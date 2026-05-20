Anna Alós: “Premiamos lo absurdo, la horterada, la desinformación, la estupidez, premiamos la necedad”

Anna Alós, periodista, acaba de presentar su último libro, “Lo que nunca conté”, en el que habla de una serie de personas conocidas: artistas, cantantes, diseñadoras, políticos, modelos, empresarios, deportistas, nacionales e internacionales. Libro ameno, divertido, ocurrente, claro, conciso, con nombres y apellidos. Un fiel reflejo de sus 22 años de crónica social publicada en el diario El Mundo en su edición de Catalunya.

Anna también se adentra en sus tiempos como colaboradora de El Magazine de La Vanguardia, o como cuando fue directora de Casa Viva, o editora y directora de ASK!?, una revista que creó publicando guías de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

En “Lo que nunca conté” encontramos escenarios vividos por Anna en diversos fueran eventos públicos, disecciona, habla, pregunta y ahora, pasados los años, lo cuenta en un libro muy personal, en el que resume las crónicas y las vivencias periodísticas de muchos años. Barcelona, ciudad donde nació, ocupa mucho espacio, a favor y en contra. Tan interesante que pueden ya empezar a leer esta conversación con Anna.



“Lo que nunca conté”, es el libro que acaba de publicar y en donde queda patente su personalidad. Me hace mucha ilusión que me diga esto, cuando empecé a escribirlo me dejé ir, sin pensar, tenía claro que era muy libre para escribir y me daba igual quién iba a leerlo. A veces escribes y piensas !ostras¡ si esto lo lee aquel o aquella, y esta vez que lo lea quién le de la real gana, creo que ha salido bastante correcto.

¿Cómo le vino la idea de escribirlo? Mi madre me decía siempre, ¿cómo llegas a tantas cosas?, y le contestaba: “trabajo como una persona normal y corriente, lo que sucede que al ser autónoma parece que haga más cosas”, al ser autónomo no puedes parar, Cruyff decía: “si el contrario tiene la pelota, tú no la tienes”, esto es lo mismo, si tú no trabajas otro se cuela. Un día pensé que había hecho muchas cosas, miré mi currículum, pensé en ver qué puedo recordar de aquellos años de periodista y así me puse a escribir.

¿Sin esquema? He tirado de mi memoria, no tenía nada anotado, me he dejado tantas cosas que habrá un segundo libro sobre este tema.

¿Tampoco lo que había publicado lo tenía guardado en su biblioteca? Llamé al diario preguntando si podía tirar de hemeroteca para ver mis crónicas y fue imposible, me he dado cuenta de que tengo una memoria prodigiosa, ahora tengo una lista de cosas que no he contado que las voy apuntando.

¿Ha seleccionado los temas? Soy mucho más anárquica que todo eso, dicen que hay dos tipos de escritores, el de brújula y el de mapa, yo soy de brújula, sigo mi instinto, llegó un momento que vi que ya tenía 370 páginas, no puedo hacer un libro de una crónica de crónicas de mil páginas por respeto al lector, en mi libro hay historia de Barcelona, estuve en El Mundo 22 años, pero antes había escrito en La Vanguardia, había dirigido Casa Viva, ya llevaba carrerón.

Anna Alós con el cantante Víctor Manuel

¿Cómo han reaccionado las personas que ya han leído el libro? La gente pregunta si todo esto es cierto, se han sorprendido mucho de que haya estado con Goldie Hawn, fue en Ibiza, allí pasa todo y nadie le da importancia, me he ido de copas con Tommy Lee, y también con la Gregoraci, la mujer de Flavio Briatore. La gente se troncha de risa en dos anécdotas que explico: la de Flavio Briatore y la del solomillo, en la boda de Álex Estil-les y Xavi Lanau, una persona dejó un solomillo en el frigorífico del hotel donde se celebraba la fiesta de la boda para recogerlo a la salida de la misma y se armó un buen lío que explico.

La de Flavio ocurrió cuando usted estaba atrapada por un tacón de su zapato y se agarró a él, ¿qué pensó? Creyó que era una perturbada, él iba rodeado de guardaespaldas y con su jefe de prensa y yo le abrazo y no puedo moverme, le miraba a los ojos porque es muy alto para ver si así si se daba cuenta de mi situación, tenía una pierna enganchada, cada vez yo me hacía más pequeña, sin poder decir nada, me estiraban y pensaba que se me rompía la pierna. La lástima es que eso no me pasara con Velencoso, es un tío que me encanta y ahora está triunfando como actor, lo hace bastante bien, en el libro hablo de él, poco porque tengo poca anécdota, con quién si la tengo es con Naomi Campbell que me cogió por un brazo en el backstage de la pasarela de los desfiles de la 080, no quería desfilar para Patricia Avendaño, y yo le dije en catalán: “tu t’has donat un cop al cap o qué?”(¿te has dado un golpe en la cabeza o qué?” y me entendió, enseguida me dijo: “No, no quiero porque es feo”, tenía un contrato y cobraba pero quería desfilar para Victorio y Lucchino, fue José Victor que la convenció para que lo hiciera con Avendaño, Vicente Suárez le cedió unos estilistas que “crearon” otro vestido, lo deshilacharon y Naomi dijo: “Ahora me gusta”, se lo puso y lo lució bien en la pasarela.

Kate Moss no le cae bien y de Carmen Lomana dice que no es lo que debería ser Kate tiene una mirada despreciativa. A la Lomana la llamo el oráculo, lo que ha hecho esta señora es crear un personaje que le da dinero, me acuerdo haber preguntado a Álvaro Domecq y a Paco Caro: “ ¿quién es?”, y los dos decirme lo mismo: “No tenemos ni idea”, posó en el photocall del SICAB con Claudia Cardinale, es lista y tiene veneno en la lengua, ¿sabe lo que me sorprende de esta señora?, destroza a muchas mujeres, a Ágata Ruiz de la Prada, a Isabel Preysler, de Tamara Falcó va diciendo que su matrimonio no durará, ¿qué le han hecho las mujeres?

Su libro es blanco, no se carga a la gente de la que habla Hago como Pla, salvando las distancias, lo aprovecho todo, ¿qué hacía Pla?, explicar su vida relacionado con algo, con el paisaje, con el trabajo, con la familia. Podría haber escrito de muchas personas, buenas, malas o todo lo contrario, de hechos muy oscuros, con datos contrastados, pero no me la quiero jugar con una demanda aún siendo temas probados, hay gente malísima que es capaz de comprar testigos para ganar en un juzgado. He escrito de los Tous que son maravillosos, generosos, muy buena gente.

Dice de Conchita Vilella que nadie habla mal de ella Los mejores Relaciones Públicas que ha habido en España, han sido Conchita Vilella y Javier Escobar, crearon escuela, también le tengo que decir que a nivel de prensa la mejor cantera que ha habido es Equipo Singular, de allí han salido un montón de nuevas agencias de comunicación, ha sido fabulosa, dentro de donde yo me he movido, no lo he hecho con agencias corporativas, pero si he tratado mucho a XXL Comunicación que ha hecho una labor en el mundo de la moda muy importante, XXL no salió de Equipo Singular, Xavi Lanau era fotógrafo, colaboraba en “La Vanguardia”, y con su pareja, Álex Estil-les, decidieron montar una agencia de comunicación que les ha ido bien, Custo, sin ellos no seria Custo. También hablo mucho en el libro de la impostura del periodismo, recuerdo que había dos periodistas que llevaban relojes Hublot y antes de cerrar el libro pregunté por qué yo no tenía un Hublot y me contestaron: “Porque no lo pediste”, para añadir: “ haré una página en mi medio, y tú nunca lo dijiste”, a lo que respondí: “¿Cómo quieren que yo diga esto?, en mi medio no soy nadie, que tengo una cabecera que me apoya, pero no soy nadie para ofrecer nada, quién decide y tiene importancia es la cabecera”, en otra ocasión, una compañía de alcohol me ofrecía un cheque en blanco. La impostura del periodista existe, pero no tiene ni punto de comparación con la impostura de los influencers, estos venden su alma por una comida o una noche de hotel.

Siempre se carga a los influencers Me cargo su actitud no a ellos, cómo lo hacen, dicen que son creadores de contenido. Su jefe es el señor propietario de las redes sociales, incluido China, estas niñas que hablan tanto de moda cuando engorden, o les llegue la menopausia no se comerán un rosco. Los periodistas no condicionamos la información, los influencers sí, ellos hacen publicidad, lo que nunca hace un periodista cuando está trabajando para un medio, por eso yo me llamo: “la Alós Influleches”. En qué influye esta gente, pienso que el problema no es sólo de ellos sino de aquellos que se dejan persuadir, estamos en un mundo en donde la meritocracia ya casi ha desaparecido y premiamos lo absurdo, la horterada, la desinformación y la estupidez, echemos una ojeada a las redes sociales y el mundo lo reconoce, premiamos la necedad.

Ibiza ocupa un espacio destacado en su libro Si, porque es un lugar importante en mi vida. Mezclo un poco anécdotas de mi vida, y por tanto Ibiza no podía faltar, porque desde esta isla había hecho crónicas, y en ella te encuentras con lo más inesperado, de repente estás tomando un café al lado de Goldie Hawn, tampoco te esperas desayunar con Tina Turner, me han pasado cosas increíbles, le sacudí el polvo blanco de la ensaimada a Paulina Rubio, que era, evidentemente, cocaína, y le dije: “nena, la ensaimada tiene que comerse con la cabeza hacia adelante”.

¿Llevaba puesta lencería fina? Lo ignoro, aunque pienso que, a veces, hay mujeres que, según cómo se vistan, les es imposible llevar estas prendas, eso lo vi en una película que me encanta, en la que sale Sharon Stone con Silvester Stallone, Sharon luce un vestido blanco que no le permite llevar ropa interior, la película se llama “El Especialista”, es muy buena, del año 1994, Sharon viste un vestido blanco básico como un furro, se le engancha al cuerpo que es como si se lo hubieran cosido a la piel.

Conoció, también en Ibiza, a la hija de Michael Jagger A Jade Jagger, que de simpatía no va sobrada, pero presentaba joyas, era interesante. También conocí a su padre, Michael, es súper simpático y muy de aquí estoy para lo que haga falta.

Con estos personajes que ha tratado en Ibiza, el lugar más libre del mundo, ¿tuvo alguna historia sentimental rápida para explicar? Con alguien conocido, no, pero yo en Ibiza he tenido una gran historia de amor.

Una noche de aquí te pillo, aquí te mato con algún famoso Si la hubiese tenido con algún famoso, la explicaría, como hizo Dominguín con Ava Gardner, ¿he amado a Ava Gardner y no lo voy a contar?, yo haría lo mismo.

El público, con lo años que lleva trabajando, puede pensar que esto podría haberle sucedido Muchas personas me han preguntado cómo acabó mi noche con Andrew Norton, si que he tenido una historia sentimental con un famoso, muy famoso, pero nunca diré su nombre, porque hay cosas que no hay que explicarlas, he dicho, sí haría como Dominguín, si hubiese tenido una historia con Brad Pitt lo contaría, pero mi famoso es español, no saldría de los Pirineos y no hace falta, hay que ser un poco elegante con esto del sexo.

Andrew Norton, sabe todo y más de lo que ha contado de la princesa Diana de Gales, ¿le explicó algo especial? De las niñas Middleton, Kate y Pipa, fueron educadas para tratar con la realeza, su madre las dirigió hacia allí, eso no lo explico en el libro, mi perra se llama Pipa Midelton, así mal escrito, porque se le parece, a Pipa, tiene la misma mirada, es muy señora mi perra, es muy pija, es elegante, aunque esté en el campo sus movimientos son aristocráticos.

En el libro no habla de su perra, Pipa, seguro que con tanta historia puede hacer otro libro Ya lo he empezado.

Qué es lo que más le gusta de su libro en el que refleja con sus crónicas una parte de la historia de Barcelona La etapa que más he disfrutado, porque también es la que mejor lo he pasado en mi vida, es cuando hablo de la Barcelona pre Olímpica. Escribo de la Barcelona del 1974, antes de morir el dictador, y también de cuando murió, la fiesta que se organizó porque aprendimos a ser libres, nuestra generación tuvo que aprender a ser libre, cuando murió Franco teníamos, más o menos, 20 años, también me acuerdo mucho de la época de la Facultad en la que me estiraba en la hierba, sin hacer nada, allí arreglábamos el mundo, en aquella época era comunista, fueron unos años maravillosos.

Barcelona ha pasado de ser una ciudad canalla, provocadora, y gamberra a ser una ciudad que está bastante en coma. En el libro explico que con el tema del ruido independentista Barcelona entró en barrena porque la vida social se ralentizó, y con Colau cayó en coma inducido, fueron dos factores que acabaron con la alegría de Barcelona, después llegó la pandemia que ya fue la estocada final.

Anna Alós con Jordi Hereu

¿Habla muy bien de Jordi Hereu, actual Ministro de Industria y Turismo, que también fue alcalde de Barcelona, es amigo o le cae bien? Tengo muy buena relación con él pero, con gente conocida, yo jamás he establecido una relación de amistad, nunca, porque no se puede, esto me lo dijo Echanove: “los famosos nos relacionamos con famosos porque somos raritos”, la gente famosa tiene siempre ciertas reticencias con un periodista, toman sus distancias, y yo también, porque detrás de este trabajo tengo una vida y no puedo dejarme absorber por estas cosas, es muy difícil la relación con un famoso, es muy compleja, nunca he establecido una relación de amistad con nadie relacionado con mi trabajo. Hay dos políticos en Barcelona que conocen muy bien la ciudad, sólo dos, uno es Jordi Hereu, socialista, ha pasado por todos los estamentos del Ayuntamiento de la ciudad, es un tío que ha estado en todos los sitios, un funcionario de carrera y le ha preocupado mucho Barcelona y como ha pasado por todos los departamentos, sabe cómo es la ciudad, y el otro Alberto Fernández Díaz, del PP, no he conocido a un tío que conozca mejor los barrios de Barcelona, hay barrios que yo ni sabía ni que existían y él me los ha explicado. Hereu siempre llevaba puesta la corbata torcida y yo intentaba ponerla en su sitio, su mujer siempre me decía que no lo conseguiría y él se dejaba. Ocurrió algo divertido cuando Álex Salmón, el director, me mando seguir a los políticos cuando estaban en campaña, escribí que Rufián tenía que ir siempre con jersey de cuello alto, y en aquellas elecciones nunca se lo quitó. Hereu, siempre que me ha visto, se ha levantado y me ha saludado con un par de besos, siempre y eso sólo hay dos personas que me lo han hecho, una es Hereu y la otra Bibis Samaranch.

¿También es así Helena Rakosnik, mujer del ex President de la Generalitat Artur Mas? Helena, siempre ha sido muy amable conmigo, vino a la presentación del libro en el Dry Martini.

¿Les ha dedicado espacio a los políticos? Hablo de muchos, escribo que vi salir de un lavabo público a un ministro con una periodista, no digo de qué ministro se trata, hablo de la elegancia natural y el estilo que tiene Meritxell Batet, que fue Presidenta del Congreso, es una mujer que viene de un estrato social ni burgués ni aristocrático y tiene un estilo brutal, se pone un tejano y es elegante, se mueve bien, no la conozco de nada, hice una crónica cuando era alcaldable para Barcelona y lo expliqué así, me escribió dándome las gracias. De Joan Ridao, republicano, escribí que, según los griegos, haciendo un análisis de la belleza, tenía una nariz de agresivo contenido y se enfadó mucho, llamó enojado.

En el Dry Martini, el día de Sant Jordi, celebran una fiesta llamada “Abril”, ¿cómo es este evento? El diario “El Periódico” tiene un suplemento literario, donde publico todas las semanas una entrevista, se llama “Abril” y el día de Sant Jordi, al atardecer, se hace una fiesta a la que viene todo el mundo, este año vino el President Illa y le regalé mi libro, le he tratado tres veces me parece una persona cercana, no va de President, vino a la fiesta con su mujer, sin corbata, le iba a dar el libro a él pero le dije, se lo doy a tu mujer porque como te cito en el libro prefiero que antes lo lea ella, se puso súper contento porque cuida mucho a su mujer , estaba muy pendiente de ella, y me dio su número de teléfono personal, me dijo: “por si algún día necesitas alguna cosa”, perdí esta tarjeta, creo que expresamente.

Ahora hace entrevistas pero no escribe crónicas, ¿las echa de menos? En absoluto, el otro día que estaba en una fiesta me entró un poco el “gusanillo”, no echo en falta la vida urbana, vivo en el campo y de vez en cuando viajo a Barcelona, no he abandonado del todo la ciudad, pero la visito lo menos que puedo porque ahora me marea, los coches y la gente me ponen un poco nerviosa.

Anna Alós con Ada Colau

¿Qué destaca de la Barcelona Olímpica? El Paseo Colón que estaba lleno de chiringuitos, aquello era la bomba, la parte más gamberra y más divertida de Barcelona, la gente de todo tipo se citaba allí, porque si algo bueno ha tenido Barcelona es que se han encontrado personas de todas las edades, de distintas procedencias sociales y de trabajos diferentes en el mismo ambiente, en espacios donde se disfrutaba conjuntamente. Ahora eso ya no pasa, antes no había tanta diferencia de ambientes como existen ahora, esta diferencia entre las personas y los ambientes es culpa de los Comunes que querían todo lo contrarío y en cambio han conseguido segregar a la sociedad, cuando mandó la Colau, fueron muy fuertes, me cuesta de creer pero es así, ahora está Collboni pero él ya ha heredado una Barcelona aburrida.

¿Barcelona puede volver a ser divertida? Barcelona era una ciudad de cabaret, el teatro en Madrid, pero el cabaret en Barcelona, pero ahora todo se ha ido al garete. La gente joven de ahora son diferentes, la palabra gamberro no saben lo que quiere decir, quizá me he hecho mayor pero aún tengo mucha marcha, antes, las personas nos mezclábamos más, yo me pasaba la vida en Las Ramblas.

¿La invade la nostalgia? Me encanta haber vivido la Barcelona hasta el año 2.000. Soy una mujer de ideas más que de conseguirlas, por eso siempre he trabajado con Sandra Araquistaín, ella pica piedra, yo no, yo soy la mujer creativa del equipo, mientras Sandra trabaja, que lo hace de maravilla, yo ya estoy con otra idea, es mi forma de hacer. Cuando estudié “Ciencies de la Informació” fui primero a publicidad, había publicidad y periodismo, tres años comunes y dos de especialidades, he trabajado en publicidad mucho tiempo, explico en el libro que aprendí mucho con Jaime de la Peña, JDP, era la súper agencia en ese momento. En 1974 rodamos un spot de jabón Moana y lo censuraron porque había un tío con pelos en el pecho que se duchaba, decían que no se ajustaba a las normas de la moral por incitar al Tercer Sexo en aquellos años la gente decía: “mi hijo es un desviado”.

¿Son auténticas estas historias tan divertidas que explica? Es que las he vivido. En uno de los eventos me encontré a Xavier Trías, el que fuera Alcalde de Barcelona, imitando a Jordi Pujol, Trías no sabía que estaba allí, cuando me vio se asustó, imita muy bien al ex President, tiene un gran sentido del humor.

¿Vio los juanetes de Marisa Berenson? De Marisa Berenson publiqué que es estupenda, y le tenía que encontrar algo menos maravilloso, calzaba manoletinas y se le veían los juanetes, vino a acompañar a su hija, Starlite Randall, porque desfilaba en la Pasarela de Novias de Barcelona (BBW), le he visto los pies a la Macpherson y los tiene igual, Naomi Campbell y Claudia Shiffer también tienen juanetes, lo sé porque Pedro de Ibiza, el mejor amigo de Peter Lindbergh, hace sandalias de cuero a medida y tiene las plantillas de todas ellas con su nombre, y las guarda en un cajón que he visto, he podido constatar que estos pies están absolutamente deformados, a causa de su trabajo. En el día del desfile me dirigí al Backstage para hablar con la hija de Marisa y le pregunté por su madre, a lo que me contestó: “Ha ido a comprarse unos zapatos porque alguien ha publicado que tiene juanetes”, en ese momento, escondí la tarjeta como periodista acreditada.

Las editoriales deben estar mosqueados con usted, ha editado este libro en Amazon y habla muy bien de él y también explica su experiencia en editar otros libros suyos con editoriales conocidas. Es una realidad, no dejo mal a las editoriales, he publicado con editoriales grandes, como Planeta y Penguin Random House, he ido a la librerías para ver mis libros que han gustado mucho y que, supuestamente, tuvieron éxito y no los he visto en primera fila, estas editoriales me pagan un adelanto, cada año me envían una liquidación de lo que he vendido anualmente, y siempre la liquidación es a favor suyo, porque lo que te pagan por escribir es a cuenta de los royalties, la suerte es que no se devuelve la diferencia, pero no veo mi libro en las librerías, quién me ha hecho la mejor promoción a nivel editorial ha sido Roca Editorial, cuando la absorbió Penguin mi libro ha muerto, no sé si he dado dinero a ganar a las editoriales, pero lo que si sé es que las editoriales no me han dado a ganar a mí. Los escritores escribimos para ganarnos la vida, hacemos lo que sabemos hacer, y si no me gano la vida escribiendo por qué tengo que trabajar con una editorial. Ya tengo una carrera hecha, si estuviese empezando quizá Amazon no me iría bien, pero al tener una carrera y un currículum puedo permitirme trabajar en Amazon, porque, además, Amazon me da un informe diario, y un libro siempre está vivo, si yo ahora quiero cambiar una frase del libro, puedo hacerlo, esto es literatura viva, es el tercer libro que publico a través de Amazon. Un autor, con suerte, en una editorial cobra entre un 8% o un 10%, y con Amazon un 60%, no hay stock y pueden imprimir los libros uno a uno. Yo leo mucho y a veces me pregunto, ¿cómo han editado este libro?, como lectora aguanto diez páginas, si el libro no me interesa, ya no sigo, las diez primeras páginas son como un titular de prensa te enganchan o no.

¿Ha sido una mujer dependiente? A mi edad puedo permitirme no depender de nadie, nunca nadie me ha mantenido, he sido siempre independiente en todos los sentidos, ahora tanto me da gustar o no, no me importa, si una es una misma no puede agradar a todo el mundo, a veces pienso, ¿esta vida se acaba aquí?, siempre tengo que tener un proyecto en mi vida, el día que no lo tenga, aquel día, probablemente, moriré, siempre necesito un proyecto de ilusión, y escribir un libro siempre lo es, y después vivir positivamente. Viviendo en un pueblo he convertido ir al súper en una aventura. No tengo nada qué hacer, no tengo sal, ir al súper es un plan, y me pongo guapa para ir al súper, no lo hago por la gente que me pueda encontrar, lo hago para no asilvestrarme, vivo en un pueblo en el que vivimos cinco habitantes, no voy nunca desarreglada porqué mi madre siempre decía nunca sabes qué te depara la vida, siempre hay que ir limpia, pulida y arreglada, las cosas de mi madre las tengo en cuenta, no me maquillo nunca, se me acabó la hidratante de color y no la he repuesto.