mujer”: hay una mujer (una-a-una) porque así como no se debe etiquetar la diversidad patológica sino comprenderla e integrarla, es decir no romantizarla (ello, a fin de dejar de ocuparse de ésta solo en la superficie de la “tolerancia”), las mujeres, cada una de nosotras, no debemos caer en la romantización extrema de unificarnos en el género al solo efecto de tapar la falta que compartimos con el resto de los humanos del planeta. Bregar por más derechos no nos exime de mirarnos al espejo con detenimiento. Y cada una lleva lo suyo consigo. ¿Qué estamos haciendo para ayudar al otro o a la otra, sin quedarnos en una revivificación colectica de la Otra, que no admite ninguna otra (en singular y en minúsculas). De momento la muerte es el fin de la vida, aunque algunos estén comenzando a estudiarla como una “enfermedad” sujeta a cura… Esta suerte de marca, que sustenta la cultura y la civilización, nada identificada con la inmortalidad por cierto, la tenemos también las mujeres. Por lo cual aquello de “qué quieren las mujeres” no debería repetirse hoy a la inversa. Nuestra mirada no es la única posición subjetiva coherente. Por el contrario, suplementa, de ahí que los hombres, cada uno, elija deconstruirse (o no…). Somos diferentes, profesamos distintas profesiones y creencias o descreencias, no escribimos ni esculpimos o pintamos igual. Ni siquiera cuidamos del mismo modo a los nuestros y al medio ambiente. Lo que no empece el esfuerzo de haber estado construyendo un nuevo logos, nuestro logos: sospechamos del monopolio metafórico y de los discursos hegemónicos; rechazamos ser vistas como meros seres reproductivos, aunque respetamos a quienes encuentran su sentido de vida en tener hijos y bisnietos, pintando sus hogares a su ancestral y supérstite modo; lideramos grupos utilizando diversas herramientas; enseñamos, amamos y aprendemos. Los únicos objetos para la mayoría de nosotras son las cosas y bregamos por que los animales sean tratados como seres no humanos sintientes y no como mascotas que evitan la soledad distrayéndonos. Pensar lo femenino, pues, desde una suerte de superación (la conocida “Aufhebung” hegeliana da hoy pocos ejemplos, en tanto el mundo se debate en sus eternas contradicciones, grietas y paradojas) mirar y declarar el género – digo- solo desde una avanzada, a mi juicio, constituye insistir en el pasado del que pretendemos liberarnos o nos consideramos ya libres (cada país tiene sus problemas, su impronta). Emily Dickinson inauguró la ambigüedad y el silencio en su lírica anticipándose mediante sus imágenes y sintaxis a toda una época; Alejandra Pizarnik le recitó a la muerte con extrema habilidad poética, aunque su deseo se había ido transformando en goce y Margarita Duras fue la escritora y guionista de su propia historia mediante un lenguaje ralentizado en cada palabra que enseñó a sus lectores a disfrutar de su particular erotismo. Y solo menciono a algunas mujeres de la literatura. Ejemplifico con talentosas, es cierto. ¿Pero dónde posee sus raíces el talento sino en la dificultad? No estoy justificando los tremendos palos en la rueda que nos legó la historia. Yendo más lejos, recién se está comenzando a reconocer a Diotima, la filósofa griega que le enseñó a Sócrates acerca del amor. Sin embargo, últimamente acostumbrados a etiquetar y resumirlo todo, nos alegramos sobremanera frente a noticias como que candidatas femeninas son nominadas para desempeñarse en puestos políticos, judiciales, diplomáticos. ¿Por el hecho de ser mujeres serán mejores gobernantes, dictarán sentencias justas; pondrán límites en negociaciones diplomáticas inconducentes; verán el mundo con mirada sagaz y compasiva? Dependerá de la personalidad, formación e ideología de cada una. Avanzar en el género, pues, no debería entenderse como “superación”. La superación como operación filosófica en sí misma, jamás fue diseñada por Hegel de forma retroactiva en tanto ya están señalizadas las dos premisas anteriores. Hubo otros pensadores dedicados a las lecturas “après- coup”, no lineales ni lógicas (Lacan). Para Hegel la superación implica resolución, no vuelta atrás porque en la segunda etapa se conserva algún elemento salvable. Sin embargo, ni aun así, el planeta logró modificar la naturaleza humana, en términos históricos, y continúa con sus memes al infinito. Si, en cambio, tuviéramos la fortaleza interna de vernos una-a-una con el mismo rigor con que nos hemos estado independizando de liderazgos patriarcales, tal vez llegaría el momento en que la designación de otra mujer en el poder o premiaciones en el arte nos harían sentir que estamos construyendo nuevos mundos posibles. De verdad. El género no admite en este siglo bromas lingüísticas, es real, lo que desde luego, no nos exime a las mujeres del deber ser ni tampoco de tener sumo cuidado en volcar nuestra singularidad, extremadamente rescatable (en lo bueno y en lo pésimo) de cada una en lo colectivo: anular “las mujeres”, una-a-una, para llevarlas(nos) a la distancia de un aunque renovado abstracto involuciona. En efecto, ello podría traer análogos sinsabores a los que nos viene habituando la historia antropocéntrica: tapa, repite, deja de ver. Romantizar no es recrear. Involuciona. Solo los escritores exageramos pero cuando escribimos ficción…