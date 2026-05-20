No te dejes destruir

Funciona como un sunami de intensidad suma; pero es silencioso, lento, sin ruido, pero con mucha fanfarronería, a la chita callando, con toda la ocultación del mundo para causar el máximo daño posible. Es el destructor.

En España ya le queda poco por destruir, no necesita otros 8 años, si no es para sentarse sobre las ruinas del Estado y de la sociedad.

Conocemos todo sobre el gran interés “y otros medios” que puso, en su momento, para lograr la presidencia de la Internacional Socialista (IS). Lo consiguió rápidamente y también rápidamente ha destruido todo en ella para refundar, con los despojos, una cuadrilla de narcojefes, tiranos a su estilo, anti-demócratas escondidos tras urnas camufladas, aprendices de putinismo y demás socialismos estilo comunista y nazi; ex-socialistas anexos al sanchismo. Todos ellos acudieron raudos a Barcelona, convocados al funeral de la IS que Sánchez ceremonió, y de ese modo quedó instituido el progresismo sanchista para-socialista, en sustitución de la IS.

Sus principios, sus ideales y su funcionalidad están muy claros. Su base es la ideología progre porque lleva dentro las semillas de su propia destrucción, según Steven Pinker. Nada de libertad, ya que “sólo la libertad puede hacer segura la seguridad”, como bien dice Karl Popper. El poder por el poder, pues, como nos dejó dicho Pitágoras, “el poder y la pobreza son vecinos que se ignoran”.

Ignorar el bien y el mal, puesto que es lo que más perturba la vida humana como nos dijo anteayer Cicerón; que además añadía: “la necedad es la madre de todos los males”; algo que los españoles lo padecemos de memoria hoy en día. Y si la realidad no se acomoda a la teoría, hay que prescindir de la realidad. Por lo mismo Sánchez lo impone a sus colegas; del mismo modo que los españoles tenemos clarísimo: si todos perteneciésemos al sanchismo, no habría paro, todos seríamos o empleados suyos o subvencionados con paguitas. El país duraría 3 semanas. Menos mal que cada día hay menos sanchistas en España, como muestran las elecciones autonómicas.

Todo lo dicho es lo deseado y predicado por el sanchismo. La razón para ello Perico la sacó, nada menos que, de Brias de Priene: “Desear lo imposible es una enfermedad mental”. Es lo suyo. “La inteligencia de los falsos sabios, aunque muy fina para las cosas superficiales, vanas y tontas, palidece ante la verdadera luz”, también lo dijo Brias de Priene, que fue uno de los siete sabios de Grecia; si era sabio que sigue vigente después de tres milenios.

Dadas mis pobres luces, en cierto momento copié, no sé de quién, estas NORMAS DE CONDUCTA: "Si no quieres confundirte con los baduleques, los inútiles y los cabezas huecas, aplica a la obra este precepto: al momento oportuno, la precaución; a la conducta, la nobleza; al trabajo, el orden; al temor, la piedad; a la riqueza, la generosidad; al discurso, la persuasión; al silencio, la expresión favorable; a la sentencia, la justicia; a la audacia, la precaución; a la acción, la eficacia; a la gloria, la humildad; a la autoridad necesaria, la amable inflexibilidad y a tu naturaleza, el buen juicio mental". Y entonces viene Epicteto y nos dice: "Todos los asuntos tienen dos asas; por una son manejables, por la otra son deleznables"; esta segunda es la que agarra Sánchez.

Yo no sé aconsejar, pero el Papa León XIV sí que sabe: "Necesitamos gobernantes capaces de pensar con rigor, dialogar con apertura y actuar con rectitud". "Es necesario que los legisladores trabajen con honestidad y transparencia teniendo en cuenta el bien común". "Donde no hay conciencia ni responsabilidad humana, no puede haber verdadera comunidad". "La verdad tiene una dimensión que orienta al servicio de la justicia y de la dignidad de todo ser humano, especialmente de los más vulnerables" (Papa León XIV) Tengo la impresión de que está hablando directamente para Sánchez.

Parece mentira, pero hasta el tal Nixon, aquel lamentable presidente de EEUU, hablaba a Sánchez desde su propia experiencia: "Si doscientos errores no hacen un acierto, prueba con trescientos".

Mi reflexión final me la inspira Helen Keller que escribió algo que yo parafraseo: Hemos tenido tanto contacto con los males del sanchismo, que muchos hemos aprendido, por contraste, a valorar muchísimo la belleza del bien, de la verdad, del amor y de la bondad.

La insumisión civil activa es la única solución viable y eficaz ante la corrupción del sistema anti-democrático instalado por el sanchismo ciego y poderoso.